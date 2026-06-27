Colombia

Las palabras de Abelardo de la Espriella luego de su reunión con el gobernador Andrés Julián Rendón: “Antioquia resistió”

El encuentro se llevó a cabo en el municipio de San Pedro de los Milagros la mañana del sábado 27 de junio

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El gobernador espera que la relación con el nuevo mandatario sea mejor que la que sostuvo con Gustavo Petro - crédito @AndresJRendonC/X

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, sostuvo un encuentro clave con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, durante una visita al municipio de San Pedro de los Milagros.

La reunión, que formó parte de la gira de peregrinación del mandatario electo por varias regiones del país, marcó el primer acercamiento formal entre ambos líderes de cara a la transición de gobierno y la formulación de proyectos para el desarrollo departamental y nacional.

Durante el acto en la basílica local la mañana del sábado 27 de junio de 2026, De la Espriella expresó su reconocimiento a la población antioqueña por el apoyo brindado en las recientes elecciones presidenciales.

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“Todo el mundo decía: si Antioquia resiste, Colombia se salva. Y Antioquia resistió, votó por el Tigre y salvamos a Colombia”, afirmó el presidente electo, quien asumirá el cargo el viernes 7 de agosto como jefe de Estado para el periodo 2026-2030.

“Quiero que sepa que Antioquia tiene presidente con el Tigre, quiero profundamente a este departamento. Todo mi amor, todo mi afecto y toda mi admiración por este gran departamento, que es la prueba viviente de que se puede construir la patria milagro”, agregó el abogado penalista que superó en la segunda vuelta de los comicios al candidato de la izquierda Iván Cepeda (Pacto Histórico).

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El presidente electo aseguró que trabajará de la mano con Rendón para sacar adelante tres proyectos - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El encuentro permitió definir las principales prioridades que el departamento presentará ante el nuevo Gobierno Nacional.

El gobernador Rendón planteó tres aspectos centrales: primero, el fortalecimiento de la seguridad para enfrentar a las estructuras criminales y devolver la tranquilidad a los habitantes de Antioquia; segundo, la protección y sostenibilidad del sistema de salud para garantizar atención oportuna y digna; y, por último, la culminación de obras estratégicas de infraestructura, con especial énfasis en la instalación de los equipos electromecánicos del Túnel del Toyo y la finalización de la nueva vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo, destacó Minuto30.

“Tenemos tres prioridades muy grandes: la seguridad, la salud y El Toyo. Hemos hecho un enorme esfuerzo para sacar adelante esta obra, pero los equipos electromecánicos siguen sin instalarse”, mencionó Rendón durante el encuentro, resaltando la importancia de avanzar en proyectos que mejoren la competitividad y la conectividad regional.

Por su parte, De la Espriella reiteró su respaldo a las demandas de Antioquia y aseguró que el departamento tendrá un papel destacado durante su administración.

- crédito @AndresJRendonC/X
- crédito @AndresJRendonC/X

“Antioquia tiene presidente con El Tigre. Estoy muy agradecido porque Antioquia resistió, votó por El Tigre y se salvó Colombia. Todo mi compromiso, mi afecto y mi admiración por este gran departamento”, recalcó de nuevo el mandatario electo, ratificando la disposición de su gobierno para articular esfuerzos con las autoridades departamentales.

La reunión también fue interpretada como el inicio de una nueva etapa en la relación institucional entre la Nación y Antioquia, tras varios años de tensiones entre las administraciones locales y el gobierno saliente de Gustavo Petro, que, según los funcionarios antioqueños, desfinanció obras clave para la región y el país.

Tanto el gobernador como el presidente electo coincidieron en la necesidad de dejar atrás las diferencias y trabajar coordinadamente para concretar proyectos estratégicos no solo para los antioqueños, sino para el conjunto del país.

- crédito @ABDELAESPRIELLA/X
- crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El mensaje conjunto fue de cooperación, construcción institucional y compromiso con la agenda regional, con el objetivo de fortalecer la seguridad, garantizar la sostenibilidad del sistema de salud y acelerar obras de infraestructura consideradas vitales para el desarrollo y la competitividad de Antioquia y de Colombia.

“Recibimos en San Pedro de Los Milagros al Presidente electo de Colombia @ABDELAESPRIELLA , su esposa y equipo. El nuevo mandatario de los colombianos cuenta con Antioquia que está de pie y seguirá en defensa de la seguridad y libertad”, señaló en su publicación de X Rendón, que al final le dijo a De la Espriella que estará a “sus órdenes” como parte de la nueva administración De la Espriella que volverá a ser de derecha de la mano del “Tigre”

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