Las 3 opciones que tiene Abelardo de la Espriella para no subir los impuestos en Colombia con una nueva reforma: una es un acuerdo con EE. UU.

El Gobierno de Gustavo Petro le dejará un déficit fiscal del 5,3% del PIB (aproximadamente $106 billones) a Abelardo de la Espriella - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La presión sobre las cuentas públicas de Colombia volvió a poner en primer plano la forma de aumentar el recaudo tributario de Colombia sin la necesidad de una reforma tributaria. Con un déficit cercano a $106 billones, equivalente al 5,3% del Producto Interno Bruto (PIB), y una deuda que amenaza con llegar al 70% del PIB al final de la década, ya se plantea una ruta distinta a subirles más la carga a los mismos contribuyentes.

La abogada Katherine Díaz, socia fundadora de V&V Asociados y exfuncionaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), propone tres mecanismos para que Colombia recaude más sin una nueva ley de financiamiento. Entre ellos están ratificar convenios de doble imposición ya firmados y pendientes, negociar un acuerdo de renta con Estados Unidos y acelerar la modernización tecnológica de la Dian.

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Su planteamiento parte de un escenario en el que el Ministerio de Hacienda calcula que faltan alrededor de $30 billones para equilibrar las cuentas públicas. El deterioro fiscal sirve de base a su diagnóstico. El recaudo cayó del 16,7% al 14,4% del PIB, mientras los intereses de la deuda ya absorben uno de cada tres pesos que entran por impuestos.

Abelardo de la Espriella será presidente de Colombia entre 2026 y 2030 - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Díaz advirtió que bajar la carga tributaria y sostener al mismo tiempo el gasto público exige algo más que reducir tarifas. “Colombia arrastra con presiones de gasto, necesidades de recaudo y una dependencia muy importante de los ingresos tributarios para sostener el presupuesto”, señaló.

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También puso en duda que una rebaja generalizada funcione sin ampliar la base gravable ni reforzar los controles. “Va a ser muy difícil si no se amplía la base y no se mejora lo que va a ser más importante aquí, el control de la evasión y el contrabando”, afirmó.

Ratificar los convenios pendientes para ganar recaudo e inversión

El primer mecanismo pasa por destrabar los convenios para evitar la doble imposición que Colombia ya suscribió y que siguen pendientes de ratificación. El país tiene alrededor de 15 acuerdos de este tipo, lejos de los más de 40 de México y de los cerca de 30 de Brasil.

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Díaz sostiene que ahí está una de las salidas más rápidas y menos costosas para las finanzas públicas. “Lo más absurdo es que existen tratados ya suscritos con países como Emiratos Árabes Unidos, Uruguay, Luxemburgo, Países Bajos y Brasil que están estancados en trámites burocráticos. Ratificarlos representaría la ganancia fiscal más económica y rápida para el país”, anotó.

Añadió que estos convenios no alivian solo la doble tributación. “Esos tratados ayudan a reducir muchísimo la carga fiscal de nosotros los colombianos y de nuestras empresas. Ayudan a mejorar la seguridad jurídica y a fomentar la inversión extranjera”, apuntó.

El Gobierno Petro insiste en que se debe presentar una reforma tributaria que busque recaudar $30 billones - crédito Colprensa

Su comparación regional apunta a una brecha de competitividad. “Países como México y Brasil tienen más de 40 tratados. Colombia tiene alrededor de 15 y todavía faltan más o menos cuatro por ser ratificados”, advirtió.

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El acuerdo con Estados Unidos que Colombia no tiene

El segundo frente que propone Díaz es negociar un convenio de doble imposición sobre la renta con Estados Unidos, el principal socio comercial de Colombia. Hoy ese acuerdo no existe y esa ausencia añade incertidumbre para los inversionistas.

Sostiene que esa carencia termina por desviar capital hacia otros destinos de la región, como Santiago o Ciudad de México. Según ella, se trata de una negociación compleja en lo técnico y en lo político, aunque con el mayor potencial para impulsar inversión y facilitar la repatriación de utilidades.

Díaz también plantea que la negociación de tratados deje de depender de afinidades diplomáticas de turno y se convierta en una política de Estado. La propuesta incluye una unidad técnica permanente y una estrategia alineada con estándares como Naciones Unidas, Beps y Pilar Dos.

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En esa lógica, los convenios modernos no serían una vía para reducir obligaciones de grandes compañías, sino instrumentos de control. Dichos acuerdos incorporan cláusulas antiabuso e intercambio de información, hasta convertirse en “munición directa contra la evasión”.

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia. tendrá mucha influencia en las decisiones económicas de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

La modernización de la Dian como palanca de recaudo

El tercer mecanismo se centra en la capacidad operativa del Estado para cobrar lo que ya se causa. Díaz describe la actualización tecnológica de la Dian como una pieza central si el Gobierno quiere cumplir su agenda sin subir tarifas de forma abrupta.

Precisó que el sistema Muisca fue diseñado en 2006 para 200.000 contribuyentes y hoy atiende a más de 700.000. Para Díaz, esa brecha explica parte de las limitaciones de la autoridad tributaria para fiscalizar, cruzar información y cerrar espacios a la evasión. La modernización tiene además recursos aprobados desde hace años. Existe un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD250 millones desde 2018, pero el avance llegaba apenas a un tercio de ejecución a finales de 2024.

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Díaz insiste en que esta inversión tendría un retorno directo sobre el recaudo. “El tema de la modernización de la Dian y el uso de la tecnología para la persecución de la evasión va a ser una de las piezas centrales si quiere cumplir con su agenda sin subir tarifas de forma tan abrupta”, anotó.

Según el planteamiento, un sistema actualizado con inteligencia artificial y análisis de datos podría añadir decenas de billones de pesos al recaudo anual. La lógica, dice, es sencilla: mejorar el cobro de lo ya causado y cerrar el paso a la evasión. Insistió en que el marco general de su propuesta va más allá de esos tres mecanismos y apunta a fortalecer la gestión tributaria del Estado. También incluye ampliar la base, combatir contrabando e informalidad, revisar beneficios ineficientes, mejorar la eficiencia del gasto y participar de forma activa en la convención marco de cooperación tributaria de Naciones Unidas.

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