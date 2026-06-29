Colombia

Autoridades investigan homicidio de un futbolista de 17 años en Palmira, Valle del Cauca: esto se sabe

La versión inicial señala que la víctima salía de unas canchas sintéticas con un familiar cuando fue abordada por varios sujetos armados, que abrieron fuego y huyeron mientras avanzan las indagaciones

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El reporte preliminar indica que hombres armados en motocicletas interceptaron al adolescente cuando salía de unas canchas sintéticas con un familiar - crédito Cantera de Sueños/Facebook
El reporte preliminar indica que hombres armados en motocicletas interceptaron al adolescente cuando salía de unas canchas sintéticas con un familiar - crédito Cantera de Sueños/Facebook

La comunidad en el municipio de Palmira (Valle del Cauca) tras el asesinato de Jehn Sebastián Pérez Zuluaga, un adolescente de 17 años que era considerado una de las figuras emergentes del fútbol local.

El crimen se produjo cuando el joven, conocido como El Zurdo, regresaba de un partido y fue interceptado por varios hombres armados.

El ataque ocurrió en el barrio Las Mercedes. Según los reportes, los agresores, vestidos completamente de negro y movilizándose en motocicletas, abrieron fuego contra Pérez Zuluaga y un familiar suyo al salir de unas canchas sintéticas.

Aunque el futbolista fue trasladado de inmediato a la Clínica Palma Real para recibir atención médica, las heridas resultaron fatales y falleció pocos minutos después.

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Jehn Sebastián Pérez Zuluaga murió tras un ataque armado cuando regresaba de un encuentro deportivo en el barrio Las Mercedes -crédito Cantera de Sueños/Facebook

Actualmente, las investigaciones están en curso bajo la dirección del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía, quienes buscan esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.

El gerente del Instituto Municipal del Deporte de Palmira, Educleixer Valencia, reveló que la información inicial apunta a un altercado previo entre personas ajenas y el padre del deportista. Valencia explicó: “Lamentamos la muerte de nuestra promesa del fútbol, perpetrada de pronto por personas desadaptadas, por intolerancia”.

De acuerdo con lo conocido hasta ahora, el ataque armado podría haber tenido relación con ese altercado, lo que refuerza la hipótesis de una posible reacción violenta dirigida, aunque la víctima terminó siendo el joven futbolista. Las autoridades mantienen el enfoque en la recolección de testimonios y pruebas para avanzar en el caso.

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Más reacciones

El homicidio de Pérez Zuluaga ha generado un profundo impacto entre familiares, amigos y la comunidad deportiva de Palmira.

Jehn Sebastián, conocido como El Zurdo, era miembro del club Allianz y Cantera de Sueños, instituciones donde se formó desde niño y que hoy lamentan profundamente la pérdida. El club al que pertenecía emitió un comunicado en memoria de su jugador, extendiendo un mensaje de fortaleza a la familia.

Tanto entrenadores como compañeros lo recuerdan como un joven dedicado, disciplinado y con grandes aspiraciones en el fútbol.

Sebastián Pérez Zuluaga, conocido como El Zurdo, integraba el club Allianz y Cantera de Sueños, que lamentó la muerte del futbolista y acompañó a su familia - crédito Cantera de Sueños/Facebook
Sebastián Pérez Zuluaga, conocido como El Zurdo, integraba el club Allianz y Cantera de Sueños, que lamentó la muerte del futbolista y acompañó a su familia - crédito Cantera de Sueños/Facebook

“Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento de nuestro querido jugador Jehn Sebastián, quien hizo parte de la familia Allianz Palmira durante muchos años. En señal de respeto, duelo y solidaridad con su familia, amigos y seres queridos, durante los próximos tres días nuestras redes sociales permanecerán en silencio, suspendiendo todas las publicaciones programadas.

Elevamos una oración por su eterno descanso y enviamos un abrazo lleno de fortaleza a todos quienes hoy sienten su partida.

Descansa en paz, Jen Sebastián. Siempre serás parte de la familia Allianz Palmira".

Jehn Sebastián era reconocido en el ámbito deportivo de la región no solo por su talento, sino también por su entrega y carisma. Su muerte deja un vacío en la comunidad futbolística y pone de relieve la preocupación por la seguridad de los jóvenes deportistas.

El CTI de la Fiscalía y la Policía asumieron la investigación para esclarecer el crimen e identificar a los responsables en Palmira - crédito Cantero de Sueños/Facebook
El CTI de la Fiscalía y la Policía asumieron la investigación para esclarecer el crimen e identificar a los responsables en Palmira - crédito Cantero de Sueños/Facebook

“Se fue a jugar al cielo”; “Tantos recuerdos que quedaron y los sueños truncados de alguien tan joven, viendo el video regresaron a mi memoria momentos vividos cuando mi familiar entrenaba allá en Cantera, y no importaba la distancia ni el tiempo siempre estábamos allí acompañandolos, a la familia un fuerte abrazo y a todos los canteranos mi agradecimiento por siempre”; “Solo quienes hemos visto crecer todos esos niños en este gran Club, sabemos lo que es historia, un fuerte abrazo a la Familia del Zurdo, a sus amigos, al profe Evelio y a los entrenadores que lo dan todo por estos pequeños. Dios los bendiga”; “Lo conocí y tuve el placer de jugar cuando el era solo un niño cuando su papá lo llevaba a jugar con nosotros lo vimos en su proceso tenía mucho talento mucha fortaleza para el papá y toda su familia”: fueron algunos de los mensajes en las redes sociales.

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