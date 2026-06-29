Colombia

Estos son los beneficios que puede obtener si consume de manera regular hojas de aguacate

Estas pueden utilizarse tanto para favorecer la salud como para intensificar el sabor de distintos alimentos

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Aguacates enteros y partidos, con hojas verdes, junto a una tetera de cristal y una taza con té de hojas humeante en una encimera de cocina.
Las hojas de aguacate contienen antioxidantes y minerales clave para el bienestar general - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia del aguacate en la mesa colombiana es indiscutible, pero rara vez se presta atención a las hojas de este árbol. Aunque muy poco utilizadas, sus hojas encierran una serie de compuestos que la ciencia recién comienza a valorar.

Diversas investigaciones académicas, entre ellas publicaciones en revistas como Nature, han identificado en la hoja del aguacate (Persea americana Mill) una combinación de fenoles, flavonoides, terpenoides y ésteres. Estos componentes presentan propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antimicrobianas y metabólicas.

Un análisis divulgado por la revista Antioxidants señala que tanto las hojas como la cáscara y la semilla del aguacate poseen una capacidad antioxidante superior a la de la pulpa. La quercetina, presente en altas concentraciones en las hojas, podría ayudar a eliminar radicales libres en el organismo.

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El Instituto Nacional del Cáncer advierte que los radicales libres son moléculas inestables resultantes de procesos de oxidación natural. Su acumulación puede favorecer el desarrollo de enfermedades crónicas como el cáncer.

Una olla de aluminio con hojas y agua hirviendo está sobre una estufa. Se ve vapor y una ventana. Hay una mesa de madera y una cuchara a la derecha.
Estudios recientes destacan la capacidad antioxidante de la hoja de aguacate, superior incluso a la de la pulpa - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas hojas también destacan por su contenido mineral. El zinc potencia el sistema inmunológico, el calcio fortalece los huesos y el magnesio y potasio contribuyen a la salud cardiovascular, mejorando la circulación y reduciendo la presión arterial.

No obstante, los informes científicos coinciden en que, si bien los beneficios son prometedores, aún no se puede afirmar que curen enfermedades. Los propios ensayos llaman a profundizar en futuras investigaciones antes de validar los posibles efectos terapéuticos.

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Usos gastronómicos y culturales de la hoja de aguacate

En la cocina, la hoja de aguacate es un condimento apreciado en varios países latinoamericanos, aunque es en México donde su uso está más difundido. Su aroma, con notas de anís y nuez, realza el sabor de frijoles, moles, caldos y asados.

En regiones como Chiapas, la hoja se emplea en carnes asadas. En el centro del país, es habitual encontrarla en mixiotes y frijoles de olla. En Oaxaca, se asa y muele para integrarla a guisos como el mole negro, chichilo y mole amarillo.

Varias piezas de carne cruda cubiertas con hojas secas de aguacate enteras y picadas, sobre una tabla de madera con hojas de aguacate secas esparcidas.
En la cocina mexicana, la hoja de aguacate es un condimento tradicional que realza el sabor de numerosos platillos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Propiedades del té de hoja de aguacate

La tradición de consumir hojas de aguacate como té tiene registros históricos de más de diez mil años en Puebla, México. La medicina popular le atribuye efectos diuréticos, antiinflamatorios, cicatrizantes y digestivos. El uso más extendido es como diurético, especialmente en infusiones dirigidas a personas con cálculos renales o infecciones urinarias.

El té de hoja de aguacate aporta siete de los doce nutrientes esenciales para el bienestar físico y mental. Entre sus compuestos se encuentran la serotonina, conocida como la “molécula de la felicidad”, que contribuye al buen ánimo, la energía y la concentración.

Las hojas contienen proteínas, flavonoides, taninos y polifenoles, todos con un elevado potencial antioxidante. En 100 gramos de estas hojas se dobla la capacidad nutricional respecto a la fruta. El contenido de hierro favorece la recuperación en casos de anemia.

El potasio, calcio y magnesio presentes en estas hojas fortalecen huesos y músculos, y contribuyen a la salud del cabello y las uñas. El té es utilizado como auxiliar en el control de la presión arterial y la diabetes, así como en la reducción de la hinchazón gracias a su efecto diurético.

Mujer joven, taza humeante con 'Té de Hojas de Aguacate', mano en el abdomen, bolsa de agua caliente, tetera de cristal, hojas secas, mesa de madera, cocina.
El té de hoja de aguacate es reconocido por su potencial para aliviar cólicos e inflamaciones - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La infusión tiene aplicaciones en el alivio de cólicos intestinales y menstruales, y se emplea en la medicina tradicional para tratar cistitis, fiebre, tos, estrés, gota, dolores de muelas y de estómago. No obstante, no reemplaza tratamientos médicos para úlceras o gastritis.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México reconoce su utilidad para aliviar dolores de cabeza y muelas, reducir inflamaciones, combatir la fatiga y eliminar bacterias.

Preparación y recomendaciones de consumo

Para preparar el té, se aconseja utilizar de cuatro a seis hojas de aguacate (frescas o secas) por cada litro de agua. Las hojas deben lavarse bien, luego hervirse de cinco a diez minutos, dejar reposar y colar antes de servir. Puede tomarse frío o caliente, y endulzarse con miel o limón al gusto.

Aunque la hoja de aguacate es comestible y rica en nutrientes, su consumo debe ser moderado y preferentemente proveniente de fuentes seguras, ya que algunas variedades pueden contener sustancias tóxicas si vienen de cultivos donde se uso pesticidas.

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