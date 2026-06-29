La cercanía entre Altafulla y Melissa Martínez enciende los rumores de un romance en pleno Mundial 2026

Las apariciones de los dos juntos son cada vez más frecuentes, por lo que algunos de sus seguidores creen que son pareja, aunque otros afirman que solo son amigos y aprovechan la viralización para tener mayor impacto en redes sociales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una publicación en el Instagram de Melissa Martínez reactivó los rumores sobre un posible vínculo con Altafulla después de que la presentadora compartiera fotos y videos del partido entre Colombia y Portugal en la Copa Mundial FIFA 2026 y el cantante comentara el post con emojis y un corazón flechado.

Aunque la publicación no confirmó una relación entre la presentadora y el ganador de la casa segunda temporada del popular reality La casa de los famosos Colombia, el contenido sirvió para que sus seguidores se preguntaran nuevamente qué ha pasado entre ellos, pues en las imágenes del carrusel se les puede ver juntos posando para la cámara.

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El hecho de que los dos disfrutaran juntos de ese importante encuentro deportivo que cerró la participación de la selección Colombia en la fase de grupos, volvió a impulsar las especulaciones entre sus seguidores, pese a que la presentadora ya había desmentido que tenían un vínculo romántico.

Fueron varias las fotos con el famoso, por lo que los comentarios no faltaron en la publicación - crédito Melissa Martínez / Instagram

La primera imagen del carrusel muestra a Martínez con Altafulla y Mindo. Después, el barranquillero aparece en varias tomas del mismo contenido, lo que fue suficiente para que continuaran las especulaciones.

Además, el comentario de Altafulla llamó la atención por incluir varios emojis y un corazón flechado. A partir de esa acción, los seguidores de los famosos opinaron que podrían hacer una buena pareja.

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Entre los comentarios de los seguidores se destacan algunos como: “Los más lindos!! Alti y meli”, “Nuestro combo Melifulla”, “Hacen una pareja bella! Ojalá se de” y “Altafulla, mi hermano se escuchan rumores que estás vacilando con la buenota de Melissa”.

Sin embargo, las críticas no faltaron, puesto que algunos se fueron en contra del cantante y creador de contenido al no considerarlo “suficiente” para la presentadora y hasta le recordaron su pasado amoroso: “Yo pensé que Matías Mier había sido lo peor que tuvo Melissa, pero llegó Altafulla y le quitó el puesto”.

Aunque los dos no estaban solos, pues hacían parte de un equipo de influenciadores colombianos que viajaron para vivir la experiencia del Mundial, los seguidores pasaron por alto a los demás asistentes y aseguraron que la presentadora y el cantante hacen muy buena pareja: “Meli, será mucho pedirte que quites al Mindo de la primera foto? Sería la foto perfecta”.

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La reacción de Altafulla emocionó a los internautas que hasta les pidieron tener hijos juntos - crédito Melissa Martínez / Instagram

Cómo comenzaron los rumores

Cabe mencionar que las especulaciones sobre un posible romance no empezaron con esta publicación, debido a que meses atrás, los seguidores del cantante dijeron ver la mano de Melissa Martínez en una publicación de Altafulla.

Esa aparición alimentó las sospechas sobre un posible vínculo entre los dos. Hasta ahora, la publicación más reciente no prueba que estén saliendo. Lo que sí mostró fue un nuevo intercambio público en redes que volvió a emocionar a sus seguidores.

Cabe mencionar que tampoco hay una confirmación directa de parte de alguno de los dos sobre una relación, pues Melissa Martínez ya había dicho antes que entre ellos no pasaba nada, mientras que Altafulla no ha hablado de forma directa sobre ese tema, por lo que muchos especulan que podría tratarse de una estrategia de contenido.

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Altafulla ha sido relacionado con varias famosas, pero ninguna relación ha prosperado - crédito @altafulla/IG

Pese a los rumores generados por la publicación, hubo otras personas que desmintieron que estén juntos como pareja: “Son íntimos amigos, sino que ellos saben como prender las redes sociales, eso es lo que pasa, pero ellos son amigos”, “Son amigos, no todas tienen que ser pareja de Alti (...) recuerden que él quiere ser papá y tener su familia. Melissa es mucho mayor que él (el cantante tiene 33 años y Melissa, 40)” y “Se ven muy bonitos, pero lo que yo vengo es a reírme de los comentarios. Meli pone a esa gente a echar mondá”.