Abelardo de la Espriella designó a Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda de su gobierno

El economista cuenta con una amplia trayectoria en el sector público, que incluye cargos como vicecontralor general de la República, presidente de Bancóldex y embajador de Colombia en París - crédito @EconUrosario/X

El presidente electo Abelardo de la Espriella oficializó a Miguel Gómez Martínez como ministro designado de Hacienda y Crédito Público, durante la primera reunión del equipo de empalme de su gobierno, realizada en la sede de la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá.

Con este anuncio, Gómez se convierte en el segundo integrante del gabinete que ha sido confirmado para el próximo cuatrienio.

La designación fue conocida en medio de las actividades de empalme y posteriormente confirmada por el propio Miguel Gómez Martínez a los medios de comunicación. El economista estará al frente de una de las carteras más importantes de la administración entrante, encargada de la política económica y fiscal del país.

PUBLICIDAD

Trayectoria académica, política y en el sector público

Gómez Martínez cuenta con experiencia en el sector público tras haber sido vicecontralor general de la República y haber ocupado otros cargos de relevancia - crédito X

Miguel Gómez Martínez nació en Bogotá el 28 de marzo de 1961. Es economista graduado del Instituto de Estudios Políticos de París, donde también cursó una maestría en Economía Internacional y Ciencia Política. Actualmente es candidato a doctorado en el Centro de Estudios Diplomáticos y Estratégicos de París.

En el ámbito académico, ha sido decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario en dos oportunidades, además de desempeñarse como profesor de economía en el Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa).

Su trayectoria en el sector público comenzó en 1994, cuando fue designado vicecontralor general de la República por David Turbay Turbay. Permaneció en ese cargo hasta comienzos de 1996, cuando presentó su renuncia durante la crisis derivada del denominado Proceso 8.000.

PUBLICIDAD

Posteriormente, durante el gobierno de Andrés Pastrana, fue nombrado presidente de Bancóldex, cargo que desempeñó entre 1998 y 2002. Ese año dejó la entidad y fue designado por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez como embajador de Colombia en París, en reemplazo de Marta Lucía Ramírez.

Tras su paso por la representación diplomática, asumió la dirección de la Cámara de Comercio Colombo Americana en Bogotá y también fue asesor económico de Juan Manuel Santos cuando este ejercía como ministro de Comercio Exterior.

Paso por el Congreso y el sector privado

Su trayectoria también incluye cargos de liderazgo en el sector privado y académico, entre ellos la presidencia de Fasecolda, la dirección de Asocolflores y el decanato de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario - crédito Universidad del Rosario

En las elecciones legislativas de 2010, Miguel Gómez Martínez encabezó la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá por el Partido de la U, luego de que Luis Carlos Restrepo desistiera de esa aspiración. En esos comicios obtuvo cerca de 44.000 votos y ocupó una curul para el periodo 2010-2014.

PUBLICIDAD

Durante su paso por el Congreso integró la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Más adelante, en las elecciones legislativas de 2018, fue cabeza de lista del Partido Conservador al Senado, aunque la votación obtenida no fue suficiente para alcanzar un escaño.

En enero de 2013 promovió el proceso de revocatoria del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. De acuerdo con la información disponible sobre ese proceso, el 18 de abril de ese año fue radicada ante la Registraduría Distrital la solicitud formal de revocatoria, respaldada por 635.000 firmas.

En el sector privado también ha ocupado cargos directivos. En 1996 asumió la presidencia de Asocolflores, responsabilidad que ejerció hasta 1998, haciendo parte además del Consejo Gremial.

PUBLICIDAD

Posteriormente, en febrero de 2020, fue nombrado presidente de Fasecolda por decisión de la junta directiva del gremio asegurador colombiano, cargo desde el cual lideró la organización del sector.

El economista llega a una de las carteras más estratégicas del Gobierno nacional, que lideraba Germán Ávila, y desde donde tendrá la responsabilidad de liderar la política económica y fiscal, administrar las finanzas públicas y coordinar la elaboración del Presupuesto General de la Nación - crédito Luisa González/REUTERS

Con su designación, Miguel Gómez Martínez ahora asumirá la dirección del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, una de las carteras con mayor incidencia en la administración nacional por su responsabilidad en la formulación y ejecución de la política económica y fiscal del país.

Desde ese cargo tendrá a su cargo la elaboración del Presupuesto General de la Nación, la administración de las finanzas públicas, la definición de la política tributaria, la gestión del endeudamiento del Estado y la coordinación de estrategias para garantizar la estabilidad fiscal y el manejo de los recursos públicos. Asimismo, liderará la relación del Gobierno con las entidades del sector financiero y participará en la definició

PUBLICIDAD

Con esta designación, el proceso de conformación del gabinete ministerial continúa avanzando mientras los equipos de empalme adelantan la revisión de las diferentes carteras del Gobierno nacional de cara al inicio del nuevo periodo presidencial.