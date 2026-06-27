Atlético Nacional anunció la llegada de Lucas González a la dirección técnico del equipo

Miembros de los cuerpos técnicos y las plantillas de ambos equipos participaron en los altercados finales del encuentro--crédito Cristian Bayona/Colprensa

Atlético Nacional oficializó el 27 de junio de 2026 la contratación de Lucas González Vélez como nuevo director técnico del plantel profesional y presentó la decisión como “una vuelta que tiene historia”, al recordar su paso por las divisiones menores del club en 2021 y su intención de “fortalecer el proceso juvenil para que los talentos que emergen de él encuentren en el profesional su lugar natural”, según el comunicado difundido por Atlético Nacional S.A. en Medellín.

En el anuncio, el club definió el perfil del entrenador con una hoja de ruta deportiva: “Lucas llega con una propuesta clara: fútbol moderno, atrevido y con madurez táctica”. La institución también describió el estilo que espera instalar: “Sus equipos proponen, dominan y generan un fútbol que enamora, porque no se trata solo de ganar sino de cómo se gana”.

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El texto oficial repasó su recorrido reciente en los bancos: dirigió a Águilas Doradas, América de Cali y Deportes Tolima, y tuvo “paso por el fútbol argentino con Central Córdoba en 2024”. El club también detalló su formación: titulaciones en Australia, una Licencia UEFA y un Máster Profesional en Fútbol del FC Barcelona Innovation Hub.

Atlético Nacional oficializó este 27 de junio de 2026 la contratación de Lucas González Vélez como nuevo director técnico - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional informó que González estará acompañado por un cuerpo técnico en el que figura Alexis Henríquez como asistente técnico, además de Tiago Pina como segundo asistente, Camilo Cartagena como preparador físico y Luis Alejandro Restrepo como analista de datos. Al justificar esa estructura, el comunicado sostuvo que se trata de “roles que reflejan un fútbol respaldado en datos y análisis al servicio del juego”.

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Sobre el armado del equipo, la institución anticipó que “con la llegada de Lucas, y junto a la nueva dirección deportiva, se continuará definiendo el plantel que acompañará el proyecto en esta nueva etapa”. También incluyó un mensaje de recepción: “Bienvenido Lucas al equipo verdolaga”.

El conjunto Verdolaga fue sancionado por la Dimayor tras la final de la Liga BetPlay

El próximo torneo del fútbol profesional colombiano comenzará con Atlético Nacional bajo sanción disciplinaria. La medida, dictada por el Comité Disciplinario tras la final de la Liga BetPlay ante Junior, impactará desde las primeras jornadas, pues el club deberá cumplir dos fechas de suspensión parcial de plaza y asumir una multa de $15.758.145.

Atlético Nacional sancionado: el Comité Disciplinario fundamentó su decisión en varios incidentes ocurridos durante la final -crédito David Jaramillo/Colprensa

Esta sanción, oficializada por la resolución 064 de 2026, restringe la presencia de público en la Tribuna Noroccidental, la Tribuna Suroriental y el Sector No. 8 de la Tribuna Occidental Baja del estadio Atanasio Girardot. Además, la multa equivale a nueve salarios mínimos para el club, según la cifra difundida por la Dimayor.

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El Comité Disciplinario fundamentó su decisión en varios incidentes ocurridos durante la final. Entre ellos, se registró un retraso de 1 minuto y 40 segundos al inicio del partido, atribuido a la visibilidad reducida por humo y al lanzamiento de rollos de papel en el área de meta sur.

En el informe arbitral y del comisario de campo también se detalló un retraso en el arranque del segundo tiempo por el uso de objetos inflamables en las tribunas. Estos elementos, junto a antecedentes similares, fueron considerados determinantes por la Comisión.

El documento disciplinario especifica que la sanción corresponde a infracciones recogidas en los numerales 1, 4, 5, 6 y 8 del artículo 84 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol. Estos numerales abarcan conductas como la alteración del orden y el lanzamiento de objetos que comprometan el desarrollo del juego.

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Durante el partido, se produjo otra interrupción al minuto 8: el cobro de un tiro de esquina para el equipo visitante se retrasó un minuto debido al lanzamiento de rollos de papel desde las tribunas.

La cabina de transmisión de Win Sports fue atacada en el Atanasio Girardot y el comentarista Juan José Peláez sufrió una lesión en la mano - crédito Composición fotográfica Atlético Nacional / X, Win Sports

Entre los hechos más graves, la resolución abordó la ruptura del vidrio de la cabina de prensa No. 19. Según la información recabada por la División Mayor, un aficionado propinó un golpe de puño que causó la rotura del panel y una persona resultó herida. El afectado fue el exentrenador Juan José Peláez, presente como comentarista para el canal Win Sports.

Como resultado de la sanción, Atlético Nacional deberá disputar dos partidos del próximo torneo con los sectores mencionados de su estadio inhabilitados para el público. La medida entrará en vigor desde la primera jornada y representa una restricción significativa para la asistencia de los aficionados en el Atanasio Girardot.

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La multa económica y las inhabilitaciones temporales reflejan la respuesta de las autoridades disciplinarias a los incidentes ocurridos en la final contra Junior. El club antioqueño afrontará el inicio de la temporada con limitaciones en su localía, afectando tanto el ambiente en el estadio como la recaudación por venta de entradas.

La decisión del Comité Disciplinario busca sentar un precedente frente a episodios de desorden y actos contrarios a la integridad del espectáculo deportivo, enfocándose en la prevención de futuras reincidencias dentro del fútbol colombiano.