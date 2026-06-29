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Políticos aprovecharon reunión de Abelardo de la Espriella con Carlos Fernando Galán para tirarle a Gustavo Petro: “Paralizaron obras”

Hernán Cadavid, Daniel Briceño y José Manuel Restrepo se pronunciaron en X tras el encuentro del nuevo presidente electo y el alcalde de Bogotá

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Hernán Cadavid, Daniel Briceño y José Manuel Restrepo arremetieron contra el Gobierno Petro - crédito @hernancadavidma/X - @Danielbricen/X - Colprensa
Hernán Cadavid, Daniel Briceño y José Manuel Restrepo arremetieron contra el Gobierno Petro - crédito @hernancadavidma/X - @Danielbricen/X - Colprensa

El anuncio de un cambio en la relación entre el Ejecutivo nacional y la administración distrital de Bogotá marcó el tono de la reciente reunión entre Abelardo de la Espriella, presidente electo para el periodo 2026-2030, y Carlos Fernando Galán, alcalde mayor de la capital.

El encuentro, realizado en el santuario del Divino Niño, fue escenario de un mensaje dirigido a la ciudadanía sobre las prioridades de la nueva gestión.

Abelardo de la Espriella expresó de manera directa su respaldo a la administración bogotana y recalcó la importancia estratégica de la ciudad para el futuro gobierno. “Aquí en el Divino Niño me encuentro con el señor alcalde mayor de la ciudad de Bogotá y le he manifestado que en el gobierno del Tigre, Bogotá tendrá total apoyo, toda la prioridad”, afirmó.

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El dirigente electo subrayó que la capital “es patrimonio de nuestra sociedad” y enfatizó el compromiso de trabajar “mancomunadamente con el señor alcalde y su administración para mejorar la seguridad, la infraestructura, los temas de salud”.

Abelardo de la Espriella garantizó apoyo estratégico a la capital y llamó a trabajar junto a la alcaldía - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella garantizó apoyo estratégico a la capital y llamó a trabajar junto a la alcaldía - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De la Espriella insistió en que la ciudad enfrenta desafíos estructurales, incluido lo que denominó una “bomba social” que requiere atención urgente.

“Así que, señor alcalde, cuente conmigo, con todo el gobierno. Bogotá será prioridad para nosotros, porque Bogotá volverá a brillar y haremos todo lo que sea necesario para conseguir ese propósito, querido alcalde”, concluyó en su declaración pública.

La postura de respaldo fue rápidamente secundada por otros líderes políticos. Hernán Cadavid, representante a la Cámara por el Centro Democrático, interpretó el acercamiento como un retorno a la normalidad institucional.

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Hernán Cadavid celebró el regreso de la coordinación entre Gobierno nacional y autoridades locales - crédito @hernancadavidma/X
Hernán Cadavid celebró el regreso de la coordinación entre Gobierno nacional y autoridades locales - crédito @hernancadavidma/X

“El retorno del trabajo articulado entre Gobierno Nacional con los Alcaldes y Gobernadores es una gran noticia”, manifestó. Cadavid contrastó la nueva etapa con la experiencia reciente: “Parecía lo normal hasta que llegó Petro a destruir esa posibilidad”. Añadió que desde el Congreso acompañarán “este propósito de recuperación”.

A las voces políticas se sumó la de Daniel Briceño, exconcejal de Bogotá y representante electo por el Centro Democrático, quien recordó los efectos de la gestión nacional anterior sobre las obras y el desarrollo de la capital.

“Bogotá fue castigada durante 4 años por el gobierno Petro, paralizaron obras, licencias, nos retrasaron recursos y nos quisieron dejar sin Metro”, denunció. Briceño celebró el inicio de una nueva etapa: “Es una gran noticia este mensaje, donde se acaba el cálculo politiquero sobre Bogotá y empieza una era de trabajo conjunto”.

Daniel Briceño destacó el fin del “cálculo politiquero” y celebró el inicio de una etapa de cooperación - crédito @Danielbricen/X
Daniel Briceño destacó el fin del “cálculo politiquero” y celebró el inicio de una etapa de cooperación - crédito @Danielbricen/X

El mensaje de colaboración fue también ratificado desde el Ejecutivo entrante. El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, calificó el momento como el inicio de una relación renovada: “Llegó el momento de una nueva y mejor relación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales”, aseguró.

Restrepo dejó en claro el enfoque territorial de la nueva administración: “Somos un gobierno que cree en el trabajo en equipo a nivel territorial y en un verdadero apoyo al desarrollo y crecimiento local o regional”.

El vicepresidente electo marcó distancia con la política del pasado reciente y sostuvo: “No más un gobierno central enemigo o que desprecia las autoridades locales o territoriales”.

José Manuel Restrepo prometió trabajo en equipo y apoyo real al desarrollo territorial desde la nueva administración - crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo prometió trabajo en equipo y apoyo real al desarrollo territorial desde la nueva administración - crédito @jrestrp/X

Por último, el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, expresó su respaldo al anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella sobre la prioridad que tendrá Bogotá durante la próxima administración. Uscátegui afirmó: “Celebro que el presidente electo haya puesto a Bogotá entre las primeras prioridades de su gobierno”.

El parlamentario destacó la urgencia de implementar medidas efectivas para enfrentar los desafíos de la ciudad.

José Jaime Uscátegui respaldó prioridad de Bogotá en el nuevo gobierno y exigió militarización para recuperar la seguridad - crédito @jjUscategui/X
José Jaime Uscátegui respaldó prioridad de Bogotá en el nuevo gobierno y exigió militarización para recuperar la seguridad - crédito @jjUscategui/X

“La capital necesita acciones concretas: militarización para recuperar la seguridad, acelerar la primera y segunda línea del Metro, destrabar las grandes obras de infraestructura y combatir con toda la fuerza la extorsión y el crimen que hoy tienen en jaque a miles de familias”, señaló Uscátegui.

El representante concluyó su mensaje enfatizando la premura de estas transformaciones: “Bogotá no puede esperar más”, en referencia a la situación crítica que enfrenta la capital en materia de seguridad y desarrollo urbano.

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