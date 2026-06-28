Gustavo Petro defendió el balance de su gobierno: “Les devolvemos una casa con más vida que como la recibimos”

Gustavo Petro defendió los resultados de su administración y sostuvo que Colombia queda con menos pobreza y mayor cobertura educativa. - crédito AP Foto/Iván Valencia

El presidente Gustavo Petro salió en defensa del balance de su administración a pocas semanas de finalizar su mandato y aseguró que entregará un país con mejores indicadores sociales y económicos que los que recibió en agosto de 2022. El pronunciamiento fue publicado a través de sus redes sociales y se produjo después de las críticas del vicepresidente electo y coordinador del empalme, José Manuel Restrepo, quien solicitó suspender los nombramientos diplomáticos que actualmente adelanta la Cancillería.

Petro defendió los resultados de su administración

En un extenso mensaje, el jefe de Estado sostuvo que su gobierno concluirá oficialmente el 6 de agosto a las doce de la noche y comparó la transición con la devolución de una casa que, según afirmó, estará en mejores condiciones de las que encontró al asumir la Presidencia.

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“Mi gobierno termina el 6 de agosto a las doce de la noche. Cuando recibí el gobierno de Duque, José Manuel Restrepo era su ministro de Hacienda. Más o menos es como si les devolviera el gobierno, dirán, ahí les dejamos gobernar un poquito”, escribió Petro.

El mandatario aseguró que “les devolvemos una casa con más vida que como la recibimos”, frase con la que resumió el balance que hizo de su gestión.

Petro se refirió a José Manuel Restrepo al señalar que la administración entrante recibe un país en mejores condiciones que las dejadas por el gobierno anterior. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo

Para respaldar esa afirmación, enumeró varios indicadores que, según dijo, evidencian avances durante su administración. Entre ellos mencionó que cinco millones de personas salieron de la pobreza, mientras que dos millones dejaron la pobreza extrema.

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Asimismo, afirmó que el país alcanzó los mayores niveles de ocupación del siglo, el mayor número de empresas privadas de la historia, una reforma agraria significativa, una reducción de las hectáreas sembradas con hoja de coca, un crecimiento económico del 3,4% en la última medición mensual y una cobertura de educación superior del 60% para la población joven.

En materia social, Petro también destacó la disminución del hambre y aseguró que la mortalidad infantil por desnutrición se redujo a la cuarta parte de la registrada al inicio de su gobierno, además de señalar que las tasas de mortalidad infantil, materna y perinatal disminuyeron durante su administración.

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“Creo que los colombianos viven hoy mejor que como estaban cuando recibimos el gobierno. José Manuel Restrepo no lo dirá, verá como lo que recibe es mejor que lo que dejó. Ahora vuelve a gobernar, espero que la Colombia que entreguen tenga más vida y bienestar que la que yo entrego. Ahí tienen su casa”, concluyó el presidente.

Petro resaltó logros como el crecimiento económico y la reducción de la mortalidad infantil durante su gobierno. - crédito @petrogustavo/X

La respuesta llega tras las críticas de José Manuel Restrepo

El pronunciamiento del mandatario se conoció luego de que José Manuel Restrepo, designado como coordinador del proceso de empalme del gobierno entrante, solicitara a la Cancillería suspender los nombramientos provisionales en la carrera diplomática hasta el 7 de agosto.

En una carta enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores, con copia a la Procuraduría General de la Nación, Restrepo pidió además información detallada sobre los nombramientos que actualmente se encuentran en trámite.

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“Los últimos días de un gobierno no pueden convertirse en una carrera contrarreloj para repartir cargos, ni para dejar amarradas decisiones que corresponden exclusivamente al gobierno de los colombianos que ellos eligieron”, manifestó el vicepresidente electo.

Según explicó, la solicitud responde a las denuncias conocidas en los últimos días sobre presuntos nombramientos anticipados en cargos de la carrera diplomática.

Restrepo aseguró que las decisiones sobre el servicio exterior deben ser adoptadas por el Gobierno elegido en las urnas y no durante los últimos días de la administración saliente - crédito @jrestrp/X

Las embajadas que están en el centro de la controversia

De acuerdo con información conocida por Caracol Radio, los nombramientos en trámite corresponderían a representaciones diplomáticas en Polonia, Alemania, Indonesia, España, Sídney, Japón, Malasia, Argelia, Hong Kong, la OCDE, Ghana, París, Miami y Austria.

Restrepo cuestionó que estas designaciones puedan convertirse en “un refugio de salida” o en “un premio de consolación para funcionarios de un gobierno que termina”, al advertir que la normativa vigente impide trasladar a un funcionario designado en el exterior antes de cumplir al menos doce meses en ese cargo.

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Además, solicitó conocer la totalidad de los nombramientos que se encuentran en trámite, los funcionarios involucrados, los destinos previstos y las razones jurídicas que respaldarían dichas decisiones durante el período de transición entre gobiernos.