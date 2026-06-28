Andi lanzó campaña de donaciones para apoyar a familias afectadas por los terremotos en Venezuela, así se puede sumar

La Andi está recolectando ayudas en dinero y especie para apoyar a la población Venezolana - crédito @ANDI_Colombia / X

Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron el norte de Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, provocando el colapso de numerosas edificaciones y dejando atrapadas a muchas personas entre los restos.

La emergencia, marcada por cientos de fallecidos y miles de heridos, se agrava en un contexto de carencias estructurales, lo que dificulta la respuesta ante la catástrofe. La población, junto con los equipos de rescate, continúa buscando sobrevivientes en medio del caos.

Debido a esto organizaciones empresariales y sociales colombianas se ha convertido en uno de los principales motores para la respuesta humanitaria tras los recientes terremotos que sacudieron a Venezuela.

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El epicentro de esta articulación lo conforman la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Abaco, Presentes Corporación y la Fundación Taap, entidades que han decidido sumar esfuerzos a través de la campaña Fuerza Venezuela y la plataforma Todos con Venezuela.

Las donaciones económicas canalizadas a través de la plataforma Todos con Venezuela se destinan tanto a la ayuda humanitaria urgente como a los planes de reconstrucción a largo plazo - crédito MIGUEL MEDINA/Pool via REUTERS

Esta alianza busca recursos económicos y ayudas materiales para atender a las familias damnificadas y colaborar en la reconstrucción de las comunidades devastadas. Esta red de cooperación busca facilitar la participación tanto de ciudadanos como de empresas, abriendo espacios para que la solidaridad se traduzca en acciones concretas y efectivas.

¿Cómo se puede aportar a la reconstrucción de Venezuela?

El mecanismo de donación se ha diseñado para adaptarse a dos grandes alternativas: donaciones económicas y ayudas en especie. Los aportes en dinero se dividen en dos destinos específicos, permitiendo que quienes colaboren decidan si su contribución se destina a la atención inmediata de las personas afectadas o a los planes de recuperación y reconstrucción a largo plazo.

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Para participar, es indispensable que los donantes llenen un manifiesto oficial de donación antes de realizar cualquier transferencia. Este procedimiento busca garantizar la trazabilidad y la transparencia en el manejo de los recursos, así como ofrecer seguridad jurídica a quienes decidan sumarse a la campaña.

Las zonas afectadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en el norte de Venezuela registraron un nivel de destrucción que dejó cientos de muertos y miles de heridos - crédito Europa Press

La emergencia generada por los sismos en Venezuela ha desencadenado una de las mayores respuestas solidarias de los últimos años en la región. Las organizaciones convocantes han hecho un llamado abierto a todos los sectores sociales y productivos para fortalecer la ayuda a través de aportes económicos y materiales.

Donaciones en especie y el rol de los centros de acopio

La campaña no solo se ha enfocado en la captación de recursos financieros. Otro de los ejes fundamentales es la recolección de insumos médicos, alimentos no perecederos, productos de higiene y elementos básicos de primera necesidad. Estos bienes son fundamentales para garantizar la atención inmediata de las personas damnificadas y facilitar su recuperación en el corto plazo.

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Los centros de acopio habilitados bajo la coordinación de la Fundación Taap actúan como puntos estratégicos para el ingreso y la distribución de estas ayudas. La logística para la recepción y clasificación de los materiales donados ha sido diseñada para asegurar una entrega rápida y eficiente en las zonas más afectadas por la emergencia.

Las ayudas se están canalizado por medio de cuentas bancarias y centros de acopio - crédito Universidad de Almería

La campaña Fuerza Venezuela y la plataforma Todos con Venezuela se consolidan como los principales canales para canalizar la solidaridad nacional e internacional hacia las comunidades venezolanas que enfrentan la devastación provocada por los terremotos. El despliegue de recursos y voluntariado ha permitido que los insumos recolectados lleguen a quienes más los necesitan en los momentos más críticos.

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Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) mantiene abiertos sus portales oficiales para facilitar transferencias bancarias internacionales, promoviendo la transparencia y el seguimiento de los aportes.

Las organizaciones convocantes insisten en que la convocatoria para donar permanece abierta y que la reconstrucción de Venezuela requiere de un apoyo sostenido. El mensaje central es que cada aporte, ya sea en dinero o en especie, puede marcar la diferencia en la vida de miles de familias afectadas y contribuir a la recuperación integral del país vecino.