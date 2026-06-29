A la cárcel hombre que estafó a familias en Bogotá con falsas ofertas de fichajes de fútbol en el exterior

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer la información a través de un comunicado oficial - crédito Fiscalía General de la Nación

La estafa a 15 familias en Bogotá con falsas ofertas deportivas en el exterior llevó a la judicialización de Félix Antonio Mora Ortiz, señalado por la Fiscalía General de la Nación de apropiarse de más de $57 millones entre 2022 y 2023.

Según el ente acusador, una fiscal de la Unidad de Estafas de la Seccional Bogotá trasladó escrito de acusación contra Mora Ortiz como presunto responsable del delito de estafa, dentro de un caso que afectó a 15 familias que buscaban oportunidades de fútbol para sus hijos en México y España.

De acuerdo con la Fiscalía, Mora Ortiz se habría hecho pasar como presidente de una escuela deportiva para ofrecer supuestas oportunidades en clubes internacionales y captar dinero de manera ilegal.

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La estafa a 15 familias en Bogotá con falsas ofertas deportivas en el exterior llevó a la judicialización de Félix Antonio Mora Ortiz, señalado por la Fiscalía General de la Nación de apropiarse de más de $57 millones entre 2022 y 2023 - crédito Fiscalía General de la Nación

“Félix Antonio Mora Ortiz se habría hecho pasar como presidente de una escuela deportiva para ofrecer supuestas oportunidades en clubes internacionales y así captar dinero de manera ilegal”, indicó el ente acusador.

La investigación señala que, entre 2022 y 2023, presuntamente convenció a un grupo de padres de entregarle sus ahorros con el pretexto de gestionar y asegurar el viaje de sus hijos a México y España.

“Evidencias en poder de la Fiscalía General de la Nación indican que, entre 2022 y 2023, presuntamente convenció a un grupo de padres para que le confiaran sus ahorros con el pretexto de gestionar y asegurar el viaje de sus niños a México y España”, expresó la Fiscalía.

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¿Cómo operaba la supuesta estafa?

Según la Fiscalía General de la Nación, la fachada consistía en hacer creer a las familias que contaba con convenios que facilitarían el acceso de menores de edad a procesos de formación y proyección fuera del país.

De acuerdo con el comunicado, recibió dinero para gestionar pasaportes, visas, tiquetes aéreos, hospedaje y pruebas físicas en los destinos ofrecidos, trámites que no cumplió.

Una fiscal de la Seccional Bogotá trasladó escrito de acusación contra Mora Ortiz como presunto responsable del delito de estafa. Ese paso formalizó la actuación penal en su contra por este caso.

Una fiscal de la Seccional Bogotá trasladó escrito de acusación contra Mora Ortiz como presunto responsable del delito de estafa - crédito Fiscalía General de la Nación

“Al parecer, la fachada consistió en hacerles creer que contaba con convenios que facilitarían el acceso de los menores de edad a procesos de formación y de proyección fuera del país. De esta manera, es señalado de apropiarse de más de 57 millones de pesos que recibió para gestionar la adquisición de pasaportes, visas, tiquetes aéreos, hospedaje y pruebas físicas en los destinos ofrecidos. Aspecto que no cumplió”, puntualizó el ente acusador.

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Según la Fiscalía, el procesado no aceptó el cargo y seguirá vinculado al proceso en los términos del Procedimiento Penal Especial Abreviado, establecido en la Ley 1826 de 2017.

“Una fiscal de la Unidad de Estafas de la Seccional Bogotá trasladó escrito de acusación contra Mora Ortiz como presunto responsable del delito de estafa. El procesado no aceptó el cargo y seguirá vinculado en los términos del Procedimiento Penal Especial Abreviado (Ley 1826 de 2017)”, aseveró el ente acusador.

Detalles de lo sucedido

Félix Antonio Mora Ortiz fue señalado en 2023 por tener más de cien denuncias en su contra. Karoll Moya, madre de una víctima, comenzó ese año a exponer el caso en redes sociales, sin obtener respuesta de las autoridades.

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A través de videos en TikTok, Moya describió cómo Mora se acercaba a jóvenes con engaños, los estafaba y, posteriormente, los desacreditaba usando perfiles falsos en redes sociales. Según Moya, esas cuentas se utilizaban para intimidar y desprestigiar a quienes lo denunciaban públicamente.

Félix Antonio Mora Ortiz fue señalado en 2023 por tener más de cien denuncias en su contra - crédito Fiscalía General de la Nación

A raíz de su lucha, Moya impulsó la creación de La Paz Fútbol Club, un proyecto que se presentó como una escuela de fútbol para excombatientes y víctimas del conflicto armado. Sin embargo, varios integrantes afirmaron a Semana que llegaron al club por convocatorias en redes, sin pertenecer al grupo anunciado.

En otro mensaje, Moya informó que cada vez más personas presentaban denuncias ante la Fiscalía y que Mora, por su parte, iniciaba acciones legales por difamación contra quienes lo señalaban. Moya cuestionó que Mora no asistiera a las citaciones judiciales y pidió que dejara de perjudicar a las familias involucradas.

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