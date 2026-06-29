Colombia

Estas serían las salidas del nuevo gobierno para ‘salvar’ la salud en el país, según Alejandro Gaviria: “Estamos ante la peor crisis del sistema”

El exministro advirtió sobre el deterioro del modelo y sugirió acciones regulatorias y de gestión para evitar mayores daños en la atención cotidiana de los pacientes

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El exministro Alejandro Gaviria calificó de "engañosas" las propuestas sobre medicamentos y gestión del sistema de salud - crédito Colprensa
Alejandro Gaviria afirmó que el sistema de salud colombiano enfrenta una de sus peores crisis en 30 años - crédito Colprensa

Mientras el país empieza a prepararse para una transición de gobierno el 7 de agosto, desde ya los expertos empiezan a analizar el panorama que deberá enfrentar el nuevo presidente la República, Abelardo de la Espriella, una vez tome posesión de su cargo.

De hecho, uno de los principales problemas sigue siendo el sistema de salud colombiano que, según indicó el exministro de esa cartera Alejandro Gaviria, presenta una de las peores crisis en 30 años.

De hecho, el exfuncionario del gobierno Santos propone recalcular la Unidad de Pago por Capitación (UPC), definir las deudas del Estado con el sistema y considerar la liquidación de Nueva EPS para encontrar una salida viable al actual modelo.

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En una entrevista otorgada al diario El Tiempo, Gaviria propuso que el próximo gobierno envíe señales de confianza sobre la continuidad del aseguramiento individual y mixto, revise de forma técnica e independiente la UPC, establezca cuánto debe el Estado al sistema entre 2021 y 2025, reorganice las EPS intervenidas y evalúe liquidar Nueva EPS para crear una nueva entidad con base regional. También plantea fortalecer la regulación, introducir mecanismos de priorización explícita y avanzar hacia modelos de atención diferenciados.

Gaviria planteó reorganizar las EPS intervenidas y evaluar la liquidación de Nueva EPS para crear una nueva entidad regional - crédito Visuales IA Infobae - Nueva Eps / Instagram
Gaviria planteó reorganizar las EPS intervenidas y evaluar la liquidación de Nueva EPS para crear una nueva entidad regional - crédito Visuales IA Infobae - Nueva Eps / Instagram

“Durante mi gestión, se liquidaron Saludcoop, Caprecom y otras EPS pequeñas, pero la dimensión actual del problema no tiene precedentes. El sistema, podríamos decirlo así, está al borde del abismo en este momento”, señaló el exministro al diario nacional.

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Gaviria vinculó esa urgencia del sistema con la deuda acumulada de $32,9 billones, el alza de los reclamos de usuarios y el aumento de las tutelas.

Ante el crítico panorama, el exministro considera que el próximo gobierno debe actuar desde el primer día en tres frentes: mensajes claros para restablecer la confianza en el sistema mixto de aseguramiento, recalcular las deudas del Estado con el sistema —especialmente la Unidad de Pago por Capitación (UPC)— y tomar decisiones administrativas inmediatas respecto a la Nueva EPS, a la que califica como el mayor problema actual.

Según indicó el exministro, la crisis de la salud en Colombia se explica por una combinación de deudas históricas, falta de eficiencia, aumento de costos y decisiones recientes que no lograron estabilizar el sector. Las intervenciones estatales resultaron fallidas, incrementaron las quejas y judicializaciones, y hoy el sistema requiere una reforma integral y acciones urgentes para evitar un colapso mayor.

Los primeros 100 días del mandato de el presidente electo Abelardo de la Espriella serán decisivos para tramitar el Plan Nacional de Desarrollo y las reformas de seguridad, salud y justicia - crédito Catalina Olaya/Colprensa
El exministro pidió que el nuevo gobierno envíe señales de confianza sobre la continuidad del aseguramiento individual y mixto - crédito Catalina Olaya/Colprensa

“El sistema necesita aumentar la eficiencia de muchos recursos. Una transformación digital y las tecnologías de inteligencia artificial permiten aumentar esa eficiencia. El sistema va a necesitar también hacia el futuro un aumento de los recursos. Los cálculos muestran que va a necesitar aproximadamente un punto del PIB adicional en los próximos 15 o 20 años”, señaló Gaviria a El Tiempo.

Para devolver la sostenibilidad, Gaviria propone aumentar la eficiencia a través de la digitalización y el uso de inteligencia artificial, elevar los recursos destinados a salud (al menos un punto adicional del PIB en los próximos 15 años) y establecer mecanismos explícitos para priorizar tecnologías y medicamentos que puedan ser incluidos de inmediato y aquellos que deban esperar.

El futuro de las EPS y el modelo de atención

Respecto al destino de las EPS intervenidas, Gaviria sugiere una combinación de fusiones, búsqueda de socios estratégicos —de preferencia aseguradoras serias— y, en el caso de Nueva EPS, considera necesaria su liquidación para crear una nueva estructura regionalizada.

El exministro plantea que no existe una “gran reforma” que pueda resolver de manera definitiva todos los problemas. Por ello, sugiere avanzar en paralelo en varios ejes: estabilizar financieramente el sistema con una revisión de deudas y pagos, resolver el caos administrativo de la Nueva EPS, fortalecer la regulación estatal con criterios técnicos para la UPC y, a largo plazo, implementar modelos de atención diferenciados para grandes ciudades, zonas intermedias y áreas rurales dispersas.

Alejandro Gaviria, exministro de Salud, critica el deterioro del sector y denuncia corrupción y sufrimiento en la población - Colprensa
Alejandro Gaviria, exministro de Salud, critica el deterioro del sector y denuncia corrupción y sufrimiento en la población - Colprensa

El problema de la Nueva EPS es tan grande, con la ausencia de estados financieros y el caos inexpugnable que hay allí es tan difícil de solucionar, que yo creo que el gobierno tiene que considerar seriamente una liquidación de Nueva EPS, para después crear una nueva, casualmente una nueva Nueva EPS, regionalizarla, y ojalá encontrar socios en algunas de estas regiones”, señaló el exministro.

Gaviria alertó que si no se corrige el rumbo en los próximos dos años, las consecuencias humanas serán graves. “Miles de muertes, sufrimiento humano, muchas tragedias, la gran mayoría de ellas invisibles”.

Asimismo, el exjefe de cartera recordó que la salud es un derecho fundamental en Colombia y que el Estado, la sociedad y el sector privado están obligados a garantizarlo sin importar las circunstancias.

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