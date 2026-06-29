Colombia

Gustavo Petro llegó a Roma para cumplir agenda diplomática: tendrá una audiencia oficial con el papa León XIV

El presidente colombiano llegó a la capital italiana y sostendrá encuentros con representantes como el sacerdote Luigi Ciotti y autoridades del Vaticano

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La información fue confirmada a través de los canales oficiales de la Presidencia de Colombia - crédito Presidencial de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó el lunes 29 de junio de 2026 a Roma, Italia, donde desarrollará una serie de actividades diplomáticas que incluyen una audiencia con el papa León XIV.

Según la Presidencia de Colombia, la visita del mandatario colombiano se centra en fortalecer las relaciones internacionales y abordar temas como la paz, la justicia social, la dignidad humana y la defensa de la vida.

La llegada del jefe de Estado ocurrió en horas de la mañana del lunes 29 de junio, según la información oficial. El presidente Gustavo Petro se trasladó desde Colombia para cumplir con una agenda que contempla encuentros con figuras relevantes tanto en Roma como en la Ciudad del Vaticano.

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Gustavo Petro - crédito Presidencia de Colombia
El presidente Gustavo Petro se trasladó desde Colombia para cumplir con una agenda que contempla encuentros con figuras relevantes tanto en Roma como en la Ciudad del Vaticano - crédito Presidencia de Colombia

El miércoles 1 de julio de 2026, Gustavo Petro sostendrá una reunión con el sacerdote Luigi Ciotti, fundador y presidente de Libera, organización reconocida por su trabajo contra las mafias, la corrupción y las economías criminales.

Según la Presidencial de Colombia, este encuentro busca ampliar el intercambio de experiencias en materia de justicia social y derechos humanos.

El jueves 2 de julio de 2026, la agenda tendrá como punto central la audiencia oficial con el papa León XIV en el Palacio Apostólico. Los comunicados difundidos indicaron que “este encuentro representa un espacio de alto valor diplomático y simbólico para Colombia, en el que se abordarán temas de interés común relacionados con la paz, la reconciliación, la protección de la vida, la justicia social y la edificación de un mundo más equitativo y humano”.

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Luego de la audiencia con el sumo pontífice, está previsto un encuentro con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, y con monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados. Ambas reuniones forman parte de los esfuerzos institucionales orientados a consolidar la presencia de Colombia en escenarios internacionales que promueven el diálogo y la transformación social.

Gustavo Petro - crédito Presidencia de Colombia
El jueves 2 de julio de 2026, la agenda tendrá como punto central la audiencia oficial con el papa León XIV en el Palacio Apostólico - crédito Presidencia de Colombia

Sobre la relevancia de la visita, la Presidencia señaló: “con esta agenda del presidente Petro en el Vaticano, Colombia continúa consolidando su presencia en escenarios internacionales como un país que promueve el diálogo, la transformación social y la construcción de paz con justicia y dignidad”.

La visita de Petro a Roma coincide con la fase final de su mandato, en la que se prepara la transición del poder presidencial en Colombia hacia Abelardo de la Espriella, presidente electo tras la reciente segunda vuelta electoral.

Primera reunión entre Gustavo Petro y el papa León XIV

El 19 de mayo de 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, mantuvo una reunión privada en el Vaticano con el papa León XIV, recientemente entronizado como líder de la Iglesia católica. Esta visita oficial a Roma se realizó justo un día después de la ceremonia de entronización en la Plaza de San Pedro, y también contó con la presencia de la canciller Laura Sarabia.

Durante la audiencia, Petro entregó una carta dirigida al pontífice, en la que invitó formalmente al papa a viajar a Colombia. El motivo de la invitación es la conmemoración de los 190 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y la Santa Sede. El documento, firmado por el presidente, enmarca la invitación dentro de los esfuerzos del Gobierno para impulsar la política de ‘Paz Total’, orientada a resolver los conflictos armados internos mediante el diálogo y la reconciliación.

Papa León XIV se reunió con Gustavo Petro - crédito Presidencia de la República
El 19 de mayo de 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, mantuvo una reunión privada en el Vaticano con el papa León XIV - crédito Presidencia de la República

“Santo Padre, Colombia agradece el constante acompañamiento de la Santa Sede a nuestros esfuerzos de Paz, y, así como un día compartimos el llamado del Papa Francisco para el renacer entre todos de un deseo mundial de hermandad, hoy nos sumamos a su llamado a construir puentes de diálogo hacia la paz, la caridad y hacia los más vulnerables”, expresa la carta entregada por Petro.

El presidente destacó la relevancia simbólica y espiritual que tendría la visita del papa al país, especialmente como respaldo a los procesos de reconciliación. También señaló la importancia del apoyo pastoral a los migrantes latinoamericanos y a quienes enfrentan dificultades, haciendo referencia a la labor de la Iglesia en la región.

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