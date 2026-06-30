Colombia

Gustavo Petro confirmó la muerte de Gustavo Gallón, embajador de Colombia ante la ONU: “Lo conocí luchando”

El mandatario confirmó que, de acuerdo con la normativa suiza, el funcionario fue desconectado de los servicios que lo mantenían con vida y será repatriado al país para su velación en el Palacio de San Carlos

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Hombre con barba y traje, mirando hacia la derecha. La imagen en blanco y negro incluye una cinta diagonal negra de luto en la esquina superior izquierda.
Un hombre con barba y traje aparece en un retrato en blanco y negro, con una cinta de luto en la esquina superior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente Gustavo Petro confirmó la muerte de Gustavo Gallón, embajador colombiano ante la ONU, con un mensaje en su cuenta de X: “Ha muerto Gustavo Gallón”.

El mandatario lo definió como un “héroe de la defensa de los derechos humanos de Colombia” y anunció que será velado en la Casa de San Carlos.

En la publicación difundida el martes 30 de junio de 2026, el jefe de Estado colombiano sostuvo que conoció a Gallón “luchando” y afirmó que su trabajo estuvo al servicio de “las comunidades masacradas y perseguidas”.

En el mismo texto, Petro recordó que lo nombró embajador de Colombia ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, cuando llegó al Gobierno.

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El anuncio de Petro y el contenido del mensaje

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El presidente confirmó la muerte del diplomático en Suiza a través de este mensaje - crédito @petrogustavo/X

El mensaje del jefe de Estado convirtió en oficial la muerte del diplomático y jurista, cuya situación médica había sido reportada desde el día anterior. En la imagen de la publicación, Petro escribió: “Ha muerto Gustavo Gallón, héroe de la defensa de los derechos humanos de Colombia”.

Luego agregó una referencia personal y política sobre su trayectoria. “Lo conocí luchando y su inteligencia se puso a la orden de las comunidades masacradas y perseguidas”, escribió el mandatario. También señaló que, al inicio de su gobierno, lo designó como embajador de Colombia ante la instancia de derechos humanos de Naciones Unidas en Ginebra.

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En otro de los apartes del pronunciamiento, Petro afirmó que Gallón no pudo resistir que “en las elecciones se impusiera con ayuda extranjera” una persona que, según escribió, el diplomático consideraba cómplice de una de las peores etapas de violación de derechos humanos en Colombia.

El mandatario también informó que Gallón fue desconectado “de acuerdo a las normas suizas”. Cerró su mensaje con una despedida breve: “Gustavo Gallón amigo y compañero, Ad Astra”.

Qué se sabía sobre su estado de salud

Desde 2022 ejerce como representante permanente de Colombia ante la ONU en Suiza - crédito @MisionColUNOG/X
Desde 2022 ejerce como representante permanente de Colombia ante la ONU en Suiza - crédito @MisionColUNOG/X

La muerte de Gustavo Gallón se conoció un día después de que se informara su hospitalización en Ginebra, Suiza. El embajador y representante permanente de Colombia ante la ONU en esa ciudad había sido internado de urgencia y permanecía bajo pronóstico reservado, según información confirmada por la Cancillería colombiana a Caracol Radio.

Esa misma información dio cuenta de mensajes de solidaridad de varios funcionarios y exfuncionarios del Gobierno. Entre ellos estuvo Laura Sarabia, embajadora de Colombia en Reino Unido, quien destacó su “sabiduría”, su vocación de enseñar y su compromiso con la protección de los derechos humanos. También se pronunció el exvicecanciller Jorge Rojas, que lo describió como una voz firme en defensa de los derechos humanos, la democracia y la paz.

La directora del Icbf, Astrid Cáceres, también envió un mensaje público de apoyo a Gallón y a su familia. A ese pronunciamiento se sumó Leonardo Perafán, director de Indepaz, que resaltó su trayectoria en la defensa de la justicia y la dignidad de las víctimas.

La trayectoria de Gustavo Gallón

- crédito Archivo Colprensa
- crédito Archivo Colprensa

Gustavo Gallón era abogado de la Universidad Externado de Colombia y se especializó en Ley Pública en esa misma institución. Luego cursó una maestría en Ciencia Política en la Universidad de París I y completó un doctorado en Sociología Política en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París.

Su nombre estuvo ligado durante décadas a la defensa de los derechos humanos en Colombia. En 1988 fundó la Comisión Colombiana de Juristas, una organización dedicada a la documentación, denuncia y litigio en casos de violaciones de derechos humanos. Esa entidad se consolidó como una de las referencias de ese trabajo en el país.

También desarrolló una carrera académica como profesor en universidades como Andes, Javeriana, Externado y Nacional de Colombia. Su actividad se extendió a escenarios internacionales de protección de derechos. Entre 1999 y 2002 fue representante especial de Naciones Unidas para Guinea Ecuatorial.

Gustavo Gallón, embajador de Colombia ante la ONU - crédito Cancillería.
Gustavo Gallón, embajador de Colombia ante la ONU - crédito Cancillería.

Años después, entre 2013 y 2017, se desempeñó como experto independiente del Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Haití.

Desde diciembre de 2022 ejercía como representante permanente de Colombia ante la ONU en Ginebra. La nota publicada el lunes también recordó que en mayo de 2023, durante una diligencia ante la JEP, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso sostuvo que Carlos Castaño había ordenado su asesinato y luego revirtió esa decisión tras el rechazo que produjo el crimen de Jaime Garzón en 1999.

Reacciones a la muerte del embajador Gallón

A las reacciones se sumaron Laura Sarabia, embajadora de Colombia en el Reino Unido, y la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, que destacaron la trayectoria de Gallón en la defensa de los derechos humanos. Ambas se pronunciaron en X poco después del mensaje con el que el presidente confirmó la muerte del diplomático.

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Laura Sarabia se pronunció sobre la muerte de Gustavo Gallón, embajador de Colombia ante la ONU - crédito @laurisarabia/X

Sarabia recordó una visita oficial a Ginebra y escribió que Gallón “siempre recibía a quienes lo conocían con una palabra amable y con algo valioso que enseñar”. Añadió que ese fue uno de sus primeros viajes como canciller y que esa estadía marcó su camino con “grandes aprendizajes en materia de derechos humanos”.

En su mensaje, la embajadora también evocó el trato de Gallón y de su familia durante esa visita. “Fue una estadía muy especial. Gustavo y su familia hicieron que esos días fueran cálidos, generosos e inolvidables”, publicó. Luego lamentó su muerte y afirmó: “Se va un hombre íntegro, generoso y comprometido con la defensa de los derechos humanos”.

La canciller Rosa Yolanda Villavicencio emitió otro pronunciamiento en nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores. Allí lamentó el fallecimiento del “representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra e insigne defensor de derechos humanos en Colombia y el mundo”.

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La canciller Rosa Villavicencio envió mensaje de condolencias por la muerte de Gustavo Gallón - crédito @ryvillavicencio/X

Villavicencio señaló que Gallón “se destacó a lo largo de su vida por su incansable lucha en la defensa, el respeto y la protección de los derechos humanos”. También resaltó que impulsó la apertura de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y que, como embajador, promovió la elección de Colombia por primera vez como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

La canciller cerró su mensaje con una expresión de condolencia dirigida a su familia y confirmó el lugar de las honras fúnebres. “Paz en su tumba y saludo de condolencia a su familia y allegados. Su velación será en el salón Bolívar Palacio de San Carlos”, escribió.

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