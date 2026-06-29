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Daniel Mendoza no perdona a Iván Cepeda su fracaso electoral y pidió limitarse a su curul en el Senado: “Enterró la esperanza”

A través de sus redes sociales, el activista insistió en sus críticas y sostuvo que el excandidato presidencial debería dejar de ser la principal figura de la oposición

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- crédito @ElQueLosDELATA/X - Sergio Acero/Reuers
Daniel Mendoza le pidió apartarse del liderazgo político tras reconocer los resultados de la segunda vuelta presidencial - crédito @ElQueLosDELATA/X - Sergio Acero/Reuers

El activista político, periodista, escritor, criminólogo y abogado Daniel Mendoza volvió a lanzar duras críticas contra el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, esta vez a través de nuevos mensajes publicados en su cuenta en la red social X, en los que cuestionó su papel tras la derrota en la segunda vuelta presidencial y aseguró que lo mejor es que permanezca en el Congreso y no continúe como figura de liderazgo de la oposición.

La nueva reacción de Mendoza se produjo poco después de que Cepeda compartiera en sus redes sociales varias fotografías de un encuentro con jóvenes del Chocó, acompañado del mensaje: “Alegría y esperanza”.

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La publicación generó una respuesta inmediata por parte del periodista, que mantuvo el tono crítico que ha expresado desde el 21 de junio, cuando Abelardo de la Espriella ganó la Presidencia de la República tras imponerse en la segunda vuelta.

“Iván usted tuvo todo para ser presidente, para representarnos a todos. Ahora que enterró la esperanza, lo mejor que puede hacer es apartarse. Quédese en su curul, pero si el país lo ve a usted como el representante de la oposición, el proyecto se va a ir a pique (sic)”, posteó Mendoza.

Daniel Mendoza aseguró que, tras la derrota presidencial, lo mejor es que Iván Cepeda permanezca únicamente en el Congreso - crédito @ElQueLosDELATA/X
Daniel Mendoza aseguró que, tras la derrota presidencial, lo mejor es que Iván Cepeda permanezca únicamente en el Congreso - crédito @ElQueLosDELATA/X

El duro video con el que Daniel Mendoza cuestionó a Iván Cepeda

Ese mensaje se suma al video de más de cinco minutos que publicó días atrás, en el que explicó que había esperado varios días antes de pronunciarse públicamente porque quería reflexionar sobre lo ocurrido durante la campaña y los resultados electorales; sin embargo, aseguró que las preguntas constantes de sus seguidores sobre su posición lo llevaron a romper el silencio.

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Durante esa grabación, señaló sentirse decepcionado con Iván Cepeda, al que durante años consideró un referente político y personal: “Usted no sabe lo que representaba para mí en el alma, en el corazón, en la cabeza y en la conciencia. Usted representaba la lucha, el tesón, y por eso hice un episodio sobre usted, sobre su lucha y sobre su papá”.

Mendoza también cuestionó la decisión del senador de reconocer los resultados de las elecciones presidenciales, al considerar que con ello dejó de lado a quienes respaldaban su proyecto político.

“A mí me duele mucho decir esto, Iván. Muchísimo. Pero la verdad es que usted nos escupió en la cara. Usted nos vendió, Iván, al aceptar ese triunfo. Usted nos vendió. No entiendo cómo fue capaz de hacer eso sabiendo que nos robaron”, expresó visiblemente afectado.

El creador de Matarife aseguró sentirse "muy defraudado" del excandidato y afirmó que aceptar el triunfo de su rival significó una traición para quienes respaldaban el proyecto político - crédito @ElQueLosDELATA/X

En otro momento del video criticó la estrategia de la campaña presidencial y aseguró que las investigaciones y denuncias realizadas por varios periodistas y creadores de contenido contra el entonces candidato rival no fueron aprovechadas.

“Lo habíamos empelotado todos: Coronell, Bejarano, Guillén, Julián y yo. Yo le hice una serie que antes sirvió. Desde su campaña lo que me dijeron fue que mi lenguaje era muy violento. Usted no fue capaz de decirle narcotraficante al narcotraficante, paramilitar al paramilitar y ladrón al ladrón, claramente”, sostuvo.

El periodista insistió en que muchas personas dedicaron años de trabajo al proyecto político encabezado por Cepeda y aseguró que la aceptación de la derrota representó una gran desilusión para quienes lo apoyaban.

“Somos muchos los que le hemos empeñado la vida a este proyecto. Fue una porquería lo que hizo usted al aceptar eso. Fue una porquería. Se lo digo de frente y con dolor, porque esto era lo que no esperaba de usted”, señaló en su video.

Daniel Mendoza volvió a lanzar fuertes cuestionamientos contra Iván Cepeda por el manejo de la campaña presidencial - crédito Sergio Acero/Reuters
Daniel Mendoza volvió a lanzar fuertes cuestionamientos contra Iván Cepeda por el manejo de la campaña presidencial - crédito Sergio Acero/Reuters

Daniel Mendoza responsabilizó a Iván Cepeda por la derrota electoral

Las críticas no terminaron allí, debido a que horas después de que le pidiera a Cepeda quedarse en el Congreso, volvió a publicar otro mensaje en X en el que advirtió sobre el panorama político que, a su juicio, enfrentará el país tras la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia.

“Ni se imaginan lo que se viene. Así como lo advertí desde aquí, en trinos impotentes que no lograron nada, cuando a gritos dije a dónde nos iba llevar la basura de estrategia de campaña de Iván Cepeda, así lo digo ahora: los gringos van a aplaudir el genocidio y el régimen opresivo que se viene, vienen despidos masivos, hambre y desigualdad, el Congreso va a ser una llave abierta para la venta del país y, si no resistimos con valentía, el país será tierra de nadie. Ojalá me escucharan”, escribió en la plataforma.

Daniel Mendoza aseguró que Iván Cepeda tuvo la oportunidad de representar a millones de ciudadanos, pero considera que perdió esa posibilidad tras aceptar la derrota electoral - crédito @ElQueLosDELATA/X
Daniel Mendoza aseguró que Iván Cepeda tuvo la oportunidad de representar a millones de ciudadanos, pero considera que perdió esa posibilidad tras aceptar la derrota electoral - crédito @ElQueLosDELATA/X

Con estos pronunciamientos, Mendoza mantiene una postura de fuerte cuestionamiento hacia el excandidato presidencial, al que responsabiliza por la derrota electoral y por las decisiones tomadas durante la campaña.

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