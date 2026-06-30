Doble homicidio en Barbosa: asesinan a dos hombres en una fiesta de cumpleaños en una finca

Personal del CTI realizó el levantamiento de los cuerpos en un sector rural de Antioquia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Dos hombres venezolanos fueron asesinados en una finca alquilada para un cumpleaños en el municipio Barbosa (Antioquia) durante la madrugada del domingo 28 de junio de 2026, en un ataque armado que es investigado como una posible retaliación entre estructuras criminales que operan en la región.

El doble homicidio ocurrió en la vereda Filo Verde, en zona rural de Barbosa, donde se llevó a cabo una reunión en la que pretendían disfrutar del puente festivo. Sin embargo, la emoción del momento se vio interrumpida cuando un hombre entró a la propiedad y disparó contra dos de los asistentes.

Las víctimas fueron identificadas como Efraín David Rodríguez Reyes, que celebraba sus 28 años, y Alexander Darío Mata, de 26. Rodríguez Reyes murió en el lugar y Mata alcanzó a ser trasladado al hospital San Rafael de Girardota, donde falleció por la gravedad de las heridas, según la información del caso que fue difundida por el diario local El Colombiano.

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Del mismo modo, se dio a conocer que los hechos ocurrieron sobre las 4:00 a. m., momento en el que se escuchó una motocicleta en las afueras de la finca y las personas que estaban en la celebración creyeron que se trataba de un invitado que había llegado tarde. Cuando abrieron la puerta, uno de los ocupantes de la moto se bajó, entró por la fuerza y fue directamente hacia las víctimas.

El atacante disparó en repetidas oportunidades en contra de los dos ciudadanos extranjeros y escapó después en el vehículo que lo esperaba a pocos metros del ingreso a la propiedad. El reporte policial señaló que los demás asistentes al cumpleaños resultaron ilesos.

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Los extranjeros fueron baleados por un hombre armado que ingresó al predio y los buscó para atacarlos - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Las autoridades investigan si los fallecidos tenían algún vínculo con estructuras criminales

Las autoridades están trabajando en la investigación de varias hipótesis, pues una de las más fuertes indica que los afectados tenían alguna relación con las bandas criminales que operan en la región, teniendo en cuenta la forma en que se produjo el ataque y la selección directa de las víctimas entre todos los asistentes a la fiesta.

Ante la gravedad del caso, los investigadores avanzan en la verificación de los antecedentes y de los posibles vínculos de los dos hombres asesinados con estructuras delincuenciales.

Personal de emergencia tuvo que atender la situación - crédito Imagen ilustrativa IA Infobae

Hallan cuerpo envuelto en bolsas de plástico

El caso del doble homicidio se confirmó el mismo día en que apareció un nuevo cadáver embolsado en el municipio de Bello, lo que elevó a 16 el número de cuerpos hallados en bolsas u otros contenedores en el Valle de Aburrá, de acuerdo con el registro de las autoridades. Ese total incluye cuatro episodios ocurridos en las últimas dos semanas de junio, lo que acerca la cifra al nivel de los 18 hallazgos reportados en todo el 2025.

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El hallazgo del cuerpo de un hombre se llevó a cabo en el corregimiento San Félix, a la altura de la vereda Jalisco. De acuerdo con el reporte del medio local, el cadáver estaba envuelto en bolsas negras.

Una persona que transitaba por un costado de la vía Medellín-San Pedro de los Milagros vio los restos y alertó a las autoridades. Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se encargaron de realizar la inspección judicial y de trasladar el cadáver a una de las sedes de Medicina Legal.

Varios cuerpos embolsados han sido encontrados en la región - crédito Colprensa

Debido a la gravedad de los hechos, la Policía hizo un enfático llamado a la comunidad para que denuncien cualquier tipo de irregularidad que pueda derivar en un ataque como estos, pues se estima que los delincuentes tenían ubicadas a sus víctimas y que los habrían seguido por varios días para determinar su ubicación exacta.

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