Colombia

Empalme de Gobierno: confirman fecha y hora para el encuentro entre José Manuel Restrepo y Germán Ávila

La Casa de Nariño será el escenario donde arrancará oficialmente el empalme entre las administraciones de Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella, con el esperado encuentro entre Germán Ávila y José Manuel Restrepo como protagonistas del traspaso institucional

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Germán Ávila y José Manuel Restrepo
El ministro de Hacienda Germán Ávila recibirá en la Casa de Nariño al vicepresidente electo José Manuel Restrepo para iniciar formalmente el empalme - crédito REUTERS

El proceso de transición presidencial en Colombia ya tiene fecha y hora para el primer encuentro formal entre los equipos designados por el presidente saliente, Gustavo Petro, y el mandatario electo, Abelardo de la Espriella; pese a la controversia que se generó por las declaraciones del actual jefe de Estado, en el sentido de que en la contienda hubo intervención extranjera, en favor del candidato de derecha, refiriéndose a las declaraciones del presidente Donald Trump.

De acuerdo con la información que se pudo conocer al respecto, el jueves 2 de julio, a partir de las 10:00 a. m., en la Casa de Nariño, se reunirán José Manuel Restrepo, vicepresidente electo y coordinador del empalme por parte del nuevo Gobierno, y Germán Ávila, ministro de Hacienda y delegado principal de la administración saliente. La cita fue confirmada oficialmente por Ávila, que liderará la entrega de información y cuentas del Estado a Restrepo, designado para tal fin.

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La expectativa en torno a este encuentro ha crecido ante el clima de tensión que marca el inicio del empalme, que empezó el martes 30 de junio con la instalación de 22 mesas técnicas con la participación de más de 1.000 expertos y facilitadores, bajo el mando del vicepresidente electo. Un acto que se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá y que cuenta con el respaldo económico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Abelardo de la Espriella sobre el inicio de las mesas de empalme
El presidente electo Abelardo de la Espriella destacó en sus redes sociales el inicio de las mesas de empalme de su administración - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Las tensiones previas a la reunión clave del empalme entre la administración Petro y el equipo de De la Espriella

Uno de los anuncios que causó controversia fue el emitido desde el equipo Petro, que buscaría limitar el proceso a la entrega institucional de información, en estricto cumplimiento de la Ley 951 de 2005, que regula las transiciones en el poder ejecutivo. “No vamos a cogobernar. El presidente Gustavo Petro y su gabinete gobernarán hasta el 6 de agosto, como lo establecen las normas”, expresó Dávila en sus declaraciones, que causaron una serie de reacciones políticas.

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Y es que Ávila ha expresado cierta incomodidad ante el calificativo de “empalme anticorrupción” adoptado por el equipo entrante. “No aceptamos apellidos para el empalme”, sostuvo el ministro, que remarcó que cualquier denuncia sobre corrupción debe canalizarse por las vías legales y a través de las autoridades competentes. “No admitimos amenazas ni insinuaciones”, agregó el titular de la cartera de Hacienda, al que le restan 38 días en el cargo.

Cabe destacar que la designación de Restrepo por parte del equipo de De La Espriella, así como la de Ávila por parte del gobierno de Petro, debe garantizar que la transición cuente con interlocutores de alto nivel y conocimiento técnico del estado actual del Gobierno. Con este encuentro se abrirá de manera formal la agenda del empalme, que se enfocará, al menos así lo ha advertido el presidente electo, en la revisión de la situación financiera, institucional y contractual.

Abelardo de la Espriella dio instrucciones claras a su vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, sobre las pautas del empalme con el Gobierno Petro - crédito Sergio Acero/REUTERS
Abelardo de la Espriella dio instrucciones claras a su vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, sobre las pautas del empalme con el Gobierno Petro - crédito Sergio Acero/REUTERS

Por su parte, el equipo del gobierno electo, por su parte, planteó una estrategia de auditoría forense sobre los contratos y decisiones de la administración, en una propuesta que ha generado controversia. De la Espriella anunció la puesta en marcha de un “empalme anticorrupción”, con el objetivo de revisar minuciosamente los contratos adjudicados en la etapa final del mandato de Petro, que si bien dio vía libre al empalme ha sido reacio a reconocer a De la Espriella.

A su vez, el presidente electo instruyó a su comisión de empalme para que denuncie ante las autoridades colombianas y el Departamento de Justicia de Estados Unidos las supuestas irregularidades cometidas por funcionarios del gobierno que termina, en especial en lo relacionado con presuntos vínculos con grupos armados ilegales. Siendo este otro de los temas que causó una fuerte controversia, por denuncias de supuesta injerencia extranjera.

Gustavo Petro aterrizó en Roma para su nueva gira
Mientras empieza a desarrollarse el empalme, el presidente Gustavo Petro estará en Italia y el Vaticano, en donde tendrá audiencia privada con el papa León XIV - crédito Juan Cano/Presidencia

Es válido destacar que la dinámica interna del empalme incluirá equipos sectoriales con representantes tanto del gobierno saliente como del entrante. En el Ministerio de Hacienda, además de Ávila, participarán Miguel Gómez Martínez, Juan Fernando Lucio, Ana Montalvo y Óscar Franco; en Planeación Nacional, el delegado será David Varela, y en los ministerios de Justicia, Salud y Ambiente también se han designado responsables específicos para la transición.

A pesar de las diferencias de tono y enfoque, ambos equipos han reconocido la importancia de que el proceso de empalme transcurra de manera ordenada y transparente. Por ello, las crecientes tensiones sobre la narrativa de la transición y las acusaciones mutuas en materia de corrupción y seguridad han puesto a prueba la voluntad de cooperación entre las partes, cuando aún está por verse cómo avanzará la agenda oficial dispuesta para este propósito.

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