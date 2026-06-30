Colombia

Doble homicidio en Barbosa: asesinan a dos hombres en una fiesta de cumpleaños en una finca

La Policía verifica los antecedentes de los dos ciudadanos extranjeros para determinar posibles vínculos con estructuras delictivas de la región. Ese mismo día, las autoridades reportaron el hallazgo de un cuerpo embolsado en el corregimiento de San Félix

Guardar
Google icon
Cinco hombres, tres del CTI y dos policías, manejan un cuerpo en bolsa negra, camilla, vehículo forense CTI, cinta "Escena del Crimen", cono naranja.
Personal del CTI realizó el levantamiento de los cuerpos en un sector rural de Antioquia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Dos hombres venezolanos fueron asesinados en una finca alquilada para un cumpleaños en el municipio Barbosa (Antioquia) durante la madrugada del domingo 28 de junio de 2026, en un ataque armado que es investigado como una posible retaliación entre estructuras criminales que operan en la región.

El doble homicidio ocurrió en la vereda Filo Verde, en zona rural de Barbosa, donde se llevó a cabo una reunión en la que pretendían disfrutar del puente festivo. Sin embargo, la emoción del momento se vio interrumpida cuando un hombre entró a la propiedad y disparó contra dos de los asistentes.

Las víctimas fueron identificadas como Efraín David Rodríguez Reyes, que celebraba sus 28 años, y Alexander Darío Mata, de 26. Rodríguez Reyes murió en el lugar y Mata alcanzó a ser trasladado al hospital San Rafael de Girardota, donde falleció por la gravedad de las heridas, según la información del caso que fue difundida por el diario local El Colombiano.

PUBLICIDAD

Del mismo modo, se dio a conocer que los hechos ocurrieron sobre las 4:00 a. m., momento en el que se escuchó una motocicleta en las afueras de la finca y las personas que estaban en la celebración creyeron que se trataba de un invitado que había llegado tarde. Cuando abrieron la puerta, uno de los ocupantes de la moto se bajó, entró por la fuerza y fue directamente hacia las víctimas.

El atacante disparó en repetidas oportunidades en contra de los dos ciudadanos extranjeros y escapó después en el vehículo que lo esperaba a pocos metros del ingreso a la propiedad. El reporte policial señaló que los demás asistentes al cumpleaños resultaron ilesos.

PUBLICIDAD

Casquillos de bala usados Escena post-enfrentamiento Pruebas de disparos Violencia armada Crimen y balas Casquillos de bala usados esparcidos en el suelo, testigos mudos de un enfrentamiento reciente. - (Imagen ilustrativa Infobae)
Los extranjeros fueron baleados por un hombre armado que ingresó al predio y los buscó para atacarlos - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Las autoridades investigan si los fallecidos tenían algún vínculo con estructuras criminales

Las autoridades están trabajando en la investigación de varias hipótesis, pues una de las más fuertes indica que los afectados tenían alguna relación con las bandas criminales que operan en la región, teniendo en cuenta la forma en que se produjo el ataque y la selección directa de las víctimas entre todos los asistentes a la fiesta.

Ante la gravedad del caso, los investigadores avanzan en la verificación de los antecedentes y de los posibles vínculos de los dos hombres asesinados con estructuras delincuenciales.

Cinco personas, incluidos dos bomberos y tres con trajes protectores blancos, cargan una camilla con un cuerpo cubierto en un área con vegetación
Personal de emergencia tuvo que atender la situación - crédito Imagen ilustrativa IA Infobae

Hallan cuerpo envuelto en bolsas de plástico

El caso del doble homicidio se confirmó el mismo día en que apareció un nuevo cadáver embolsado en el municipio de Bello, lo que elevó a 16 el número de cuerpos hallados en bolsas u otros contenedores en el Valle de Aburrá, de acuerdo con el registro de las autoridades. Ese total incluye cuatro episodios ocurridos en las últimas dos semanas de junio, lo que acerca la cifra al nivel de los 18 hallazgos reportados en todo el 2025.

El hallazgo del cuerpo de un hombre se llevó a cabo en el corregimiento San Félix, a la altura de la vereda Jalisco. De acuerdo con el reporte del medio local, el cadáver estaba envuelto en bolsas negras.

Una persona que transitaba por un costado de la vía Medellín-San Pedro de los Milagros vio los restos y alertó a las autoridades. Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se encargaron de realizar la inspección judicial y de trasladar el cadáver a una de las sedes de Medicina Legal.

Terror en Bogotá: hallan otro cuerpo abandonado en bolsas y con signos de tortura. Imagen de referencia - Colprensa
Varios cuerpos embolsados han sido encontrados en la región - crédito Colprensa

Debido a la gravedad de los hechos, la Policía hizo un enfático llamado a la comunidad para que denuncien cualquier tipo de irregularidad que pueda derivar en un ataque como estos, pues se estima que los delincuentes tenían ubicadas a sus víctimas y que los habrían seguido por varios días para determinar su ubicación exacta.

Temas Relacionados

HomicidioVenezolanosBarbosaAntioquiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, lunes 29 de junio de 2026

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en este juego que se lleva a cabo todos los días en la noche de Colombia

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, lunes 29 de junio de 2026

Rodrigo Lara Restrepo destapó cómo será el empalme con Petro y lanzó fuerte advertencia al Congreso: “No habrá acuerdos oscuros”

El ministro designado del Interior por Abelardo de la Espriella aseguró que la transición hacia el nuevo Gobierno se desarrollará bajo una metodología previamente estructurada

Rodrigo Lara Restrepo destapó cómo será el empalme con Petro y lanzó fuerte advertencia al Congreso: “No habrá acuerdos oscuros”

Denuncian que Bogotá está invadida por las ratas: video captó varias comiendo residuos de restaurantes del Parque de la 93

Los ciudadanos piden acciones concretas por parte de la Alcaldía y las autoridades sanitarias para evitar que estos animales continúen invadiendo los sectores residenciales y de comercio que son ampliamente transitados por la ciudadanía

Denuncian que Bogotá está invadida por las ratas: video captó varias comiendo residuos de restaurantes del Parque de la 93

María Fernanda Cabal desempolvó mensaje con el que Petro había celebrado en falso derrota de Keiko Fujimori en Perú: “Ya puede borrar”

La senadora de oposición sacó a relucir una antigua publicación en el que el presidente de la República había celebrado la supuesta victoria del progresismo peruano, antes de que el conteo oficial confirmara el triunfo de la candidata de derecha

María Fernanda Cabal desempolvó mensaje con el que Petro había celebrado en falso derrota de Keiko Fujimori en Perú: “Ya puede borrar”

Hay malas noticias para las empleadas domésticas en Colombia y la opción de acceder a una pensión: “El servicio no es una ayuda”

Más de 680.000 personas sostienen rutinas diarias con esfuerzo técnico y dedicación, pero la mayoría enfrenta bajos ingresos, horario extendido y falta de garantías

Hay malas noticias para las empleadas domésticas en Colombia y la opción de acceder a una pensión: “El servicio no es una ayuda”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

La Liendra señaló la “paradoja” de la carta de Karol G para Abelardo de la Espriella: “Ambos tienen razón”

La Liendra señaló la “paradoja” de la carta de Karol G para Abelardo de la Espriella: “Ambos tienen razón”

Sebastián Vega reveló cómo es su relación actual con su ex Lina Tejeiro y cómo vivieron la competencia en ‘MasterChef Celebrity’

Matt Damon y John Leguizamo se robaron las miradas en el partido entre Colombia y Portugal: este fue el motivo de su aparición en Miami

La cercanía entre Altafulla y Melissa Martínez enciende los rumores de un romance en pleno Mundial 2026

Fredy Guarín fue captado tomado de la mano de Andreina Fiallo en Estados Unidos

Deportes

Millonarios resolvió la situación militar de Mario Vanemerak: “Me tocaban las Malvinas”

Millonarios resolvió la situación militar de Mario Vanemerak: “Me tocaban las Malvinas”

Yan Diomandé, figura de Costa de Marfil en el Mundial 2026, daría un golpe en el mercado de fichajes: firmaría con el PSG

Lucas González se despidió del Deportes Tolima en medio de críticas por llegar a Nacional: “Nuestros caminos se separan”

Gary Lineker y sus elogios a Colombia y James Rodríguez: “El mejor 0-0 que he visto”

Javier Burrai no sería el único refuerzo de Millonarios: estos serían los otros dos fichajes que prepararía