La Dimar emite una alerta por aumento de vientos y oleaje en el Caribe colombiano: se esperan olas de 2,6 y 4 metros

La Dimar advirtió que entre el 26 y el 30 de junio aumentarán los vientos y el oleaje en el Caribe colombiano - crédito @Dimarcolombia/X

La Dimar advirtió que entre el 26 y el 30 de junio aumentarán los vientos y el oleaje en el Caribe colombiano, una situación que podría afectar actividades de pesca, turismo, navegación y recreación, con mayor impacto previsto en altamar y en varias zonas costeras del norte del país.

De acuerdo con la autoridad marítima, en las zonas de navegación de altura del Caribe central y occidental se esperan vientos de entre 43 y 58 km/h y olas de entre 2,6 y 4 metros. Los días de mayor afectación serían el 26 y el 27 de junio.

La Dirección General Marítima explicó que estas condiciones estarán asociadas al fortalecimiento de varios sistemas atmosféricos y al tránsito de ondas tropicales por la cuenca del Caribe, un comportamiento frecuente en esta época del año.

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Ese escenario favorecerá un incremento de los vientos alisios y un aumento del oleaje en distintos sectores del mar Caribe colombiano.

La mayor intensidad se concentrará en altamar y en el norte del litoral

La alerta marítima en el Caribe colombiano podría afectar actividades de pesca, turismo, navegación y recreación, con mayor impacto en altamar y zonas costeras del norte - crédito @Dimarcolombia/X

En la zona costera de La Guajira, donde se desarrollan actividades de sol y playa y deportes náuticos, se pronostican vientos de hasta 35 km/h y alturas de ola de hasta 2,0 metros. El mismo comportamiento se espera en el litoral central, que incluye las costas de Magdalena, Atlántico y Bolívar.

El teniente de navío Miguel Fernández, responsable de Meteorología Operacional de la Dimar en el Caribe colombiano, precisó que se debe prestar especial atención en Puerto Bolívar, Riohacha, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, San Andrés y Providencia. Según el oficial, en esas zonas costeras se esperan vientos de hasta 35 km/h y olas que podrían llegar a los dos metros.

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“Extremar las medidas de seguridad durante el desarrollo de actividades marítimas, náuticas, recreativas y de pesca, especialmente en las zonas donde se prevén vientos fuertes y oleaje elevado”, dijo Fernández en declaraciones citadas por Blu Radio.

En el litoral sur, que abarca las costas de Sucre, Córdoba y Antioquia, la entidad indicó que no habrá influencia directa del evento adverso. Aun así, se estiman vientos de entre 18 y 22 km/h y olas no superiores a 1,0 metro, con los valores más altos entre el 27 y el 28 de junio.

La advertencia también incluye el área insular de Colombia. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como en los cayos del norte de esa región, se esperan vientos de entre 38 y 42 km/h y olas de 1,5 metros, con su punto de mayor intensidad durante el 27 de junio.

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La respuesta directa de la autoridad marítima fue pedir que se extremen las medidas de seguridad durante cualquier actividad marítima, náutica, recreativa o de pesca. La recomendación está dirigida al gremio marítimo, pescadores, operadores de embarcaciones menores, turistas y comunidad en general.

La Dimar atribuyó el aumento de vientos y oleaje en el mar Caribe colombiano al fortalecimiento de sistemas atmosféricos y al tránsito de ondas tropicales - crédito @Dimarcolombia/X

“Se recomienda extremar medidas de seguridad en actividades marítimas, náuticas, recreativas y de pesca”, dice un mensaje publicado por la entidad en X.

Fernández señaló: “Hay que prestar especial atención para las zonas costeras de Puerto Bolívar, Riohacha, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, San Andrés y Providencia donde se esperan velocidades del viento de hasta 35 kilómetros por hora y una altura de la ola que podría llegar hasta los dos metros”.

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La Dimar pidió especial atención en Puerto Bolívar, Riohacha, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, San Andrés y Providencia por el aumento de vientos y oleaje - crédito Dimar

La entidad también pidió seguir los reportes meteomarinos del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe y consultar los canales oficiales de la Dimar.

A eso, sumó la recomendación de atender las indicaciones de las autoridades locales y de los organismos de gestión del riesgo.

A la alerta marítima se suma un pronóstico del Ideam para este puente festivo: persistirá la probabilidad de temperaturas superiores a 35 °C en el norte del Caribe, en especial en el departamento de La Guajira y en sectores de Magdalena y Cesar.