Así llegó a Bogotá el británico acusado del feminicidio de Natalia Villalba: intentó huir a Londres

Imágenes que muestran el momento en que Matthew Foster, ciudadano británico, es entregado a las autoridades en Bogotá. El hombre es el principal sospechoso de un grave crimen e intentaba huir del país. - crédito Fiscalía

En la noche de este sábado 27 de junio fue trasladado a Bogotá el ciudadano británico Matthew Ashley Foster Smith, de 46 años, señalado por las autoridades como el presunto responsable del feminicidio de Natalia Villalba. El extranjero llegó al Aeropuerto Internacional El Dorado en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, luego de ser capturado en Ecuador tras una operación coordinada entre Interpol, las autoridades ecuatorianas y colombianas.

De acuerdo con la información conocida por la Unidad Investigativa de El Tiempo, las autoridades establecieron que el ciudadano británico pretendía abandonar Suramérica con destino a Londres, razón por la que se aceleró el trabajo de cooperación internacional que permitió ubicarlo y ponerlo a disposición de la justicia colombiana.

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Tras su llegada al país, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) materializaron la orden de captura que pesaba en su contra y el extranjero quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en el proceso de judicialización.

La investigación señala que huyó de Colombia tres días después del crimen

Según estableció el medio, Matthew Ashley Foster Smith abandonó Colombia el pasado 20 de junio, tres días después de los hechos que son materia de investigación.

La reconstrucción realizada por las autoridades indica que cruzó la frontera hacia Ecuador por vía terrestre a través del puente internacional de Rumichaca, logrando llegar hasta Quito, ciudad donde finalmente fue ubicado y capturado.

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La Fiscalía informó que el ciudadano británico fue expulsado del territorio ecuatoriano, luego de ser detenido en atención a una notificación roja de Interpol, mecanismo que permitió su entrega a las autoridades colombianas.

El ciudadano británico Matthew Ashley Foster Smith fue detenido en Quito tras cruzar la frontera de Colombia con documentos falsos y antecedentes por acoso en Reino Unido. Tras ser expulsado de Ecuador, quedó a disposición de las autoridades colombianas para enfrentar el proceso judicial por feminicidio agravado. - crédito Fiscalía

Habría utilizado una identidad falsa durante su permanencia en Ecuador

De acuerdo con información revelada por el medio, durante el procedimiento de captura las autoridades encontraron documentos en los que el ciudadano británico aparecía identificado como Martinson Foster, asegurando haber nacido en Cambridge, Inglaterra.

Fuentes allegadas al caso consultadas por ese medio indicaron que el documento sería falso, por lo que la hipótesis de los investigadores es que el extranjero habría intentado ocultar su identidad para evitar ser relacionado con sus antecedentes judiciales en el Reino Unido y dificultar su localización.

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La misma información señala que esa maniobra también buscaba despistar a las autoridades mientras avanzaba su intención de salir de Suramérica con destino al Reino Unido.

Es señalado por el feminicidio de Natalia Villalba

La investigación de la Fiscalía sostiene que Matthew Ashley Foster Smith sería el principal sospechoso del feminicidio de Natalia Villalba, una mujer de 36 años oriunda de Cúcuta.

De acuerdo con el expediente, los hechos habrían ocurrido en el apartamento 702 del edificio Morph, ubicado en el norte de Bogotá.

Las autoridades investigan que, tras la agresión que le habría causado la muerte a la mujer, el ciudadano británico presuntamente manipuló la escena del crimen y ocultó el cuerpo dentro de una maleta, la cual fue ubicada en una de las duchas del apartamento con el aparente propósito de eliminar evidencia.

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La investigación también ha incorporado videos de cámaras de seguridad y la bitácora de ingresos del edificio, elementos que hacen parte del material probatorio recolectado durante el proceso.

El caso fue reportado hacia el mediodía del lunes 22 de junio de 2026 en el norte de la capital del país, en la localidad de Chapinero - crédito @ColombiaOscura/X

Los antecedentes conocidos en Reino Unido

El Tiempo, con base en información de autoridades británicas y publicaciones de medios del Reino Unido, indicó que Matthew Ashley Foster Smith cumplió una condena de dos años y dos meses por el delito de acoso.

Asimismo, ese medio reseñó que el tabloide The Sun publicó declaraciones en las que el ciudadano británico negó haber participado en el crimen y aseguró que se encontraba en un restaurante de Bogotá cuando ocurrieron los hechos.

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Por otra parte, la BBC informó que un tribunal del Reino Unido le impuso una orden de alejamiento indefinida por acoso, decisión que le obligaba a mantener contacto periódico con la Policía, reportar su lugar de residencia y cumplir otras medidas de control.

La Fiscalía informó que Matthew Ashley Foster Smith será presentado ante un juez de control de garantías y enfrentará cargos por feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, tras su captura y traslado a Bogotá. - crédito REUTERS/Luis Jaime Acosta

La Fiscalía anunciará la imputación de cargos

En un comunicado oficial, la Fiscalía informó que este domingo un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá presentará al ciudadano británico ante un juez de control de garantías.

El ente acusador precisó que le imputará los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, cargos por los que avanzará el proceso judicial en Colombia.

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El delito de feminicidio agravado contempla penas de entre 40 y 50 años de prisión, de acuerdo con el ordenamiento penal colombiano.