La Fundación Santo Domingo donará $100.000 millones y Estados Unidos aumentó su ayuda tras el terremoto en Colombia, que deja casi 300 muertos

La fundación donará $100.000 millones para contribuir a la atención de las víctimas - Midjourney

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La ayuda humanitaria para Colombia sigue creciendo. El país enfrenta una emergencia derivada del violento terremoto que sacudió a 15 departamentos el 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. El sismo ya deja un saldo de casi 300 personas fallecidas, más de 4.000 heridos y y más de 200 desaparecidos, además de 80.744 viviendas averiadas, 12.504 casas destruidas y 66 edificios colapsados.

Ante este panorama, la Familia Santo Domingo, a través de la Fundación Santo Domingo, Valorem y sus empresas vinculadas, dio a conocer que hará una millonaria contribución para respaldar a las personas que resultaron afectadas por el terremoto y que perdieron a sus seres queridos y sus casas.

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La fundación donará $100.000 millones “para contribuir a la atención de las víctimas e intentar aliviar su sufrimiento apoyando en la reconstrucción de las comunidades afectadas”.

El sismo dejó 80.744 viviendas averiadas, 12.504 casas destruidas y 66 edificios colapsados - crédito Alcaldía de Cali

Según precisó, todos los esfuerzos serán coordinados por la organización para que la ayuda llegue de manera efectiva a las personas que así lo requieren. “Ninguna donación puede devolver las vidas perdidas ni borrar el dolor de tantas familias. Pero queremos estar presentes, acompañar a Colombia en este momento tan difícil y ayudar a levantar nuevamente los hogares, las comunidades y la esperanza. Hoy más que nunca, somos un solo país”, añadió.

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La fundación expresó su solidaridad a las familias que perdieron a sus seres queridos, que tienen personas heridas o que ya no cuentan con un hogar donde vivir. Reconoció que están atravesando por un momento complejo y doloroso, por lo que también resaltó el trabajo de las personas que están apoyando las labores de búsqueda, rescate y asistencia de las víctimas.

“Reconocemos y agradecemos profundamente la labor incansable de las autoridades, los organismos de socorro, los rescatistas y los voluntarios que trabajan sin descanso para salvar vidas y acompañar a las comunidades afectadas”, aseguró.

La Fundación Santo Domingo se solidarizó con las víctimas del terremoto en Colombia - crédito @F_Santo_Domingo/X

Al igual que la fundación, el Gobierno de Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump, informó sobre un aumento que hará en la contribución que destinará a Colombia con el fin de apoyar las labores de carácter humanitario que se están desarrollando en el país.

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“El Departamento de Estado está movilizando un total de $26.5 millones, incluyendo el anuncio de hoy de $11 millones adicionales, en asistencia humanitaria alimentaria, sanitaria, de protección y de refugio, además de evaluaciones estructurales posteriores al terremoto”, se lee en la comunicación oficial.

Explicó que, de los $15.5 millones que fueron anunciados el 11 de agosto, $3 millones, que son proporcionados a través de Catholic Relief Services (CRS), provienen de un premio de asistencia global. Por otro lado, informó que Estados Unidos dio $200 millones al Fondo Mancomunado para que sean destinados a Colombia, los cuales se suman a $3,8 mil millones allegados a la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha).

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Estados Unidos brindará apoyos económicos para ayuda humanitaria para Colombia - crédito Alex Brandon/AP

Adicionalmente, indicó que este respaldo humanitario se está llevando a cabo de la mano de Catholic Relief Services (CRS), la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Miyamoto International, Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU y World Vision.

“El Departamento de Estado también está aprovechando el apoyo del Comando Sur (Southcom) para transportar suministros de ayuda desde su almacén de preposicionamiento en Miami hasta Colombia. El primero de los vuelos programados partirá hoy de la Base Aérea de Homestead, en el condado de Miami-Dade, Florida, con suministros para refugio, agua y artículos de higiene”, añadió.

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El Gobierno estadounidense aclaró que la entrega de los kits se realizará en coordinación con el Departamento de Estado.