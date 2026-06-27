Ungrd exigió no coordinar envío de misiones de búsqueda y rescate a Venezuela sin permiso del Gobierno nacional

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) confirmó envio de ayudas a Venezuela - crédito Reuters/Ungrd

Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) se emitió un fuerte llamado de atención a que toda misión colombiana de búsqueda y rescate destinada a apoyar la emergencia en Venezuela debe coordinarse exclusivamente a través del Gobierno nacional.

Según voceros de la entidad, la Ungrd es “la única autoridad autorizada” para organizar el despliegue de equipos colombianos en el exterior, en articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y las autoridades venezolanas.

La notificación fue emitida también en redes sociales, en vista de que, por cuenta de la coyuntura que viven los venezolanos golpeados por la tragedia tras los terremotos del 24 de junio, numerosas organizaciones nacionales e internacionales con presencia en Colombia avanzan con intenciones de enviar equipos de rescate por su propia cuenta.

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La Ungrd exhortó a equipos de rescate a canalizar el envío de misiones solo a través de la entidad - crédito Ungrd

Sin embargo, la orden es que cualquier apoyo, incluso internacional, debe canalizarse exclusivamente mediante los canales diplomáticos oficiales y en respuesta a solicitudes formales del país afectado.

El envío de grupos de manera independiente, sin la coordinación entre gobiernos, podría generar desorganización en la respuesta, duplicidad de esfuerzos, riesgos para los rescatistas y dificultades para su integración a las operaciones oficiales, se advirtió desde la Ungrd.

En paralelo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó a los bogotanos que 35 rescatistas adicionales del Cuerpo de Bomberos de Bogotá están listos para viajar a Venezuela.

Se enviarían más misiones humanitarias y de rescate si el Gobierno de Venezuela lo solicita - crédito Ungrd

Sin embargo, el burgomaestre aclaró que los detalles del nuevo envío fueron “ultimados con la Ungrd, para que esos 35 rescatistas viajen al vecino país con 7 toneladas de equipos y herramientas. Mientras podamos ayudar, lo seguiremos haciendo”, concluyó el mandatario distrital.

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De la misma manera, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció en sus redes que de manera “absurda”, una misión de bomberos de Medellín no contaron con el permiso para salir a Venezuela.

“No dejaron entrar a Venezuela a nuestros Bomberos Medellín @AlcaldiadeMed @DAGRDMedellin. Llevan 4 horas en sala en aeropuerto en territorio venezolano. El pueblo Venezolano necesitando atención en la búsqueda de personas con y sin vida por el terrible terremoto y las “autoridades” de Venezuela no los deja ingresar. Y el gobierno colombiano diciendo que todo tiene que ser coordinado con ellos. Señores es una tragedia. Es una emergencia. No es una fiesta que necesite invitación. Pobre Venezuela y pobre Colombia con estos arrogantes soberbios. Se trata de la vida de la gente“, alegó Gutiérrez.

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Misión de bomberos rescatistas de Medellín no pudieron entrar a territorio venezolano - crédito @FicoGutiérrez/X

Mientras tanto, el equipo Usar COL-1 continúa desarrollando labores en La Guaira, Venezuela, bajo autorización de las autoridades locales y en cumplimiento de los protocolos internacionales de cooperación humanitaria.

Con la misión colombiana, ya son 24 los equipos internacionales desplegados o en proceso de movilización hacia el vecino país para atender la emergencia.

De la misma manera, desde la entidad nacional se convocó para el sábado 26 de junio a una reunión con los equipos de búsqueda y rescate acreditados en Colombia, con el fin de verificar capacidades operativas y logísticas, ante la posibilidad de que el Gobierno venezolano solicite el envío de refuerzos.

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Desde la entidad se hizo un llamado contundente a gobernaciones, alcaldías, organismos de socorro y demás instituciones a abstenerse de movilizar equipos de manera autónoma hacia Venezuela.

Asciende a casi mil la cifra de muertos tras terremotos en Venezuela

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó en rueda de prensa que la cifra de fallecidos tras los dos terremotos ocurridos el miércoles 24 de junio en el país aumentó a 920 muertos y más de 3.360 heridos.

En una alocución transmitida por el canal estatal VTV, Rodríguez lamentó la magnitud de la tragedia, actualizó el balance oficial y confirmó que 172 personas permanecen atrapadas y 3.007 se encuentran damnificadas.

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La cifra de desaparecidos puede ascender a 50.000, según estimaciones oficiales - crédito Donaldo Barros/AFP

Desde la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (Ocha) se informó que el número de desaparecidos podría ascender a 50.000, cifra que aún está en proceso de verificación. Equipos internacionales de búsqueda y rescate, ya suman 30 grupos con 1.600 efectivos y 100 perros especializados desplegados en la zona.