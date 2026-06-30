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Javier Burrai no sería el único refuerzo de Millonarios: estos serían los otros dos fichajes que prepararía

El club reorganiza su plantel, tendría casi lista la renovación en el arco y el ataque con otro portero, además del argentino, y un extremo

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Millonarios
Millonarios avanza en su pretemporada, aunque sin refuerzos confirmados y muchas negociaciones por delante - crédito Millonarios FC

Millonarios sigue su pretemporada con mucho esfuerzo para llegar en las mejores condiciones a la Liga BetPlay, el principal objetivo en el segundo semestre de 2026, además de pelear por la Copa Colombia, en la que seguirá con el duelo por los octavos de final.

Los azules tendrían listos tres refuerzos, uno de ellos es Javier Burrai, portero del que se venía hablando hace unos días y faltaría la firma para que lo anuncie la institución, pues es el reemplazo de Diego Novoa, recientemente desvinculado porque no se le renovó el contrato.

Como si fuera poco, Millonarios se acercaría al acuerdo para dos fichajes más en los próximos días, uno de ellos es el segundo guardameta, de mucha proyección, y el otro es un hombre con experiencia para el ataque por la salida de Alex Castro y Jorge Hurtado Cabezas.

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Los posibles refuerzos de Millonarios

Tres refuerzos encaminados marcan la pretemporada de Millonarios durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues dejó avanzadas las llegadas de Javier Burrai, Joan Parra y Francisco Chaverra para el segundo semestre, a falta de que se confirme la información.

La dirigencia aceleró las conversaciones en cuestión de días para rearmar el plantel, pues esas incorporaciones buscan fortalecer una plantilla que sufrió varias bajas importantes y que apunta a volver a pelear por la Liga BetPlay, en la que terminó décimo en el primer semestre y afuera de los playoffs.

Javier Burrai
Millonarios tendría todo listo para firmar a Javier Burrai, portero argentino - crédito @CLMerlo/X

La mayor atención se concentró en el arco después de varias semanas de revisión de alternativas. Millonarios se inclinó por Javier Burrai, que será el guardameta principal, con contrato a préstamo hasta junio de 2027 y conocido por el técnico Fabián Bustos por su paso por el fútbol ecuatoriano.

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A ese movimiento se sumaría Joan Parra, procedente de Once Caldas. Según el periodista Felipe Sierra en X, llegaría como suplente y competirá por un lugar en el equipo de Fabián Bustos, aunque desde Once Caldas no la pondrían fácil para su salida porque su nivel fue bueno en el primer semestre.

Joan Parra
Millonarios estaría en negociaciones con Once Caldas por el portero Joan Parra, que le haría competencia a Javier Burrai - crédito @Notionce1/X

La llegada de dos porteros redefine una de las posiciones más sensibles de la plantilla para el segundo semestre, pues la institución dejó por fuera a Diego Novoa y Guillermo de Amores, este último no resuelve su desvinculación y no lo inscribirán para la Liga BetPlay.

Chaverra y la apuesta por reforzar el ataque

En el frente ofensivo, Francisco Chaverra quedó muy cerca de convertirse en nuevo jugador azul. El extremo venía de Independiente Medellín y aparece como una apuesta para aportar velocidad, desequilibrio y variantes al ataque, aunque en mal momento por la campaña del Poderoso.

Esa fue una de las zonas que el cuerpo técnico buscó reforzar de cara al campeonato que se avecina. Su posible incorporación ampliaría las alternativas en ofensiva ante la salida de Alex Castro, otro extremo, y solo quedó Julián Angulo para cubrir esa posición en la actualidad.

Francisco Chaverra
Francisco Chaverra volvería a Bogotá para vestir la camiseta de Millonarios en el segundo semestre de 2026 - crédito @olsendeportes/X

Aunque ya son tres las incorporaciones prácticamente aseguradas, el plan no termina ahí. El club busca completar cinco refuerzos antes del inicio oficial de la competencia. Las posiciones pendientes son un volante y un lateral derecho. La intención es dar mayor equilibrio al plantel y ampliar las opciones de rotación a falta de un mes para el arranque oficial.

Finalmente, se conoció que Daniel Ruiz ya se reportó con Millonarios para iniciar prácticas, pues acabó su préstamo en el CSKA de Moscú, donde no sumó muchos minutos, y dependerá del cuerpo técnico si lo retiene para el segundo semestre o le dará la oportunidad de mirar otras ofertas en el exterior, como mencionó Mariano Olsen en su cuenta en la red social X.

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