Colombia

Federico Gutiérrez acusó al gobierno Petro de frenar operativos contra grupos armados durante su gobierno: “Traición a la patria”

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que el Gobierno nacional “se arrodilló” y supuestamente le entregó el país a los “bandidos”

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El alcalde de Medellín cuestionó la política de la "Paz Total" y sostuvo que se protegió a bandas ilegales, mientras la presidencia rechazó haber ordenado la suspensión de acciones militares y de policía - crédito Alcaldía de Medellín
El alcalde de Medellín cuestionó la política de la "Paz Total" y sostuvo que se protegió a bandas ilegales, mientras la presidencia rechazó haber ordenado la suspensión de acciones militares y de policía - crédito Alcaldía de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, acusó al Gobierno de Gustavo Petro de frenar operativos contra grupos armados y calificó esta decisión de “traición a la patria”.

Gutiérrez afirmó en la red social X que durante la administración de Gustavo Petro se detuvieron acciones contra las Farc, el ELN y el Clan del Golfo. Señaló que el mandatario habría protegido a estos grupos, mencionando la suspensión de operativos y la difusión pública de información de inteligencia sobre campamentos del ELN.

“El origen de todo esto fue el “pacto de la picota” para ganar la presidencia hace 4 años. Las Farc crecieron. Igual lo hicieron el ELN y el Clan del Golfo. Petro los cuido. No solamente frenaron operativos, recordemos que una oportunidad publicó en sus redes un imagen de inteligencia con ubicación de una campamento del ELN. Mejor dicho les aviso en público que iban por ellos. Es más que traición a la patria. Fue su aliado durante estos 4 años (sic)“, indicó el mandatario de la capital de Antioquia.

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Federico Gutiérrez - crédito @FicoGutierrez/X
Federico Gutiérrez afirmó en la red social X que durante la administración de Gustavo Petro se detuvieron acciones contra las Farc, el ELN y el Clan del Golfo - crédito @FicoGutierrez/X

Las declaraciones surgieron tras la divulgación de directrices reservadas emitidas en 2024 y 2025, en las que se solicitó al entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, detener operaciones de inteligencia, aviación no tripulada y acciones policiales contra la Segunda Marquetalia, una de las principales disidencias de las Farc. El documento correspondiente fue firmado por el comisionado de paz Otty Patiño.

De acuerdo con Noticias RCN, el documento incluía la petición para que la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (Unipep) brindara protección a cabecillas de las disidencias en aeropuertos estratégicos de Tumaco (Nariño), Puerto Asís (Putumayo) y la Central Aerospace en Bogotá.

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La información publicada indicó que la suspensión de los operativos se habría dado durante la estrategia de Paz Total impulsada por el Gobierno Petro. Además, tras denuncias sobre presuntos acercamientos entre funcionarios y el Clan del Golfo, el exdirector de la Policía, Henry Sanabria, sostuvo que altos funcionarios ordenaron detener acciones contra esa estructura criminal.

Por estos hechos, la Procuraduría inició una indagación preliminar contra cuatro exfuncionarios: Iván Velásquez Gómez (exministro de Defensa), Danilo Rueda Rodríguez (excomisionado de paz), Jorge Lemus (exdirector nacional de inteligencia) y Ricardo Rey Rosanía (exsubdirector nacional de inteligencia). El proceso busca establecer si hubo extralimitación de funciones o actuaciones contrarias a la ley.

Por estos hechos, la Procuraduría inició una indagación preliminar contra cuatro exfuncionarios: Iván Velásquez Gómez (exministro de Defensa), Danilo Rueda Rodríguez (excomisionado de paz), Jorge Lemus (exdirector nacional de inteligencia) y Ricardo Rey Rosanía (exsubdirector nacional de inteligencia) - crédito Colprensa/AFP
Por estos hechos, la Procuraduría inició una indagación preliminar contra cuatro exfuncionarios: Iván Velásquez Gómez (exministro de Defensa), Danilo Rueda Rodríguez (excomisionado de paz), Jorge Lemus (exdirector nacional de inteligencia) y Ricardo Rey Rosanía (exsubdirector nacional de inteligencia) - crédito Colprensa/AFP

Entre los apartados del documento citado por Noticias RCN, figura la solicitud de protección para integrantes de las disidencias en puntos estratégicos, lo que respaldó versiones de exfuncionarios como Sanabria y generó nuevas críticas al Ejecutivo.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también reaccionó en X. Sostuvo que con el cambio de gobierno se conocerán más hechos de este tipo y recalcó que militares y policías deben servir a la Constitución y la ley. Añadió que el Gobierno nacional “se arrodilló y le entregó el país a los bandidos”, y consideró que la política de “Paz Total” fortaleció a los grupos armados.

“Con el cambio de Gobierno Nacional saldrán muchas más de estas escandalosas revelaciones. Los Militares y Policías saben que deben servirle a la Constitución y a la ley. Más claro no canta un gallo: el gobierno Petro se arrodilló y le entregó el país a los bandidos. El matrimonio entre el gobierno nacional y criminales de diferente pelambre los fortaleció, bajo la sombra de la llamada paz total (sic)“, indicó el gobernador.

Andrés Julián Rendón - crédito @AndresJRendonC/X
Andrés Julián Rendón sostuvo que con el cambio de gobierno se conocerán más hechos de este tipo y recalcó que militares y policías deben servir a la Constitución y la ley - crédito @AndresJRendonC/X

Andrés Julián Rendón mencionó delitos como el reclutamiento de menores y el asesinato de miembros de la fuerza pública, y afirmó que la próxima administración deberá reactivar órdenes de captura, restablecer bombardeos y revisar las limitaciones impuestas a la inteligencia militar y policial.

“Es un delito la complicidad frente a hechos atroces como el reclutamiento de menores, el asesinato de Soldados y Policías, el homicidio de Miguel Uribe por parte de la Segunda Marquetalia y tantas contemplaciones con Calarcá, un bandido al que el gobierno no tocó ni con pétalos de rosa (sic)“, aseveró el gobernador de Antioquia.

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