Colombia

Gustavo Petro anuncia modernización militar y apuesta por producción nacional de armamento

El mandatario saliente defendió las compras pactadas para los próximos años, argumentando que la independencia y la transparencia marcan la diferencia frente a gestiones anteriores

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Gustavo Petro aseguró transparencia en adquisiciones estratégicas y rechazó prácticas del pasado - crédito Enea Lebrun/REUTERS
Gustavo Petro aseguró transparencia en adquisiciones estratégicas y rechazó prácticas del pasado - crédito Enea Lebrun/REUTERS

El canal Noticentro 1 divulgó un informe reservado dirigido a la campaña del presidente electo Abelardo de la Espriella que detalló contrataciones en el sector Defensa aprobadas durante los últimos meses de la administración de Gustavo Petro.

La investigación, presentada como la primera entrega de un especial, advirtió que estos procesos comprometerían recursos por 13 billones de pesos, destinados a equipamiento, tecnología y modernización militar.

Lo anterior, generó inquietud en el equipo de transición y abrió el debate sobre el manejo de fondos públicos en el contexto de cambio de gestión.

Frente a la publicación, el presidente saliente Gustavo Petro confirmó las decisiones presupuestales adoptadas durante su mandato y defendió la política de fortalecimiento militar.

Gustavo Petro afirmó que fortalecer la industria nacional es clave para la soberanía militar - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro afirmó que fortalecer la industria nacional es clave para la soberanía militar - crédito @petrogustavo/X

A través de su cuenta oficial de X, Petro aseguró: “Efectivamente decidí un gran presupuesto para los años futuros y el presente, para armar las fuerzas militares”. Subrayó que una de sus prioridades fue elevar los salarios de la base castrense al nivel de un salario vital, buscando así mejorar la moral y la capacidad operativa de soldados y patrulleros.

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En su explicación, Gustavo Petro detalló la estrategia implementada para modernizar el equipamiento nacional. Indicó que la administración fortaleció la producción interna de armas y que parte de los recursos ya están comprometidos en contratos con proveedores internacionales y nacionales.

Como ejemplo, mencionó el desarrollo del fusil “Jaguar”, con pruebas avanzadas y una producción prevista de 200.000 unidades, así como la construcción de la flota Grippen en Suecia y la cooperación con la industria aeronáutica de Brasil.

Gustavo Petro aseguró transparencia en adquisiciones estratégicas y rechazó prácticas del pasado - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro aseguró transparencia en adquisiciones estratégicas y rechazó prácticas del pasado - crédito @petrogustavo/X

El mandatario Petro añadió que la Armada Nacional logró avances en la fabricación de naves complejas, como el buque científico y el hospital Benkos Biohó, además de la primera fragata armada con financiamiento garantizado a futuro.

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Petro también hizo referencia a la compra de antidrones, drones, embarcaciones artilladas, aviones y helicópteros para transporte de tropas y misiones tácticas, todo bajo una línea estratégica orientada a fortalecer la soberanía nacional. “Producir en Colombia lo más posible e importar de diversos países para no caer en un monopolio de provisión de repuestos y mantenimientos a uno o dos países”, explicó.

Entre los argumentos ofrecidos, el presidente saliente Gustavo Petro criticó la política de adquisiciones de gobiernos anteriores, señalando que frecuentemente se aceptaba armamento usado y contratos con problemas de corrupción y sobreprecios.

“Lo que observé de pasados gobiernos fue algo que llaman ayuda, que son armas, en general, ya usadas y con poca vida útil y mucha corrupción en contratos de mantenimiento”, señaló. Petro aseguró que su gobierno adoptó una estrategia distinta, apostando por la independencia tecnológica y la transparencia contractual.

- crédito captura de pantalla Presidencia
Gustavo Petro respondió a críticas por comprometer 13 billones en equipamiento de Fuerzas Armadas - crédito captura de pantalla Presidencia

En relación con la selección de proveedores, Petro afirmó que excluyó a países implicados en violaciones de derechos humanos y priorizó la compra en mercados que ofrecen garantías de legalidad. También mencionó que el proceso de licitación se vio retrasado por factores ajenos a su administración, atribuyendo las demoras a “fuerzas oscuras esperando al nuevo presidente”.

El jefe del Ejecutivo denunció la interferencia de intereses externos y la presión de actores internacionales en los procesos de adquisición. Explicó que la aprobación de vigencias futuras para la modernización generó interés de empresas y países, lo cual motivó publicaciones y reportes críticos.

"No puse vetos a EEUU y sí a Israel por su complicidad como estado con un genocidio, pero le dije al gobierno de los EEUU que las armas que les comprásemos, si ganan licitación, debían ser nuevas", puntualizó.

Petro concluyó su intervención advirtiendo riesgos asociados a la dependencia militar de pocos aliados y reiteró la importancia de fortalecer la industria nacional. “Si un país no produce sus propias armas no va a defender su soberanía”, afirmó, insistiendo en la necesidad de autonomía estratégica.

El mandatario finalizó señalando que el país debe apostar por la defensa de la democracia, la transparencia y la vida, y alertó sobre el impacto de la inteligencia artificial en la política y la seguridad global.

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