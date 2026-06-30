Iván Cepeda se declararía en desobediencia civil si Abelardo de la Espriella no renuncia a ciudadanía estadounidense: “No reconocer la autoridad”

El excandidato presidencial del Pacto Histórico señaló que Abelardo de la Espriella debe “desistir” de la idea de extraditar al presidente Gustavo Petro - crédito En vivo Iván Cepeda

El excandidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda anunció que se declarará en desobediencia civil si el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, no renuncia a su ciudadanía estadounidense y no descarta la posibilidad de extraditar al presidente Gustavo Petro.

El líder de la oposición indicó que Abelardo de la Espriella debe aclarar si es colaborador o miembro de agencias de seguridad de EE. UU. También mencionó que debe explicar cuál fue la colaboración que sostuvo con el país norteamericano en caso de Alex Saab.

“Abelardo De La Espriella tiene ciudadanía estadounidense, para obtenerla prestó juramento de nacionalización en ese país lo cual trae compromisos y obligaciones que se hacen incompatibles con el ejercicio de la función y la condición presidencial en Colombia”, indicó Cepeda.

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Iván Cepeda indicó que Abelardo de la Espriella debe aclarar si es colaborador o miembro de agencias de seguridad de EE. UU. - crédito @IvanCepedaCast/X

Por este motivo, el exsenador de la República indicó que, al tener la ciudadanía estadounidense, De la Espriella “tendría que tomar partido por esta última”.

En sus declaraciones, Cepeda también afirmó, sin presentar pruebas, que el presidente electo de Colombia supuestamente tiene un estrecho vínculo con el paramilitar Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche, “quien ha sido informante de las agencias federales”.

“Es decir, que las autoridades estadounidenses deben aclarar si el señor De la Espriella ha sido o es agente o colaborador de la DEA, de la CIA o de cualquier otra agencia de seguridad de los Estados Unidos. Esa condición pondría en tela de juicio su idoneidad para ser Jefe de Estado colombiano, garante de nuestra soberanía y guardián de la Constitución”, afirmó.

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Y agregó: “Estas circunstancias se suman a la abierta interferencia del presidente de EEUU, Donald Trump, en nuestro proceso electoral que él mismo afirmó fue definitiva para la elección de su candidato en Colombia el pasado 21 de junio”.

Iván Cepeda afirmó que el presidente electo de Colombia supuestamente tiene un estrecho vínculo con el paramilitar Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche, “quien ha sido informante de las agencias federales” - crédito @IvanCepedaCast/X

El excandidato presidencial pidió a las autoridades de Estados Unidos explicaciones “si es cierto que dos fiscales del distrito de Brooklyn, Nueva York, investigan actualmente al presidente Gustavo Petro”.

Así las cosas, Iván Cepeda le solicitó a Abelardo de la Espriella aclarar y llevar a cabo los siguientes puntos:

Que De la Espriella renuncie a la nacionalidad de EE. UU., y aclarar si es colaborador o miembro de agencias de seguridad del país norteamericano.

Debe respetar plenamente la seguridad nacional y la soberanía judicial.

Debe cesar toda “persecución” contra el presidente Petro y desistir de cualquier intento de extraditarlo.

Debe cesar la “persecución” contra los opositores políticos y dejar de estimular su judicialización por parte del Departamento de Justicia de EE. UU.

El excandidato presidencial señaló que si no se cumplen esas solicitudes, se declarará en desobediencia civil, invitando a las personas que votaron por él a hacer lo mismo, pero de una forma pacífica.

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“Si estas condiciones de legalidad no se cumplen, como líder de la oposición, y candidato que obtuvo más de 12 millones setecientos mil votos en la elección del 21 de junio no me prestaré para esta violación de nuestra soberanía y emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional”, indicó el senador.

Y agregó: “Llamo e invito a los millones de electores que depositaron en mí su confianza a que hagan lo propio y a que, si no se cumple lo que enuncio, desconozcan pacíficamente cualquier orden de alguien que no responde a la condición de guardián de nuestra constitución política”.

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Finalmente, Iván Cepeda indicó que cualquier ciudadano en Colombia debe resistir “cuando la ley, las instituciones o la autoridad entran en conflicto con la conciencia moral”.

Iván Cepeda indicó que cualquier ciudadano en Colombia debe resistir “cuando la ley, las instituciones o la autoridad entran en conflicto con la conciencia moral” - crédito @IvanCepedaCast/X

“Como nos enseña la desobediencia civil, cuando la ley, las instituciones o la autoridad entran en conflicto con la conciencia moral, el ciudadano no solo tiene el derecho, sino el deber de resistir pacíficamente, negándose a colaborar con la injusticia, el oprobio y la opresión. Eso es lo que haremos, que no quepa duda si De la Espriella toma el camino de violar nuestra dignidad nacional”, aseveró Cepeda.