Colombia

Invima advierte riesgos sanitarios por un suplemento difundido en redes sin control oficial: este es el producto

La institución explicó que se desconoce la composición, la fabricación, la trazabilidad y las condiciones de transporte y almacenamiento del producto en cápsulas, lo que podría afectar a quienes lo consumen

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Cúrcuma + Probióticos en cápsulas se promociona en Colombia sin registro sanitario, según advirtió el Invima - crédito Colprensa/Invima
Cúrcuma + Probióticos en cápsulas se promociona en Colombia sin registro sanitario, según advirtió el Invima - crédito Colprensa/Invima

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta a la ciudadanía sobre la venta ilegal del producto Cúrcuma + Probióticos en cápsulas en la ciudad de Cali (Valle del Cauca).

La entidad informó que este complemento dietario no tiene registro sanitario en Colombia y su comercialización es considerada fraudulenta, pues no ha pasado por ninguna evaluación oficial de calidad, seguridad ni eficacia.

Según el comunicado, Cúrcuma + Probióticos ha circulado en el mercado local sin cumplir los requisitos establecidos por el Decreto 3249 de 2006. Por esto, el producto representa un riesgo para la salud de los consumidores, pues su composición, trazabilidad, condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte son completamente desconocidas para las autoridades.

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Algunos contenidos en redes sociales atribuyen a Cúrcuma + Probióticos posibles beneficios como la disminución de dolores articulares - crédito Invima
Algunos contenidos en redes sociales atribuyen a Cúrcuma + Probióticos posibles beneficios como la disminución de dolores articulares - crédito Invima

El Invima advirtió que este tipo de suplementos, al no contar con un registro sanitario, no ofrecen garantías de calidad ni seguridad, y pueden contener ingredientes no declarados o peligrosos.

El informe subraya que el producto promocionado en Cali se presenta como si fuera un suplemento dietario legítimo, generando expectativas infundadas sobre sus beneficios.

La entidad enfatizó que muchos productos fraudulentos similares se ofrecen en internet, redes sociales y cadenas de WhatsApp, lo que dificulta su monitoreo y control.

Además, la autoridad sanitaria advirtió que algunas campañas de comercialización atribuyen propiedades no autorizadas a estos productos, lo que induce a error sobre su naturaleza y puede derivar en daños a la salud del público.

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El Invima señaló que la venta de Cúrcuma + Probióticos se considera ilegal y que el producto se cataloga como fraudulento - crédito Imvima
El Invima señaló que la venta de Cúrcuma + Probióticos se considera ilegal y que el producto se cataloga como fraudulento - crédito Imvima

En una de las recomendaciones centrales del comunicado, el Invima pidió a los consumidores de Cúrcuma + Probióticos que suspendan de inmediato su uso debido a los potenciales riesgos. Si alguien ha experimentado algún efecto adverso tras consumir el producto, debe reportarlo con urgencia a través de la página oficial o por correo electrónico a invimafv@invima.gov.co.

La autoridad también solicitó que cualquier persona que tenga información sobre puntos de venta o distribución del producto lo comunique inmediatamente.

El Invima instó a quienes deseen comprar suplementos dietarios a que siempre verifiquen el número de registro sanitario antes de adquirir cualquier producto. La autenticidad puede chequearse en la plataforma oficial, seleccionando el tipo de producto y buscando por nombre, registro sanitario o principio activo.

Las recomendaciones no se limitan al público general. El comunicado instruyó a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales a realizar inspecciones en establecimientos susceptibles de comercializar el producto y a gestionar su destrucción en caso de hallarlo. También deben informar al Invima y difundir la alerta entre entidades prestadoras de salud, aseguradoras y el resto del sector.

El Invima había alertado en 2024 sobre la distribución fraudulenta de Vitacerebrina Forte - crédito Invima
La autoridad sanitaria advirtió que Cúrcuma + Probióticos representa un riesgo porque se desconoce su contenido, fabricación, trazabilidad y almacenamiento - crédito Invima

A las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y profesionales de la salud, el organismo les indicó que si detectan pacientes que consumen este producto, deben recomendar dejar de usarlo y advertir sobre los posibles riesgos. Además, tienen la obligación de notificar al Invima cualquier caso que detecten, incluyendo datos de cómo y dónde se adquirió el producto.

El Invima ordenó a los distribuidores y comercializadores que se abstengan de vender o distribuir Cúrcuma + Probióticos, ya que hacerlo podría acarrear sanciones y la aplicación de medidas sanitarias de seguridad.

Finalmente, solicitó a la Red Nacional de Farmacovigilancia reforzar la búsqueda activa de eventos adversos asociados a este suplemento y reportar cualquier hallazgo.

Productos para bajar de peso que se comercializan de forma fraudulenta

El aumento de productos fraudulentos para bajar de peso vendidos en redes sociales y plataformas digitales en Colombia ha encendido las alarmas del Invima, que identificó varios artículos ofertados sin registro sanitario y con riesgos comprobados para la salud.

La entidad expuso que la comercialización de estos productos ocurre al margen de la ley, pues ninguno cuenta con el aval sanitario que garantice su calidad, seguridad o eficacia.

Las autoridades sanitarias advirtieron que algunos de estos artículos ya se asociaron a síntomas como mareos persistentes, episodios de presíncope, alteraciones en el ciclo menstrual, aumento de peso y cambios en el perfil lipídico, detectados en exámenes médicos tras su consumo.

El Invima detalló que la alerta se fundamentó en acciones de vigilancia y en denuncias ciudadanas, lo que permitió identificar patrones de comercialización ilegal en plataformas digitales.

Entre los productos identificados por el organismo figuran: Retratutida Retatutride, Tirzepatide injection 10 mg, Retatrutide 10 mg/mL solution for injection, GHK-Cu peptide solution, LIPO-C + B12 combination injection y NAD+ 10 mg/mL solution for injection.

Varios de estos compuestos han sido promocionados como opciones para controlar o reducir el peso corporal, aprovechando el interés en sustancias relacionadas con medicamentos análogos del GLP-1.

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