Fredy Guarín fue captado tomado de la mano de Andreina Fiallo en Estados Unidos

Fredy Guarín y Andreina Fiallo están envueltos en rumores de reconciliación a casi 10 años de su sonada separación - crédito @fguarin13 y @andreinafiallo/Instagram

A lo largo de junio, surgieron y se dispararon las especulaciones alrededor de Fredy Guarín y Andreina Fiallo sobre una posible reconciliación, a casi 10 años de su separación.

En el transcursio de las semanas ambos aparecieron en una serie de publicaciones en redes sociales —primero en una fotografía con Radamel Falcao García y su esposa, Lorelei Tarón, en Miami, y luego en una selfie familiar junto a su hija menor, Danna— lo que disparó especulaciones sobre una posible reconciliación de la expareja, separada desde 2017 tras más de trece años de relación y con dos hijos en común.

La foto por la que dicen que Fredy Guarín se reconcilió con Andreina Fiallo - crédito @fguarin13/IG

En la imagen con la menor, Guarín apareció rodeando con el brazo los hombros de Fiallo. La foto circuló con rapidez y acumuló cientos de reacciones.

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Danna, la hija menor de Guarín y Fiallo, fue la encargada de tomar la fotografía que incrementó los rumores de reconciliación - crédito @andreinafiallo/Instagram

Esta situación se repitió en la tarde del lunes 29 de junio, cuando Fiallo subió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram mientras se encontraba en Universal Epic Universe, uno de los parques de diversiones más célebres de la Florida. Acompañada de sus hijos, la empresaria y creadora de contenido se hizo notar por una de las fotografías en las que aparecía tomada de la mano por un hombre.

Debido a que la captura se produjo con ambos de espaldas, no hubo certeza sobre la identidad del hombre hasta que el propio Guarín comentó la publicación con una serie de emoticones que dieron de qué hablar, pues motivaron reacciones de seguidores celebrando la reconciliación de la pareja, más allá de que a la fecha ninguno de los dos lo ha confirmado de manera oficial.

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Fiallo y Guarín fueron captados mientras asistían a uno de los parques temáticos más reconocidos de Orlando, Florida - crédito @andreinafiallo/Instagram

Adicionalmente, el exfutbolista subió una publicación a sus historias instantaneas, en las que se vio luciendo la misma ropa del video, mientras realizaba una rutina de ejercicios.

Guarín fue identificado por los usuarios, debido a que usó el mismo atuendo en una publicación suya - crédito @fguarin13/Instagram

Al final de la colección fotográfica, Fiallo añadió una frase que fue tomada como una actualización sobre el estado actual de su relación con Guarín: “No te sorprendas si de pronto todo empieza a ir mejor, es la vida devolviéndote lo que diste sin esperar. Te lo ganaste, disfrútalo sin culpa. Y sí, lo mereces”.

Guarín habló sobre sus acercamientos a Fiallo

El exvolante aclaró el alcance del acercamiento a su expareja en una entrevista con el programa Buen Día Colombia del Canal RCN. Según explicó, el reencuentro familiar tuvo su punto de partida en la celebración de los 15 años de Danna.

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“A partir de los 15 años de mi hija hemos empezado una comunicación y cada espacio que tenemos lo aprovechamos al máximo fortaleciendo la familia”, afirmó desde Miami, donde sigue de cerca la participación de la Selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El exfutbolista no mencionó una reconciliación sentimental, aunque subrayó el esfuerzo sostenido de ambos para reconstruir los lazos familiares.

La historia entre Guarín y Fiallo se remonta a comienzos de los años 2000, cuando el volante boyacense daba sus primeros pasos en el fútbol profesional. Juntos formaron una familia durante más de trece años, hasta que en 2016 estalló un escándalo público por la filtración de imágenes que vinculaban al jugador con la presentadora Sara Uribe. La pareja intentó una reconciliación, pero en 2017 confirmó su separación definitiva. Guarín y Uribe iniciaron entonces una relación en China, por los días en que militaba en el Shanghái Shenhua, y tuvieron un hijo, Jacobo, antes de romper en 2019.

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Los años posteriores estuvieron marcados por una crisis personal profunda. El exjugador, con pasos por Boca Juniors, Porto, el Inter de Milán y la selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014, reconoció públicamente su adicción al alcohol en múltiples entrevistas. El punto más bajo llegó en abril de 2021, cuando un incidente en la casa de sus padres bajo los efectos del alcohol terminó con su detención por la Policía y precipitó su retiro del fútbol profesional, mientras jugaba en Millonarios. Desde entonces inició un proceso de rehabilitación que completó con éxito en 2025.