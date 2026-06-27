Colombia

Jennifer Pedraza ‘estalló’ contra concejal de Medellín que pidió bombardear las zonas donde ganó Iván Cepeda: “Posando de machito”

El cabildante Andrés “Gury” Rodríguez advirtió sobre un posible constreñimiento del electorado por parte de grupos armados

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La representante a la Cámara y senadora electa Jennifer Pedraza se unió a las críticas que surgieron en contra del concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez Puerta, conocido como Andrés “Gury” Rodríguez, por declaraciones que dio relacionadas con la votación que alcanzó el excandidato presidencial Iván Cepeda en las elecciones del 21 de junio (segunda vuelta).

El servidor público aseguró que en algunas zonas del país, los grupos armados pudieron haber presionado a la población a votar por el exaspirante del Pacto Histórico. Basó sus señalamientos en el hecho de que en algunas mesas de votación el respaldo hacia el también senador fue muy alto, algo que considera atípico y que podría solo haberse logrado mediante el constreñimiento al elector.

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“Doy un consejo al próximo presidente (Abelardo de la Espriella) de este país y también le doy un consejo al alcalde de esta ciudad (Federico Gutiérrez) y al gobernador (Andrés Julián Rendón). Si ya sabemos exactamente en qué mesas de votación hubo irregularidades, en donde porcentajes superiores al 80% fueron votos dirigidos a Iván Cepeda, pues entonces los próximos ataques, bombardeos y demás tienen que ser dirigidos hacia esas zonas, porque en esas zonas están los bandidos de este país”, dijo el concejal.

Jennifer Pedraza
La representante Jennifer Pedraz aseguró que Andrés "Gury" Rodríguez debe ser sancionado - crédito Prensa Jennifer Pedraza

La congresista electa condenó las aseveraciones del cabildante antioqueño. Aseguró que no es aceptable el hecho de que sugiera atacar a la población de algunos territorios con base en la decisión electoral que tomaron. A su juicio, las declaraciones del concejal constituyen una incitación a la violencia que pone en el foco a las personas que no son afines al Gobierno entrante, liderado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, de la derecha.

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¡Esto es INAUDITO! ¿Un concejal pidiéndole al nuevo presidente @ABDELAESPRIELLA que bombardee poblaciones por la forma en que votaron? Es absurdo continuar con un discurso tan violento con quienes difieren en la postura del gobierno electo. La promesa era dejar las amenazas de la campaña el 21 de junio, ¿o no?”, señaló la representante a la Cámara en X.

Pedraza advirtió que las declaraciones de Andrés “Gury” Rodríguez –las cuales catalogó como amenazas– deben ser investigadas por las autoridades competentes, las cuales deben derivar en una sanción en su contra.

La senadora electa Jennifer Pedraza aseguró que Andrés "Gury" Rodríguez tiene que ser sancionado por sugerir que se debe bombardear ciertas zonas del país - crédito @JenniferPedraz/X
La senadora electa Jennifer Pedraza aseguró que Andrés "Gury" Rodríguez tiene que ser sancionado por sugerir que se debe bombardear ciertas zonas del país - crédito @JenniferPedraz/X

Este tipo que sale con un bate posando de machito tiene que ser sancionado, no puede seguir amenazando a diestra y siniestra”, precisó.

Director del Pacto Histórico denunció a Andrés ‘Gury’ Rodríguez

Por su parte, el director nacional del Pacto Histórico, Gabriel Becerra, informó que presentó una denuncia penal en contra del concejal ante la Fiscalía General de la Nación para que sea investigado por el delito de hostigamiento. De acuerdo con la explicación que dio, el cabildante hizo afirmaciones estigmatizantes desde una corporación, que afectan a millones de ciudadanos que votaron por Iván Cepeda en las elecciones presidenciales.

Según indicó, sus afirmaciones no serían aisladas. Harían parte de una presunta estrategia de la “extrema derecha” que durante la etapa de campaña habría sido promovida por distintos sectores políticos. Los mensajes que se divulgaron en ese momento se centraron en mostrar como “enemigos” o “delincuentes” a quienes tienen una postura distinta.

El director nacional del Pacto Histórico aseguró que el concejal de Medellín estigmatizó a millones de ciudadanos por haber votado por Iván Cepeda en las elecciones presidenciales - crédito @BecerraGabo/X

“Ese lenguaje alimenta la polarización, legitima la violencia política y pone en riesgo a quienes ejercen y ejercemos la participación en democracia. En un país que sufrió el exterminio de mi partido, la Unión Patriótica, no podemos normalizar llamados a la violencia ni discursos que reviven las mismas lógicas de persecución política. La democracia se defiende con argumento, no con amenazas”, detalló.

En consecuencia, insistió en que el ente acusador debe investigar los hechos y determinar si el concejal tiene alguna responsabilidad penal. Además, dijo que la Procuraduría General de la Nación también debe hacer indagaciones disciplinarias. “Nunca más la violencia como respuesta a la diferencia política”, añadió.

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