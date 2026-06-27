Escolta asesinó a un agente de Policía dentro de una serviteca en Caucacia, Antioquia

Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizan el levantamiento de un cuerpo en el piso de un taller de vehículos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un episodio trágico alteró la tranquilidad de Caucasia luego de que un escolta privado disparara contra un agente de la Policía Nacional, provocando su muerte. El hecho, que conmocionó a la comunidad y a la institución policial, se produjo por una confusión que tuvo desenlace fatal.

El incidente ocurrió en la tarde del jueves 25 de junio en una serviteca del barrio El Triángulo, donde el subintendente Gabriel Antonio Bohórquez Holguín, de la Dijín de la Policía Antioquia, realizaba un cambio de aceite en un vehículo oficial. Bohórquez, de 37 años, vestía de civil y estaba acompañado por otro policía.

PUBLICIDAD

Pocos minutos después, una camioneta arribó al mismo lugar. En el vehículo viajaban un empresario del sector textil y dos escoltas, quienes, según el reporte, acababan de retirar $112 millones de una entidad bancaria cercana. La presencia del dinero incrementó la tensión en el sitio.

Un episodio trágico alteró la tranquilidad de Caucasia luego de que un escolta privado disparara contra un agente de la Policía Nacional, provocando su muerte - crédito Policía Nacional

De acuerdo con la versión oficial, uno de los escoltas notó que Bohórquez portaba un arma y, al no identificarlo como autoridad ni ver documentación visible, supuso que pretendía asaltar al empresario. Sin mediar palabra, decidió abrir fuego contra el subintendente.

El uniformado fue trasladado de inmediato al Hospital Cesar Uribe Piedrahita de Caucasia, donde ingresó a cirugía de urgencia. A pesar de los esfuerzos médicos, perdió la vida mientras era atendido.

PUBLICIDAD

Quienes presenciaron el hecho confirmaron que el escolta, identificado como Ferney P., entregó su arma calibre 9 mm a las autoridades tras ser capturado en el lugar. El hombre declaró ser empleado de una empresa de seguridad privada con sede en Bogotá y quedó a disposición de las autoridades competentes para que rinda su testimonio.

Investigan crimen de una mujer hallada entre cultivos de café

El CTI de la Fiscalía adelanta la inspección por el crimen ocurrido en vereda de Antioquia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El hallazgo de un cuerpo sin vida en un cultivo de café de la vereda Verdún, en el municipio de Jardín, mantiene en vilo a la comunidad del suroeste antioqueño. La víctima, una mujer aún sin identificar oficialmente, presentaba múltiples heridas de arma blanca, posiblemente infligidas con un machete, según los primeros indicios recabados en el lugar.

PUBLICIDAD

El descubrimiento generó inquietud y temor entre los habitantes, quienes de inmediato alertaron a las autoridades locales. Ante la situación, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía acudió al sitio para realizar las inspecciones judiciales, recopilar pruebas y efectuar el levantamiento del cadáver.

Las autoridades trabajan en la identificación formal de la víctima, mientras versiones no oficiales apuntan a que podría estar vinculada con el municipio de Andes. Sin embargo, hasta el momento, ningún vocero ha confirmado públicamente esa información.

Hallan el cuerpo de una mujer en un cafetal de Jardín y la investigación apunta a un ataque con machete - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La investigación contempla la hipótesis de feminicidio como línea principal, aunque no se descartan otros posibles móviles relacionados con la violencia que afecta a la región. Las pesquisas buscan esclarecer si se trató de un hecho de género o si hay otras circunstancias detrás del crimen.

PUBLICIDAD

En respuesta al crimen, la administración municipal manifestó su rechazo y anunció la coordinación de acciones con organismos judiciales y de seguridad. El objetivo es avanzar en el esclarecimiento del caso y brindar tranquilidad a la población.

Las autoridades han solicitado a los residentes de la zona que aporten cualquier información relevante que pueda ayudar a esclarecer el hecho. Se garantizó la reserva para quienes decidan colaborar, con el fin de proteger la integridad de los testigos y motivar la denuncia.

Por su parte, Medicina Legal realiza exámenes detallados para establecer la causa exacta de la muerte y facilitar la identificación plena de la víctima. Estos análisis serán clave para orientar las investigaciones y determinar el contexto en el que ocurrió el crimen.

PUBLICIDAD

El hecho ha incrementado la preocupación entre los habitantes de Jardín y municipios vecinos, quienes esperan avances concretos en las próximas jornadas.