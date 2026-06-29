Colombianos en Europa se quejaron en redes sociales de la ola de calor: “Los defraude como Barranquillero”

El creador de contenido erwin_danniel, originario de Barranquilla y residente en Suiza, asegura que el calor europeo “no se puede comparar” con el del Caribe - crédito erwin_danniel / TikTok

La actual ola de calor en Europa afecta a más de 130 millones de personas en países centrales y orientales, quienes este lunes han enfrentado temperaturas superiores a los 35 °C, según un análisis de la agencia AFP.

La persistencia de este clima extremo ha generado múltiples reacciones, en particular entre la comunidad latinoamericana que reside en Europa, acostumbrada a temperaturas elevadas en sus países de origen, pero sorprendida por la intensidad y las características del calor europeo.

Testimonios de latinos en Europa ante la ola de calor

Desde Suiza, el creador de contenido erwin_danniel relató en un video: “Oigan, los defraudé como barranquillero. Mucha gente me dice aquí en Suiza como: ”Pero si tú eres de Barranquilla y viviste más de 30 con 38 grados todo el año, ¿por qué no puedes aguantar como dos mesecitos de sol de 37 grados aquí en Europa?“. Pero es que, oigan, no se puede comparar” afirmó.

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En París, la influencer carobuitragoo narra que la ola de calor ha convertido la vida cotidiana en una experiencia límite. “Literal, nos estamos cocinando vivos”, afirma, mientras describe noches con temperaturas de 32 °C incluso de madrugada - crédito carobuitragoo / TikTok

Y agregó detalles: “O sea, el calor de aquí es como seco, como que te ahogas. No sé, como que uno no suda. Bueno, sí la espalda, pero es horrible porque todo está como seco. Por lo menos allá corre brisita, por lo menos uno suda. Aquí yo me canso más”.

En los comentarios, otros usuarios latinoamericanos compartieron sensaciones similares. “El calor en Europa no se compara en absolutooo, con el de Latinoamérica”, escribió uno. Otro afirmó: “Vivo en Francia y soy de Sincelejo y no se compara con el calor de aquí, es seco, no hay brisa, es desesperante el calor es extremo”.

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También se sumó la voz de una persona desde Bucaramanga: “La calor es seca sin brisas. Lejos del mar”. Una residente de Ginebra, originaria de Cartagena, expresó: “Me dio un yeyo ayer por la ola de calor que está”. La falta de sistemas de refrigeración fue un tema recurrente: “No existen lugares con aire acondicionado, cafés, taxis, buses, nada. No hay donde refugiarse”.

Desde Alemania, la pareja de creadores latinos.abordo se enfrenta a la ola de calor con resignación y humor: “Ayuda, nos estamos ahogando”, exclaman en sus videos - crédito latinos.abordo / TikTok

Experiencias en Francia y Alemania

Otros colombianos en Europa han reportado un calor insoportable. Desde París, Francia, la creadora de contenido carobuitragoo compartió: “Vengo a quejarme del clima de París porque nos estamos volviendo locos (...) Literal, nos estamos cocinando vivos” afirmó.

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Después de contar que no pudo dormir en la noche debido a que se ahogo por las altas temperaturas, añadió: “Yo creo que ha sido el peor calor que yo he sentido aquí en el tiempo que llevo. Y siempre las noticias son como que esta ha sido la peor ola de calor en Europa y cada año es peor. O sea, esta de verdad ha sido la peor ola de calor que yo he sentido aquí”.

Desde Alemania, la pareja de la cuenta latinos.abordo en TikTok narró: “Ayuda, nos estamos ahogando”. El hombre añadió: “Y no importa lo que hagamos, la temperatura sube y sube y sube”.

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Los creadores coinciden en que la ola de calor es sofocante incluso en horas de la noche - crédito latinos.abordo - carobuitragoo - erwin_danniel / TikTok

Relataron: “Y el problema es que ya se agotaron los ventiladores, los aires acondicionados están muy caros y la casa es como en un altillo. Entonces, todo el calor se acumula aquí y parece que estuviéramos en un sauna literal (...) las casas aquí en Alemania no están adecuadas para estos climas de verano, solo para los de invierno. Aceptamos consejos, sugerencias, porque Diosito, estoy cansado de ser tu mejor guerrero. Díganos por favor en los comentarios qué más podemos hacer”.

Las agencias europeas han confirmado que este fenómeno extremo no tiene una duración determinada, aunque en el pasado los episodios más intensos han durado entre 16 y 26 días. Su término depende de la llegada de frentes fríos, pero la tendencia muestra que cada año se vuelve más severo y prolongado, según los testimonios y reportes de quienes lo enfrentan a diario.

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