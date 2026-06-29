Senador electo del Centro Democrático arremetió contra Petro en la antesala al encuentro con León XIV: “Ojalá su Santidad no se deje engañar”

El senador electo Juan Espinal ha sido uno de los fuertes críticos de la administración de Gustavo Petro desde el Centro Democrático - crédito Juan Cano/Presidencia - Infobae Colombia

La llegada el lunes 29 de junio de 2026 del presidente de la República, Gustavo Petro, a Roma (Italia) para un encuentro con el papa León XIV continúa causando fuertes reacciones políticas. Como la proveniente de Juan Espinal, uno de los senadores electos del Centro Democrático, que en sus redes sociales dirigió fuertes críticas al primer mandatario, que entregará el poder en 39 días según mandato constitucional.

El congresista Espinal, que será uno de los que dará el salto de la Cámara de Representantes al Senado en la próxima legislatura, se refiirió en un duro mensaje en X a lo que para él es el pobre balance de la gestión del mandatario y las expectativas ante la cita en el Vaticano: que será la segunda del gobernante con el sumo pontífice, posesionado el 8 de mayo de 2025 como sucesor de Francisco, que murió el 21 de abril de 2025.

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El senador electo Juan Espinal lanzó duras críticas al presidente Gustavo Petro en nuevo viaje internacional, en el que visitará al papa León XIV - crédito @Juan_EspinalR/X

“Ojalá su Santidad le pregunte a este sujeto sobre las 348 masacres que van en su gobierno con 1.209 víctimas, el aumento de la inseguridad, la extorsión y el secuestro”, afirmó el parlamentario en uno de sus apartes, al hacer referencia a uno de los temas trascendentales de la actual administración, que apostó por la política de la Paz Total con organizaciones al margen de la ley, pero no tuvo mayor éxito en su implementación.

Espinal se despachó contra Petro: “Ojalá su Santidad no se deje engañar de este encantador de serpientes”

En su dura publicación, el senador electo utilizó sus redes sociales para recordar algunos de los aspectos que, en su concepto, deben ser abordados. “Ojalá su Santidad le pregunte sobre los desplazamientos y los muertos del Catatumbo. Ojalá su Santidad le pregunte porque dos Ministros y Olmedo López (exdirector de la Ungrd) está en la cárcel, y un funcionario prófugo de la justicia. Entre los muchos escándalos de corrupción”.

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En esa misma línea, el político antioqueño del Centro Democrático también pidió que el jefe de Estado explique ante el pontífice los hechos que rodearon el asesinato de Miguel Uribe Turbay: víctima de un atentado el 7 de junio de 2025, y que falleció el 11 de agosto del mismo año. “Ojalá su Santidad no se deje engañar de este encantador de serpientes”, remató Espinal, que hará parte de la bancada de Gobierno.

A los señalamientos de Espinal se sumaron los del presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, que con un corto, pero contundente mensaje, también apuntó hacia el gobernante. “Sin viajes no hay paraíso...“, fue el escueto aviso del dirigente gremial, exnegociador del Gobierno en el fallido proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tomó distancia con el Ejecutivo.

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Con esta publicación en X, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, también cuestionó al presidente Gustavo Petro - crédito @jflafaurie/X

Petro arribó a la capital italiana en uno de los últimos compromisos internacionales antes de finalizar su mandato el 7 de agosto, que comprenderá una visita en la que se hablará de temas de paz, reconciliación, justicia social, protección de la vida y defensa de la reforma agraria. En consecuencia, el cronograma incluye, además del esperado encuentro con León XIV, reuniones con otros líderes de la Iglesia católica.

A su llegada al aeropuerto Leonardo Da Vinci, el presidente fue recibido por el embajador de Colombia en Italia, el exministro de Defensa Iván Velásquez, y la diplomática ante la FAO en Roma, la exministra de Agricultura Jennifer Mojica. La agenda prevé una audiencia con el papa el jueves 2 de julio, y encuentros con el cardenal Pietro Parolin, secretario del Estado Vaticano y el monseñor Paul Richard Gallagher.

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A través de su perfil de X, el presidente Gustavo Petro hizo una serie de reflexiones al aterrizar en Italia, entre ellas las que involucran a la primera ministra Giorgia Meloni - crédito @petrogustavo/X

“Veré al Papá para dialogar del peligro de ocultar la verdad”, indicó el gobernante, que aprovechó para lanzar críticas a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. “También en Italia pasa lo mismo que en Colombia, gobierna quien cree en squifos y no en descendientes de romanos, ningún funcionario del gobierno italiano llegó a recibirme, solo el comandante de la fuerza aérea italiana y la de Colombia”, destacó el mandatario.

De la misma manera, el jefe de Estado hizo énfasis en la ausencia de un recibimiento oficial por su postura internacional. “Me excluyen del Palatino porque fui el primer presidente del planeta en denunciar el genocidio en Gaza y me imponen su castigo, que creen eterno”. El presidente resaltó su objetivo de dialogar con el papa sobre temas de verdad y justicia: “Veré al Papa para dialogar del peligro de ocultar la verdad”.

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