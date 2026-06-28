Colombia

José Manuel Restrepo se refirió a su designación como coordinador del empalme anticorrupción: “No habrá complacencias”

El vicepresidente electo afirmó en su cuenta oficial de X que asume con “honor” y “responsabilidad” la coordinación del nuevo empalme entre el Gobierno de Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella

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José Manuel Restrepo señaló en su mensaje que, junto a Abelardo de la Espriella y otros 750 ciudadanos, llevará adelante la transición presidencial para hacer realidad lo que denominaron “Patria Milagro” - crédito Luisa González/REUTERS
José Manuel Restrepo señaló en su mensaje que, junto a Abelardo de la Espriella y otros 750 ciudadanos, llevará adelante la transición presidencial para hacer realidad lo que denominaron “Patria Milagro” - crédito Luisa González/REUTERS

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030, nombró a José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, como responsable del “empalme anticorrupción”, con la tarea de examinar el estado de la administración pública durante la transición de gobierno-

Por este motivo, Restrepo expresó en su cuenta oficial de X que asume con “honor” y “responsabilidad” la coordinación del nuevo empalme entre el Gobierno de Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella.

“Asumo con honor, pero sobre todo con un enorme sentido de responsabilidad, la coordinación del empalme anticorrupción del nuevo Gobierno (sic)”, señaló el vicepresidente electo.

José Manuel Restrepo es la fórmula vicepresidencial del candidato Abelardo de la Espriella - crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo es la fórmula vicepresidencial del candidato Abelardo de la Espriella - crédito @jrestrp/X

José Manuel Restrepo señaló en su mensaje que, junto a Abelardo de la Espriella y otros 750 ciudadanos, llevará adelante la transición presidencial para hacer realidad lo que denominaron Patria Milagro.

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“Junto al presidente electo Abelardo De La Espriella y más de 750 ciudadanos, expertos emprendemos la transición presidencial y el camino hacia la Patria Milagro (sic)”, afirmó Restrepo.

El vicepresidente electo afirmó que no habrá “complacencias ni pactos de silencio” y prometió rigor, transparencia y una auditoría forense para revisar el estado del Gobierno que recibirán a partir del 7 de agosto de 2026.

“Aquí no habrá complacencias ni pactos de silencio. Habrá rigor, transparencia y una auditoría forense que nos permita dar a conocer cuál es el estado del gobierno que estamos recibiendo (sic)”, expresó José Manuel Restrepo en su cuenta oficial de X.

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José Manuel Restrepo - crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo afirmó que no habrá “complacencias ni pactos de silencio” y prometió rigor, transparencia y una auditoría forense para revisar el estado del Gobierno que recibirán a partir del 7 de agosto de 2026 - crédito @jrestrp/X

Detalles de la designación

Abelardo de la Espriella, presidente electo, nombró a José Manuel Restrepo como director del equipo encargado de coordinar el empalme anticorrupción. Este grupo tendrá la función de analizar el estado actual de la administración pública durante el periodo de transición y sentar las bases de la estrategia contra la corrupción que implementará el próximo gobierno.

La información se dio a conocer a través de un comunicado oficial emitido por Defensores de la Patria, movimiento que apoyó la candidatura de De la Espriella. El documento precisa que el equipo de empalme deberá asegurar una transición con transparencia, detectar riesgos vinculados al manejo de recursos públicos y diseñar mecanismos para fortalecer la integridad institucional antes del inicio del nuevo periodo presidencial.

El anuncio del nombramiento ocurre en el contexto del relevo entre la administración de Gustavo Petro y el gobierno que asumirá el 7 de agosto, fecha en que De la Espriella comenzará su mandato para el periodo 2026-2030.

Según el comunicado, José Manuel Restrepo tendrá la responsabilidad de liderar una revisión exhaustiva del funcionamiento de la administración pública. Su tarea incluirá identificar posibles irregularidades, evaluar el estado de los principales programas estatales y establecer sistemas de alerta temprana para prevenir riesgos asociados a los recursos públicos.

“La misión será garantizar una transición transparente, identificar riesgos para los recursos públicos y sentar las bases de una administración íntegra y eficiente”, menciona el comunicado oficial.

El comunicado oficial del equipo del presidente electo confirmó la designación de José Manuel Restrepo y precisó que Abelardo de la Espriella no acudirá a la Casa de Nariño antes de asumir la Presidencia - crédito Defenosres de la Patria
El comunicado oficial del equipo del presidente electo confirmó la designación de José Manuel Restrepo y precisó que Abelardo de la Espriella no acudirá a la Casa de Nariño antes de asumir la Presidencia - crédito Defenosres de la Patria

El equipo de empalme anticorrupción contará también con los técnicos que, durante los últimos seis meses, participaron en la elaboración de la hoja de ruta del nuevo gobierno. Estos especialistas acompañarán la revisión de las diferentes entidades estatales y colaborarán en la elaboración de diagnósticos que orientarán las primeras acciones del Ejecutivo entrante.

La designación de Restrepo tiene como objetivo no solo reforzar el componente técnico de la transición, sino también enviar una señal política sobre las prioridades de la administración de De la Espriella. El documento oficial subraya que la lucha contra la corrupción será uno de los principales ejes del nuevo gobierno.

“El presidente electo reafirma que la lucha contra la corrupción será una prioridad desde el primer día de su gobierno”, indica el texto.

Por último, el comunicado aclara que De la Espriella no visitará la Casa de Nariño antes de su posesión. Cualquier interacción institucional se realizará a través de los equipos técnicos, mientras el mandatario electo mantendrá su agenda fuera de la residencia presidencial hasta el inicio formal de su mandato.

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