El senador Alfredo Deluque demanda al Ministerio de Hacienda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por presunto riesgo fiscal

El recurso presentado por el congresista sostiene que el monto proyectado para el próximo año, en un entorno de intereses al alza, puede ampliar la presión sobre el presupuesto y elevar la carga de la Nación - crédito @deluque/X

El senador Alfredo Deluque del Partido de la U llevó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca una acción popular contra el Ministerio de Hacienda, radicada en Bogotá el 29 de junio de 2026, para pedir una intervención judicial sobre la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal ante un escenario de déficit alto, deuda creciente y mayores costos financieros.

El dato central de su presentación apunta a las obligaciones del próximo año: Colombia necesitará $167,9 billones en 2026 para financiar sus compromisos en un contexto de tasas de interés al alza. Según explicó el congresista, ese volumen de recursos puede traducirse en una carga mayor para las finanzas públicas.

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La acción judicial se apoya en advertencias del Comité Autónomo de la Regla Fiscal y la Contraloría General de la República, citadas por el legislador como respaldo técnico de su demanda. Entre los indicadores incluidos figura un 6,4% del PIB de déficit fiscal en 2025.

Qué plantea la demanda contra el Ministerio de Hacienda

Deluque afirmó que el problema excede la disputa entre oficialismo y oposición y lo vinculó con efectos sobre la economía real. “Este no es un debate ideológico entre Gobierno y oposición. Si no se frena el descontrol fiscal actual, las consecuencias de la caída de la inversión pública y privada las asumirán las próximas generaciones con menor acceso a empleo, salud, educación y seguridad”, dijo.

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El senador presentó la acción popular para que el tribunal ordene al Ministerio de Hacienda diseñar e implementar una hoja de ruta técnica orientada a corregir el déficit fiscal y garantizar un manejo responsable de la deuda pública.

Según planteó, el objetivo es evitar que la discrecionalidad administrativa derive en un daño irreversible para el patrimonio de los colombianos.

El congresista alertó del riesgo financiero que viene para Colombia, alertando de un aumento del endeudamiento público - crédito Alfredo Deluque/Facebook

En su explicación pública, Deluque ubicó el eje de la controversia en la decisión del Gobierno de activar la cláusula de escape de la regla fiscal.

“Esta acción popular responde a una realidad técnica confirmada por expertos y centros de pensamiento económico, no a una postura política. El Gobierno Nacional activó un mecanismo excepcional como la cláusula de escape para apartarse de las metas de gasto en el momento exacto en que el país requiere mayor disciplina y certidumbre”, afirmó.

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La deuda proyectada y el costo del financiamiento

Para el congresista, la discusión también se centra en el momento en que se aplicó ese mecanismo, con indicadores de deuda y déficit ya deteriorados. Sostuvo que la deuda pública alcanza el 58,5% del PIB y recordó que el CARF proyecta que llegue a 60,3% del PIB este año.

Esa proyección integra las bases de la acción popular junto con el aumento del costo de financiamiento del Estado. “Pero lo más grave es que el Gobierno no solo está endeudando más al país, lo está haciendo a tasas de interés más altas cada día”, señaló.

El congresista del Partido de la U hizo un llamado al Ministerio de Hacienda - crédito VisualesIA

Según su exposición, la necesidad de conseguir recursos para cubrir obligaciones financieras en 2026 se dará en un entorno que encarece los intereses y presiona todavía más el presupuesto.

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El pedido de trámite prioritario

Con la radicación formal del documento, el congresista solicitó al tribunal dar trámite prioritario al proceso. Su argumento es que los derechos colectivos de los ciudadanos y los riesgos macroeconómicos involucrados podrían ser de difícil reparación si no se actúa con rapidez.

"El Gobierno Petro nos sigue endeudando a niveles históricos y lo más grave: activó la cláusula de escape de la regla fiscal SIN justificación", escribió en su cuenta de X.

En el mensaje con el que anunció la presentación del recurso, Deluque definió el sentido político y jurídico de la demanda: “Defender el patrimonio público es defender el futuro de Colombia y esa es una responsabilidad que yo no pienso eludir”.

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