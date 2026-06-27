Incautaron más de una tonelada de cocaína y desmantelaron megalaboratorio en Norte de Santander

MinDefensa destacó colaboración binacional tras mayor decomiso de cocaína en la región - crédito @PedroSanchezCol/X

El 26 de junio de 2026, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, comunicó la incautación de más de una tonelada de cocaína y la desarticulación de un laboratorio de grandes dimensiones en el municipio de Bochalema, Norte de Santander.

Esta acción, coordinada entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional, constituyó uno de los operativos más significativos del año contra el narcotráfico en el noreste colombiano.

Según detalló el ministro, las autoridades lograron incautar 1,1 toneladas de cocaína y desmantelar una infraestructura utilizada por una organización dedicada a la producción y distribución de sustancias ilícitas.

“En Bochalema, nuestra Policía, en coordinación con el Ejército, incautó 1,1 toneladas de cocaína e inhabilitó un laboratorio utilizado por una organización narcotraficante que delinque en la región”, informó Sánchez a través de su cuenta oficial de X.

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Gobierno incautó más de una tonelada de cocaína y desmanteló megalaboratorio en Bochalema - crédito @PedroSanchezCol/X

Durante la operación, las fuerzas de seguridad también decomisaron 300 kilogramos de base de cocaína, además de 4.309 galones de insumos líquidos y 950 kilogramos de insumos sólidos empleados en la elaboración del alcaloide.

Estos datos, confirmados por el propio ministro, reflejaron la magnitud de la intervención y su impacto sobre la logística criminal. “Este resultado representa un contundente golpe a las finanzas del narcotráfico y a las estructuras criminales que pretenden utilizar Norte de Santander como corredores para la producción y comercialización de droga”, enfatizó Sánchez.

El jefe de la cartera de Defensa destacó el trabajo conjunto de las instituciones, subrayando el compromiso de las fuerzas públicas en la lucha contra las economías ilícitas.

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“Mi reconocimiento a nuestros policías y soldados que continúan afectando las economías ilícitas y debilitando las capacidades criminales de quienes amenazan la seguridad de los colombianos”, expresó en la misma publicación.

El ministro Sánchez instó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades, recordando la existencia de líneas de denuncia para reportar actividades delictivas.

Ministro de Defensa resaltó coordinación institucional tras incautación histórica de cocaína - crédito REUTERS/Luis Jaime Acosta

“Denuncie y ayúdenos a combatir el crimen”, invitó, mencionando los números telefónicos habilitados para recibir información sobre delitos de narcotráfico, secuestro, extorsión y reclutamiento infantil. Garantizó absoluta reserva para quienes aporten datos relevantes.

Con este operativo, el Gobierno busca reforzar el control territorial y frenar el avance de organizaciones criminales que afectan la seguridad regional. “El Estado somos todos… y los buenos somos más", concluyó el ministro Sánchez.

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MinDefensa destacó colaboración binacional tras mayor decomiso de cocaína en la región

El 13 de junio de 2026, la cooperación internacional permitió a Colombia y Costa Rica incautar 2,6 toneladas de clorhidrato de cocaína en un operativo conjunto realizado en aguas del Pacífico costarricense.

Según informó el ministro de Defensa colombiano, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, la acción representa uno de los golpes más significativos de los últimos meses contra el tráfico marítimo de estupefacientes en la región.

Pedro Sánchez resaltó la acción conjunta y el impacto económico para las redes criminales en un mensaje difundido en redes sociales. - crédito @PedroSanchezCol/X

“El narcotráfico perdió 2,6 toneladas de coca y más de 20 millones de dólares en una operación articulada entre Colombia y Costa Rica”, informó Sánchez Suárez a través de sus redes sociales.

El operativo, enmarcado en la estrategia Esmeralda Plus, involucró la participación de la Policía Nacional de Colombia, la Armada Nacional y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica.

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Las autoridades interceptaron una embarcación tipo semisumergible que había zarpado desde la costa pacífica colombiana con destino final en los Estados Unidos. Durante la intervención fueron capturadas tres personas, dos de nacionalidad colombiana y una ecuatoriana.

De acuerdo con la información oficial, la droga pertenecía presuntamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que habría adquirido el cargamento a grupos armados con presencia en Nariño y Cauca.

La incautación se llevó a cabo en Cabo Matapalo, Costa Rica, punto estratégico en las rutas de tráfico hacia Norteamérica. El decomiso evitó la entrada de más de seis millones de dosis al mercado ilícito estadounidense.

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El ministro Sánchez Suárez subrayó la importancia de la colaboración entre naciones para enfrentar el crimen organizado. “Cuando las naciones cooperan, el narcotráfico retrocede”, expresó.

El funcionario reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar actividades ilícitas y recordó la existencia de canales seguros para reportar delitos y casos de reclutamiento infantil.