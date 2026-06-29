Colombia

Papá de Luis Andrés Colmenares pidió a Iván Cepeda que rechace comentario de vocera del Partido Comunista contra Abelardo de la Espriella

Luis Alonso Colmenares declaró que los comentarios de Viviana Marín Carmona contra el presidente electo de los colombianos afecta la democracia institucional

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Luis Colmenares había apoyado a Iván Cepeda en las elecciones presidenciales de 2026 - crédito Colprensa
Luis Colmenares había apoyado a Iván Cepeda en las elecciones presidenciales de 2026 - crédito Colprensa

Continúan las reacciones frente a los comentarios emitidos por Viviana Marín Carmona, secretaria política de la Juventud Comunista de Colombia (Juco), que expresó su frustración ante la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia.

De acuerdo con un video difundido en las redes sociales, la joven invitó a sus copartidarios a que se priorice la movilización callejera, una vez llegue el líder del movimiento Defensores de la Patria a la Casa de Nariño.

Esa es nuestra tarea, hacer invivible este país a Abelardo de la Espriella, decirle a la derecha que sí, somos una plaga y una plaga que les va a salir a las calles todos los días de su vida”, señaló Marín Carmona en su discurso.

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En un encuentro de juventudes, Viviana Marín Carmona llamó a "hacer invivible" el gobierno de Abelardo de la Espriella, declaraciones que desataron una ola de críticas desde distintos sectores políticos. - crédito X

Al respecto, se pronunció Luis Alonso Colmenares, padre del Luis Andrés Colmenares, el joven estudiante de la Universidad de los Andes que falleció trágicamente el 31 de octubre de 2010 tras una celebración de Halloween en Bogotá, y que había respaldado la campaña presidencial de Iván Cepeda.

Inicialmente, el contador público recordó el motivo por el que decidió respaldar la campaña del senador del Pacto Histórico, aunque posteriormente fue derrotado en las urnas.

Hasta el 21 de junio apoyé la candidatura de Iván Cepeda. Lo hice porque consideré que reunía condiciones personales para gobernar, no porque haya sido militante de la izquierda. Nunca lo he sido. Mis convicciones siempre han estado en la socialdemocracia”, recalcó en su publicación hecha en X.

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El padre del fallecido estudiante Luis Andrés Colmenares rechazó comentario de Viviana Marín que invitaba a "hacer invivible" el Gobierno de De la Espriella - crédito @lcolmenaresr/X
El padre del fallecido estudiante Luis Andrés Colmenares rechazó comentario de Viviana Marín que invitaba a "hacer invivible" el Gobierno de De la Espriella - crédito @lcolmenaresr/X

Tras ello, el activista político expresó su rechazo ante las declaraciones de la secretaria de la Juco, al catalogarla como irresponsable e incompatible con la defensa de la democracia nacional.

“Precisamente por esa convicción democrática, rechazo con absoluta firmeza cualquier discurso que pretenda convertir la oposición en una estrategia para “hacer invivible este país” al presidente electo Abelardo De la Espriella. Considero que la tesis expuesta por Viviana Marín, secretaria política de la Juco, es un planteamiento irresponsable e incompatible con una democracia constitucional”, indicó.

Para Colmenares, el ejercicio de oposición en Colombia “es ejercer control político, debatir, denunciar, fiscalizar y proponer alternativas (...) no es promover un ambiente de confrontación permanente cuyo propósito sea impedir la gobernabilidad del país”.

Así mismo, recalcó que su petición pondría en riesgo la vida de toda la población colombiana. “Quien apuesta por hacer invivible a un gobierno termina afectando a todos los colombianos”, recalcó.

Iván Cepeda aún no se ha pronunciado sobre las declaraciones de la líder del movimiento juvenil - crédito REUTERS/Sergio Acero
Iván Cepeda aún no se ha pronunciado sobre las declaraciones de la líder del movimiento juvenil - crédito REUTERS/Sergio Acero

Petición a Iván Cepeda

Ante ello, Luis Alonso Colmenares hizo una petición pública a Iván Cepeda para que también se sume a los mensajes de rechazo a Viviana Marín Carmona, con el fin de conocer si será su forma de hacer oposición a De la Espriella en el Congreso.

“Por eso creo que Iván Cepeda está en mora de pronunciarse. El país tiene derecho a saber si comparte o rechaza esas afirmaciones y si esa será la orientación de la oposición que liderará desde el Senado. El silencio, en un momento como este, no contribuye a despejar las dudas”, indicó.

Por último, el contador público enfatizó: “La democracia no se fortalece incendiando el país, sino defendiendo las instituciones, respetando el resultado electoral y ejerciendo una oposición responsable, firme y crítica. Colombia necesita más argumentos y menos consignas de confrontación”.

Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos - crédito REUTERS/Enea Lebrun
Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos - crédito REUTERS/Enea Lebrun

Las declaraciones de Luis Alonso Colmenares se suman a otros activistas políticos que rechazaron las afirmaciones de la líder juvenil.

Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, indicó que el comentario de la secretaria del movimiento juvenil no corresponde a una persona en democracia, y no descartó que se adelante una investigación en su contra.

“He visto el clip de video muy perturbador de ella llamando a la gente a prenderle fuego a Colombia porque no le gustan los resultados de las elecciones allí. No suena como el tipo de persona que queremos dar la bienvenida a nuestro país. Estaré investigando el asunto”, escribió el subsecretario en sus redes sociales.

Así mismo, el subsecretario mencionó que Marín Carmona "parece ser una persona llena de odio explícitamente llamando a la violencia política, y tales personas no son bienvenidas de huéspedes en nuestro país".

El funcionario norteamericano no descartó avanzar una investigación contra la joven activista - crédito @DeputySecState/X
El funcionario norteamericano no descartó avanzar una investigación contra la joven activista - crédito @DeputySecState/X

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Luis Alonso ColmenaresIván CepedaViviana Marín CarmonaAbelardo de la EspriellaColombia-Noticias

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