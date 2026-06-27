Martha Peralta cambió su ‘estrategia jurídica’ en pleno escándalo de la Ungrd: estrena abogado tras salida de su anterior defensa

Martha Peralta oficializó un cambio en su representación jurídica ante la Corte Suprema de Justicia - crédito Martha Petalta/Facebook

La senadora Martha Peralta Epiayú ya cuenta con una nueva firma jurídica para asumir su defensa ante la Corte Suprema de Justicia. La congresista del Pacto Histórico tomó la decisión de reestructurar su representación legal en medio de la investigación formal que se adelanta en su contra por el escándalo de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Fuentes del equipo de la legisladora le confirmaron a Infobae Colombia que el nuevo apoderado principal del caso es el reconocido abogado penalista Marlon Fernando Díaz. El cambio de defensa se hizo oficial el viernes 26 de junio con la radicación formal de los poderes ante la Sala de Instrucción del alto tribunal.

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La llegada de Díaz se da inmediatamente después de confirmarse la salida del penalista Luis Henry Montes, que venía ejerciendo la representación judicial de Martha Peralta.

Aunque inicialmente trascendió que el litigante había renunciado por desacuerdos con su cliente, el equipo de la congresista desmintió esa versión y aseguró que se trató de una desvinculación planeada.

El cambio del equipo jurídico de la senadora Martha Peralta se produjo tras la salida del penalista Luis Henry Montes - crédito Martha Petalta/Facebook - Gómez Gómes Abogados

El relevo en el equipo de abogados ocurre tras una semana de máxima tensión judicial, ya que el 22 de junio, la magistrada instructora Cristina Lombana ordenó la conducción por orden judicial de la senadora para asegurar su presencia en la audiencia de indagatoria, luego de que Peralta solicitara varios aplazamientos.

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Por cuenta de esta determinación, la congresista estuvo bajo reclusión transitoria durante algunos días. Su defensa anterior intentó frenar la medida con recursos como un habeas corpus (revisión inmediata del caso) y una tutela, pero ambas acciones fueron negadas por la justicia al considerar que el procedimiento de la Corte se ajustaba a las normas vigentes.

Tras rendir su declaración en la diligencia, la senadora recuperó la libertad; no obstante, quedó vinculada formalmente al proceso penal y tuvo que firmar un acta de compromiso en la que se obliga a atender cada requerimiento y a no salir del país sin autorización previa.

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La Corte Suprema de Justicia investiga la posible participación de la legisladora en hechos de corrupción - crédito Luisa González/Reuters

En los pasillos judiciales se rumoraba que el abogado Montes se habría negado a impulsar recusaciones contra la magistrada Lombana para dilatar el caso, lo que habría desgastado la relación de confianza. Sin embargo, desde el equipo de Martha Peralta reiteraron que la salida del jurista fue netamente por “una estrategia jurídica”.

¿Quién es Marlon Díaz, el nuevo defensor de la congresista Martha Peralta?

Marlon Fernando Díaz Ortega es el fundador y director de la firma Marlon Díaz Abogados, un bufete especializado en litigar casos de alto impacto mediático y político en Colombia. En su historial se destaca la representación de altos mandos, exfuncionarios y celebridades.

Entre los casos más sonados de su portafolio figura la defensa del coronel Carlos Feria, líder de la Jefatura de Protección Presidencial, salpicado por el caso del polígrafo presuntamente ilegal a Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia, cuando se hablaba de un abuso de poder por parte de la hoy embajadora de Colombia en Reino Unido.

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El abogado Marlon Fernando Díaz es reconocido por asumir casos de alta complejidad política y penal - crédito Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos

Asimismo, Díaz es el apoderado del histórico ciclista colombiano Luis Alberto “Lucho” Herrera, investigado por una presunta vinculación con la desaparición de cuatro personas en Fusagasugá en el 2002, al parecer, en una vinculación con el paramilitarismo, proceso donde el deportista sostiene ser inocente.

El penalista también lleva el complejo litigio de José Manuel Gnecco por el homicidio de su esposa, María Mercedes Gnecco, en San Andrés Islas, con el que sostiene duros debates procesales frente a la Fiscalía General de la Nación.

Adicionalmente, el abogado actuó dentro de las líneas de investigación del escándalo de corrupción de Odebrecht en el país, representando en conjunto con el abogado Iván Cancino los intereses del empresario y contratista Andrés San Miguel por presuntos giros de dinero a campañas políticas en 2014.

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Con este nuevo respaldo, la senadora Martha Peralta buscará contrarrestar los señalamientos de la Corte Suprema, que indaga su supuesta participación en irregularidades de contratos adscritos a la Ungrd.