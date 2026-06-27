La inédita agenda digital de Abelardo De la Espriella: usaría sus redes para compartir sus actividades semanales como presidente

El Presupuesto 2027 entrará al Congreso entre el 20 y el 29 de julio, pero el equipo de Abelardo De La Espriella deberá defenderlo desde el 7 de agosto - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El presidente electo Abelardo De La Espriella quiere publicar sus compromisos diarios en redes sociales una vez asuma la Presidencia, a diferencia de lo ocurrido con Gustavo Petro.

Según lo conoció Semana, la presunta directriz ya empezó a reflejarse esta semana con la difusión de contactos telefónicos con líderes extranjeros que lo felicitaron, entre ellos José Raúl Mulino y Keiko Fujimori.

La información pública difundida hasta ahora se concentra en las llamadas de felicitación que recibió antes de asumir el cargo, detalladas esta semana en sus redes sociales, como anticipo de la exposición diaria que tendrían sus compromisos oficiales, según el medio mencionado.

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La Guajira en la primera semana de gobierno

La primera agenda oficial tras la posesión apunta a La Guajira. Según Caracol Radio, De La Espriella trasladará su despacho a ese departamento durante la primera semana de su mandato, una vez tome posesión el 7 de agosto.

El mandatario electo se instalará en ese departamento tras asumir el 7 de agosto, con reuniones y recorridos para conocer problemas locales y revisar necesidades con autoridades y sectores - crédito Joel González/Presidencia

La emisora indicó que permanecerá allí para conocer de primera mano las problemáticas de la región y revisar las necesidades de sus habitantes.

También señaló que cumplirá una agenda de reuniones y visitas con autoridades y distintos sectores del territorio.

De acuerdo con Caracol Radio, el presidente electo se hospedará en la Casa de Gobierno de La Guajira, una vivienda colonial desde donde desarrollará parte de su agenda oficial. El medio agregó que allí sostendrá encuentros sobre la situación social y las condiciones de vida en el departamento.

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La decisión responde, según la emisora, a un compromiso que anunció en campaña para priorizar las regiones. El medio citado recordó que entonces planteó gobernar cada semana desde un departamento distinto mediante Puestos de Mando Unificado (PMU).

Los compromisos que dejó en su visita a Riohacha

Antes de asumir la Presidencia, De la Espriella inició un recorrido por varias regiones con una visita a Riohacha.

La emisora informó que la jornada comenzó con una eucaristía de acción de gracias en la Catedral Nuestra Señora de los Remedios.

La FM añadió que llegó en medio de una multitud y que estuvo acompañado por su esposa Ana Lucía Pineda, familiares e integrantes de su equipo de trabajo. Ese medio precisó que lo recibieron el gobernador Jairo Aguilar Deluque, la gestora social Sara Daza y el exgobernador Nemesio Roys.

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Tras cumplir una promesa con una ofrenda floral ante la Virgen de los Remedios, el mandatario electo dirigió un mensaje a comerciantes con compromisos para el municipio - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Según La FM, también recibió la bendición de monseñor Francisco Ceballos, obispo de la Diócesis de Riohacha. Durante su intervención, el presidente electo afirmó: “Nos encomendamos a la Virgen de los Remedios y me comprometo ante ella y ustedes a trabajar por este departamento que tengo en mi corazón.

Vamos a hacerlo de manera muy estrecha con el señor gobernador y todos los alcaldes del departamento”. En esa misma visita, añadió otra definición política recogida por La FM: “La Guajira tiene presidente. Vamos a recorrer La Guajira y a darle el lugar que se merece. La Guajira es determinante para la patria milagro que vamos a construir con el apoyo de todos los colombianos y la bendición de Dios”.

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Después sostuvo reuniones con autoridades departamentales y representantes de sectores sociales para conocer las necesidades del departamento. Entre los asuntos tratados, la emisora destacó la falta de acceso al agua potable en comunidades indígenas y rurales, una situación que afecta de forma especial a la población wayúu.

La emisora recordó que ese problema estuvo en el centro del escándalo por las presuntas irregularidades en la compra de carrotanques por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El presidente electo Abelardo De La Espriella planea divulgar sus compromisos en redes sociales desde el 7 de agosto, un giro frente a la opacidad reciente que pone a prueba el control ciudadano y mediático - crèdito Sergio Acero / Reuters

También señaló que De la Espriella aceptó una invitación de Rosalinda Aguilar Aragón para almorzar con cocineras tradicionales y que escuchó a dirigentes políticos y líderes comunitarios sobre obras para reducir brechas.

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Según El Heraldo, durante su paso por la catedral también depositó una ofrenda floral a los pies de la Virgen de los Remedios, en cumplimiento de una promesa hecha en una visita anterior.