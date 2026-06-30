Colombia

Primera ministra de Japón reconoció la victoria de De La Espriella en las elecciones presidenciales: “Colombia es un socio de gran importancia”

Takaichi Sanae recordó la estrecha cooperación a lo largo de más de ciento diez años de relaciones diplomáticas entre ambos países y expresó su deseo de continuar fortaleciendo la cooperación bilateral

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Desde el país nipón, la primera ministra japonesa afirmó que Colombia es un aliado importante para el país asiatico - crédito Reuters
Desde el país nipón, la primera ministra japonesa afirmó que Colombia es un aliado importante para el país asiatico - crédito Reuters

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró el 24 de junio de 2026 a Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia y a José Manuel Restrepo Abondano como vicepresidente, tras finalizar el escrutinio nacional de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio en los 32 departamentos, el Distrito Capital y la circunscripción del exterior.

El candidato del movimiento político Defensores de la Patria se impuso con 12.960.166 votos, frente a los 12.708.312 obtenidos por Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, según los resultados oficiales leídos en el formulario E-26 por la Comisión Escrutadora Nacional.

En la declaración, el secretario de la Comisión leyó el acto de proclamación: “En consecuencia, se declara electo como presidente de la República de Colombia para el periodo 2026-2030, por el partido movimiento Defensores de la Patria, al doctor Abelardo de la Espriella, y como vicepresidente de la República de Colombia al doctor José Manuel Restrepo Abondano”.

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Tras la confirmación de su victoria en las urnas, la primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, remitió una carta oficial de felicitación al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, con ocasión de su victoria en las elecciones presidenciales, según un comunicado del equipo de De la Espriella.

Takaichi Sanae recordó la estrecha cooperación a lo largo de más de ciento diez años de relaciones diplomáticas con Colombia y expresó su deseo de continuar fortaleciendo la cooperación bilateral - crédito prensa Abelardo de la Espriella
Takaichi Sanae recordó la estrecha cooperación a lo largo de más de ciento diez años de relaciones diplomáticas con Colombia y expresó su deseo de continuar fortaleciendo la cooperación bilateral - crédito prensa Abelardo de la Espriella

En el mensaje, enviado en nombre del Gobierno y del Pueblo del Japón, “destacó el carácter estratégico de la relación bilateral y señaló que Colombia es un socio de gran importancia, con el que Japón comparte valores y principios fundamentales”.

Asimismo, la primera ministra recordó la estrecha cooperación a lo largo de más de ciento diez años de relaciones diplomáticas y expresó su deseo de continuar fortaleciendo la cooperación bilateral.

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Con respecto al mensaje, “el presidente electo recibió esta carta con gratitud y reiteró su compromiso de trabajar conjuntamente para seguir fortaleciendo la relación entre los dos países”.

Otros mensajes de líderes mundiales a Abelardo de la Espriella

La victoria electoral de Abelardo de la Espriella también fue reconocida por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que en sus redes sociales expresó su intención de fortalecer la relación con el país.

“Felicitaciones a Abelardo de la Espriella, recién elegido Presidente de la República de Colombia. Respaldado por su ya profunda relación personal con Italia, estoy listo para colaborar con él y fortalecer aún más nuestras sólidas relaciones bilaterales”, expuso en su cuenta de X.

Giorgia Meloni - crédito @GiorgiaMeloni/X
Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, reafirmó su compromiso con la lucha contra el narcotráfico - crédito @GiorgiaMeloni/X

De igual manera, Meloni sostuvo que abogarán por el trabajo en conjunto en diferentes áreas como el crimen organizado, las mafias y la lucha contra las drogas.

“Trabajaremos unidos por el crecimiento económico, la estabilidad y la seguridad internacional, y para reforzar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales, como muestra de la cercanía entre nuestras naciones. Le deseo un mandato exitoso, Presidente @ABDELAESPRIELLA. ¡Espero darle la bienvenida a Italia!”.

El presidente de Argentina, Javier Milei, publicó un mensaje de felicitación: “EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA”. En el mismo texto sostuvo: “Felicito enormemente a Abelardo de la Espriella por su histórica victoria en Colombia... La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás”.

Abelardo de la Espriella afirmó que es fundamental para su gobierno las relaciones con Ecuador - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella afirmó que es fundamental para su gobierno las relaciones con Ecuador - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Por su parte, Daniel Noboa, mandatario de Ecuador, afirmó que “hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad” y felicitó a De la Espriella por la victoria. También dijo que comparten “la convicción” de que la región requiere “seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas”.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, se sumó a las felicitaciones y lo definió como “presidente electo de Colombia” en un mensaje en X: “Comienza una nueva etapa de libertad para Colombia que les permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad”. Firme por la Patria”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que habló con De la Espriella tras el resultado y señaló que “la administración Trump espera trabajar estrechamente con su próxima administración para impulsar la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos”. El presidente Donald Trump escribió en Truth Social: “Ganó en grande”.

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