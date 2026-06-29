Colombia repatriará a 47 connacionales tras los terremotos en Venezuela y entregará 3.200 elementos de asistencia humanitaria

El Consulado de Colombia en Caracas adelanta el registro, la verificación documental y la coordinación del embarque para garantizar un retorno seguro, digno y ordenado - crédito Ungrd

A través de un comunicado, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y la Cancillería, confirmaron que Colombia envió un vuelo humanitario a Venezuela tras los terremotos en ese país y, en el trayecto de regreso, repatriará a 47 connacionales afectados por la emergencia.

La operación partió el 29 de junio de 2026 hacia el Aeropuerto de Maiquetía, en La Guaira, como parte de la respuesta activada tras los terremotos registrados en ese país.

La misión transporta 3.200 elementos de asistencia humanitaria de emergencia, ocho toneladas de bienestarina, 680 kilogramos de medicamentos y 900 bolsas para el manejo digno de personas fallecidas, y traerá de regreso a 47 connacionales.

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La operación partió el 29 de junio de 2026 hacia el Aeropuerto de Maiquetía, en La Guaira, como parte de la respuesta activada tras los terremotos registrados en ese país - crédito Ungrd

“El vuelo operado por la FAC y coordinado por la UNGRD, transporta 3.200 elementos de Asistencia Humanitaria de Emergencia, 8 toneladas de bienestarina, 680 kilogramos de medicamentos y 900 bolsas para el manejo digno de personas fallecidas. La carga también incluye carpas, colchonetas, frazadas, sábanas y kits de aseo. La aeronave despegó esta mañana desde Colombia con destino al Aeropuerto de Maiquetía, en La Guaira. Una vez entregada la ayuda humanitaria, emprenderá el regreso al país con 47 colombianos”, se lee en el comunicado.

La operación combina la entrega de ayuda con el traslado de ciudadanos afectados que expresaron su voluntad de volver al país.

“Desde el Consulado de Colombia en Caracas se adelantan las labores de registro, verificación de documentos y coordinación del embarque de los connacionales que manifestaron su voluntad de retornar. Este proceso busca garantizar que el traslado se realice de manera segura, ordenada y digna”, precisaron.

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La operación combina la entrega de ayuda con el traslado de ciudadanos afectados que expresaron su voluntad de volver a Colombia - crédito Ungrd

La aeronave es operada por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y la coordinación está a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Tras entregar la carga, el avión emprenderá su regreso a Colombia con los 47 pasajeros.

La carga se completa con carpas, colchonetas, frazadas, sábanas y kits de aseo. El envío está destinado a atender necesidades inmediatas derivadas de la emergencia.

¿Cómo será el retorno de los colombianos afectados?

El Consulado de Colombia en Caracas adelanta el registro de los connacionales, la verificación documental y la coordinación del embarque. La sede busca asegurar un retorno seguro, digno y ordenado.

Como parte de ese proceso, el consulado expidió 14 pasaportes de emergencia a ciudadanos que perdieron sus documentos durante el sismo. Esa medida facilitó su inclusión en el operativo de retorno.

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“Como parte de la respuesta inmediata, el Consulado expidió 14 pasaportes de emergencia para ciudadanos colombianos que perdieron su documentación durante el sismo, facilitando así su inclusión en el proceso de retorno”, indicaron.

En el Puesto de Mando Unificado instalado en el consulado también se recibieron reportes sobre 19 colombianos presuntamente desaparecidos. El dato corresponde a avisos recibidos durante la atención de la emergencia y no a una confirmación oficial sobre su paradero.

Según el balance de la primera fase, en Maiquetía fueron registrados 140 connacionales. De ese grupo, 47, entre ellos varios niños y niñas, retornaron a Colombia el pasado viernes.

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La Cruz Roja Colombiana activó una campaña de donación en dinero para apoyar a las familias damnificadas en Venezuela. La organización precisó que no recibe ayudas en especie.

La Cruz Roja Colombiana activó una campaña de donación en dinero para apoyar a las familias damnificadas en Venezuela. La organización precisó que no recibe ayudas en especie - crédito Ungrd

“Quienes deseen apoyar a las familias damnificadas en Venezuela, la Cruz Roja activó una campaña de donación en dinero, a través de la cuenta corriente Davivienda No. 0560455069996490, a nombre de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, con NIT 899999025-3 o por la página web www.cruzrojacolombiana.org. NO se están recibiendo donaciones en especie”, se lee en el comunicado.

Las autoridades colombianas mantendrán la asistencia a Venezuela mientras continúan las tareas de atención por los terremotos. También seguirá el acompañamiento a los colombianos afectados a través de las entidades nacionales y los canales diplomáticos.

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