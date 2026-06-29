Duro agarrón entre Cecilia López y la ministra de Agricultura por cifras de entrega de tierras en el Gobierno Petro: “Muy injusto con los campesinos”

La reforma agraria en Colombia abrió un choque en el Gobierno por las cifras de tierras entregadas por la administración de Gustavo Petro - crédito Colprensa

La reforma agraria en Colombia volvió a encender las tensiones dentro del gobierno de Gustavo Petro. Esta vez, el enfrentamiento lo protagonizaron la exministra de Agricultura Cecilia López Montaño y la actual titular de la cartera, Martha Carvajalino, quienes discreparon públicamente sobre el balance real de tierras entregadas durante la presente administración.

Inicialmente, la actual encargada del ministerio entregó un reporte defendiendo la política actual del Gobierno en esta materia. Según las cifras reveladas por Carvajalino en su cuenta de X, el Gobierno ha entregado de manera definitiva 142.589 hectáreas y de forma provisional 196.189, respectivamente.

Martha Carvajalino reportó 142.589 hectáreas entregadas de forma definitiva y 196.189 provisionales en la reforma agraria en Colombia - crédito @MCarvajalinoV/X

“Antes registrabas. Títulos de adjudicación de 1982 y los contaban como entrega de tierras. Por eso hoy diferenciamos todas nuestras actuaciones! Fue este gobierno el que desenterró los bienes del fondo que en el Incoder, la UNAT y la ANT, los bienes que jurídicamente eran de la autoridad agraria pero cuyo aprovechamiento estaba en manos indebidas. Fue este gobierno el que recuperó baldíos indebidamente ocupados”, indicó la ministra de Agricultura en su publicación.

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Sin embargo, para la exministra López Montaño, solo cerca de 87.000 hectáreas tendrían registro ante las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (Orip), lo que, a su juicio, deja a parte de los beneficiarios sin plena seguridad jurídica.

Cecilia López Montaño sostuvo que solo cerca de 87.000 hectáreas tendrían registro en las ORIP dentro de la política de tierras - crédito @CeciliaLopezM/X

La exministra cuestiona que las hectáreas anunciadas por el Gobierno como entregadas no coincidan con las que ya tienen registro ante la entidad mencionada.

“Me perdonan, pero aquí están las consecuencias de entregar tierra mal, de inflar las cifras. Solo 87.000 hectáreas se entregaron con registro en las Orip; esas tierras no se las quita nadie a quien las recibió. Las otras son temporales y admiten cuestionamiento; muy injusto con los campesinos”, respondió la exjefa de cartera en la misma red social.

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De igual manera, también rechazó los balances más amplios que han circulado sobre la política de tierras. “Jamás fueron ni 300.000 ni 700.000. Gestionar no es entregar”, dijo la exministra.

Martha Carvajalino, ministra de Agricultura - crédito Ministerio de Agricultura

El cruce entre Cecilia López y Martha Carvajalino

La discusión técnica derivó en un enfrentamiento público entre López y Carvajalino en la red social X durante la jornada del domingo 28 de junio de 2026.

Por un lado, la actual ministra de Agricultura cuestionó la gestión de la exfuncionaria en la cartera y dejó uno de sus mensajes con alusiones al “proyecto paramilitar” y a una “contrarreforma”.

“Su decidida intención de deslegitimar lo que hemos hecho quienes sucedimos su tiempo en el gobierno se hace desde el desconocimiento del régimen agrario (...) Nuestros datos están soportados y discriminados para que puedan ser consultados, analizados y auditados. Solo requiere entender de forma precisa el régimen agrario , al menos diferenciar el régimen de los baldíos, el de los fiscales y las normas que aplican a la propiedad privada”, mencionó en su extensa publicación.

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La controversia sobre la política de tierras también alcanzó predios de la SAE, cifras de la ANT y la diferencia entre restitución, entrega y formalización - crédito @MCarvajalinoV/X

Carvajalino también llevó la discusión hacia la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y el decreto ley 902.

“Ojalá pueda usted, ministra de agricultura en el año 1996/97 también asumir posiciones frente a la contrarreforma que parece fraguarse en manos de las armas que hoy amedrentan a quienes recibieron la tierra. Que no se nos olvide que las masacres del Aro, la Granja o Maipiripan fueron para despojar campesinos y concentrar la tierra (...) el silencio frente al proyecto paramilitar y la contrarreforma son evidentes! Mensajes que parecieran de apostatas de la democracia y la justicia social!”, recalcó.

Cecilia López, exministra de Agricultura - crédito Colprensa

La respuesta de Cecilia López fue inmediata y elevó el tono del intercambio. “¡A mí usted me respeta, señora ministra! Deje su politiquería y señalamientos irresponsables”, expresó la exministra.

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En esa misma reacción, López rechazó que sus críticas sobre las cifras la vincularan con ese tipo de señalamientos. También insistió en que el uso de entregas temporales resulta irresponsable con los campesinos si los predios no quedan blindados con registro.

El cruce entre Cecilia López y Martha Carvajalino escaló en X con reproches sobre la reforma agraria en Colombia y la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 - crédito @CeciliaLopezM/X

“Usted misma reconoce que no han entregado 700 mil hectáreas y solo 87 mil tienen registro ORIP. La gente no es boba y es clarísimo que tierra entregada por el gobierno sin escritura registrada en las ORIP deja a sus ocupantes en absoluta vulnerabilidad frente a terceros”, respondió.

Las otras dudas sobre la política de tierras

Igualmente, la exministra Cecilia López planteó sus dudas sobre la política agraria. Entre ellos figura el uso del término “gestionar” para hablar de 2,5 millones de hectáreas, algo que, según la exministra, solo reflejaría el inicio de procesos administrativos y no entregas efectivas.

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López, en declaraciones a Blu Radio, lanzó una advertencia sobre predios procedentes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), al mencionar casos en los que se entregaron terrenos sin que antes hubieran ingresado al Fondo de Tierras mediante su traspaso a nombre de la ANT.

Cecilia López afirmó que gestionar tierras no equivale a entregar predios y rechazó balances de 300.000, 700.000 y 2,5 millones de hectáreas - crédito @CeciliaLopezM/X

Además, la exministra distinguió entre restitución, entrega y formalización. Incluso, citó un dato según el cual los jueces habían ordenado restituir cerca de 400.000 hectáreas, mientras la Unidad de Restitución de Tierras (URT) había materializado 191.539 hectáreas con corte al 31 de diciembre de 2025.

López también dijo al medio citado que parte de la información sobre los predios registrados todavía requiere confirmación oficial.

El debate terminó instalado en el terreno de las garantías para aquellos que reciben los predios. La discusión ya no se limita al volumen de hectáreas anunciadas, sino a cuántas quedaron protegidas frente a reclamos de terceros.

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