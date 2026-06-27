Colombia

Ungrd exigió no coordinar envío de misiones de búsqueda y rescate a Venezuela sin permiso del Gobierno nacional

Delegados de la entidad sostendrán una reunión con los equipos de emergencia y rescate acreditados en el país para evaluar capacidades operativas en caso de solicitud de refuerzos por parte del Gobierno venezolano

Guardar
Google icon
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) confirmó envio de ayudas a Venezuela - crédito Reuters/Ungrd
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) confirmó envio de ayudas a Venezuela - crédito Reuters/Ungrd

Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) se emitió un fuerte llamado de atención a que toda misión colombiana de búsqueda y rescate destinada a apoyar la emergencia en Venezuela debe coordinarse exclusivamente a través del Gobierno nacional.

Según voceros de la entidad, la Ungrd es “la única autoridad autorizada” para organizar el despliegue de equipos colombianos en el exterior, en articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y las autoridades venezolanas.

La notificación fue emitida también en redes sociales, en vista de que, por cuenta de la coyuntura que viven los venezolanos golpeados por la tragedia tras los terremotos del 24 de junio, numerosas organizaciones nacionales e internacionales con presencia en Colombia avanzan con intenciones de enviar equipos de rescate por su propia cuenta.

PUBLICIDAD

La Ungrd exhortó a equipos de rescate a canalizar el envío de misiones solo a través de la entidad - crédito Ungrd
La Ungrd exhortó a equipos de rescate a canalizar el envío de misiones solo a través de la entidad - crédito Ungrd

Sin embargo, la orden es que cualquier apoyo, incluso internacional, debe canalizarse exclusivamente mediante los canales diplomáticos oficiales y en respuesta a solicitudes formales del país afectado.

El envío de grupos de manera independiente, sin la coordinación entre gobiernos, podría generar desorganización en la respuesta, duplicidad de esfuerzos, riesgos para los rescatistas y dificultades para su integración a las operaciones oficiales, se advirtió desde la Ungrd.

En paralelo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó a los bogotanos que 35 rescatistas adicionales del Cuerpo de Bomberos de Bogotá están listos para viajar a Venezuela.

Se enviarían más misiones humanitarias y de rescate si el Gobierno de Venezuela lo solicita - crédito Ungrd
Se enviarían más misiones humanitarias y de rescate si el Gobierno de Venezuela lo solicita - crédito Ungrd

Sin embargo, el burgomaestre aclaró que los detalles del nuevo envío fueron “ultimados con la Ungrd, para que esos 35 rescatistas viajen al vecino país con 7 toneladas de equipos y herramientas. Mientras podamos ayudar, lo seguiremos haciendo”, concluyó el mandatario distrital.

PUBLICIDAD

De la misma manera, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció en sus redes que de manera “absurda”, una misión de bomberos de Medellín no contaron con el permiso para salir a Venezuela.

“No dejaron entrar a Venezuela a nuestros Bomberos Medellín @AlcaldiadeMed @DAGRDMedellin. Llevan 4 horas en sala en aeropuerto en territorio venezolano. El pueblo Venezolano necesitando atención en la búsqueda de personas con y sin vida por el terrible terremoto y las “autoridades” de Venezuela no los deja ingresar. Y el gobierno colombiano diciendo que todo tiene que ser coordinado con ellos. Señores es una tragedia. Es una emergencia. No es una fiesta que necesite invitación. Pobre Venezuela y pobre Colombia con estos arrogantes soberbios. Se trata de la vida de la gente“, alegó Gutiérrez.

Misión de bomberos rescatistas de Medellín no pudieron entrar a territorio venezolano - crédito @FicoGutiérrez/X
Misión de bomberos rescatistas de Medellín no pudieron entrar a territorio venezolano - crédito @FicoGutiérrez/X

Mientras tanto, el equipo Usar COL-1 continúa desarrollando labores en La Guaira, Venezuela, bajo autorización de las autoridades locales y en cumplimiento de los protocolos internacionales de cooperación humanitaria.

Con la misión colombiana, ya son 24 los equipos internacionales desplegados o en proceso de movilización hacia el vecino país para atender la emergencia.

De la misma manera, desde la entidad nacional se convocó para el sábado 26 de junio a una reunión con los equipos de búsqueda y rescate acreditados en Colombia, con el fin de verificar capacidades operativas y logísticas, ante la posibilidad de que el Gobierno venezolano solicite el envío de refuerzos.

Desde la entidad se hizo un llamado contundente a gobernaciones, alcaldías, organismos de socorro y demás instituciones a abstenerse de movilizar equipos de manera autónoma hacia Venezuela.

Asciende a casi mil la cifra de muertos tras terremotos en Venezuela

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó en rueda de prensa que la cifra de fallecidos tras los dos terremotos ocurridos el miércoles 24 de junio en el país aumentó a 920 muertos y más de 3.360 heridos.

En una alocución transmitida por el canal estatal VTV, Rodríguez lamentó la magnitud de la tragedia, actualizó el balance oficial y confirmó que 172 personas permanecen atrapadas y 3.007 se encuentran damnificadas.

La cifra de desaparecidos puede ascender a 50.000, según estimaciones oficiales - crédito Donaldo Barros/AFP
La cifra de desaparecidos puede ascender a 50.000, según estimaciones oficiales - crédito Donaldo Barros/AFP

Desde la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (Ocha) se informó que el número de desaparecidos podría ascender a 50.000, cifra que aún está en proceso de verificación. Equipos internacionales de búsqueda y rescate, ya suman 30 grupos con 1.600 efectivos y 100 perros especializados desplegados en la zona.

Temas Relacionados

Terremoto VenezuelaMuertos terremotos VenezuelaUngrdMisiones de rescateColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

MinDefensa garantiza empalme transparente y entrega de instituciones sólidas tras las elecciones más seguras en 30 años

Pedro Sánchez afirmó que la transición se realizará bajo estrictos estándares institucionales, con el compromiso de mantener la operatividad, el cumplimiento de la Constitución y la ley, así como la estabilidad de las fuerzas del Estado durante el cambio de gobierno

MinDefensa garantiza empalme transparente y entrega de instituciones sólidas tras las elecciones más seguras en 30 años

República Democrática del Congo se juega el pase ante Uzbekistán: “La victoria será necesaria y habrá que tomar riesgos”

En rueda de prensa, Sébastien Desabre advirtió que saldrá a buscar la victoria ante los Lobos Blancos en Atlanta

República Democrática del Congo se juega el pase ante Uzbekistán: “La victoria será necesaria y habrá que tomar riesgos”

Zlatko Dalić exige a Croacia más concentración y circulación de balón ante Ghana: “Debemos ser mejores que en los dos partidos anteriores”

El entrenador del conjunto europeo y subcampeón en Rusia 2018, afronta ante las Estrellas Negras un partido decisivo para clasificar a la ronda de dieciseisavos del Mundial 2026

Zlatko Dalić exige a Croacia más concentración y circulación de balón ante Ghana: “Debemos ser mejores que en los dos partidos anteriores”

Gustavo Puerta caería bien parado después del Mundial 2026: empezaron a buscarlo en el mercado de fichajes

El rendimiento del volante en el certamen de la FIFA lo ha puesto bajo la lupa de varios equipos, entre ellos un club portugués y otro italiano, que buscan jóvenes talentos con proyección europea

Gustavo Puerta caería bien parado después del Mundial 2026: empezaron a buscarlo en el mercado de fichajes

Ante la duda de la asistencia de Gustavo Petro a la boda de su hijo Nicolás Petro y Laura Ojeda, la pareja lo dejó al descubierto

A la ceremonia también asistió Antonella Petro, la hija menor del presidente, que compartió con los recién casados y con su sobrino Luka, primogénito de la pareja

Ante la duda de la asistencia de Gustavo Petro a la boda de su hijo Nicolás Petro y Laura Ojeda, la pareja lo dejó al descubierto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

ENTRETENIMIENTO

El presentador Santiago Vargas se despidió oficialmente de su trabajo en el Canal RCN: estas fueron las declaraciones que dio

El presentador Santiago Vargas se despidió oficialmente de su trabajo en el Canal RCN: estas fueron las declaraciones que dio

Historiadora explicó por qué es importante revisar las conexiones entre Colombia y África, tras la polémica de Cristina Hurtado y Lumumba Vea

Creadora de contenido reveló la situación que vivió con su mamá, famosa actriz colombiana, durante los terremotos de Venezuela: “El peor susto de mi vida”

El humorista Lokillo Flórez no volverá al ‘freestyle’ y contó qué pasará con esa faceta de su vida

Emiro Navarro se moviliza por Venezuela y convoca en Barranquilla a recolectar ayudas para damnificados: este es punto de encuentro

Deportes

República Democrática del Congo se juega el pase ante Uzbekistán: “La victoria será necesaria y habrá que tomar riesgos”

República Democrática del Congo se juega el pase ante Uzbekistán: “La victoria será necesaria y habrá que tomar riesgos”

Zlatko Dalić exige a Croacia más concentración y circulación de balón ante Ghana: “Debemos ser mejores que en los dos partidos anteriores”

Gustavo Puerta caería bien parado después del Mundial 2026: empezaron a buscarlo en el mercado de fichajes

Reinaldo Rueda y Atlético Nacional habrían tomado una decisión: se sacudiría el mercado de fichajes

Fabio Cannavaro ve ante la República Democrática del Congo la gran chance de Uzbekistán en el Mundial 2026