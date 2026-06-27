Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026: hora y dónde ver el partido estelar de la Tricolor

La Selección Colombia y Portugal pelearán por el liderato del grupo K del Mundial 2026 - crédito Reuters

La tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 trae un encuentro lleno de expectativa por parte de los aficionados, pues se enfrentan dos de las plantillas más competitivas del certamen, con figuras que brillan en Europa y un proceso exitoso.

Colombia y Portugal por fin se verán las caras, pues después de que quedaron en el mismo grupo K del certamen, en diciembre de 2025, se alistaron en los seis meses siguientes para armar la plantilla con la que buscarán ese triunfo en el cierre de la primera ronda.

También será un duelo especial entre los técnicos Roberto Martínez y Néstor Lorenzo, dos escuelas y procesos distintos, pero con mucho respeto y admiración por los resultados obtenidos en sus respectivos procesos, aunque el español tiene la ventaja de contar con nada menos que Cristiano Ronaldo.

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Hora y dónde ver Colombia vs. Portugal

Durante la venta de boletería, el partido fue uno de los que tuvo más solicitudes de entradas a nivel mundial, debido al atractivo de las plantillas y el choque de CR7 y James Rodríguez, compañeros del Real Madrid entre 2014 y 2017, y ahora capitanes de los seleccionados.

La Selección Colombia y Portugal jugarán el sábado 27 de junio desde las 6:30 p. m., hora cafetera, y los hinchas que no puedan asistir a las tribunas, pueden disfrutarlo por los canales Caracol, RCN, Win Sports y Directv Sports, además de las plataformas Ditu, Win Play, DGO y Disney+ Premium.

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El estadio será el conocido como Hard Rock Stadium, ubicado en Miami Gardens y tiene capacidad para 65.326 personas, es casa de los Miami Dolphins de la NFL y fue inaugurado en 1987, siendo uno de los escenarios de mayor edad en la Copa Mundial de la FIFA.

Colombia conoce bien la cancha de Miami porque disputó la final de la Copa América 2024, cuando se enfrentó a Argentina aquel 14 de julio y perdió en el tiempo extra por 1-0, además de que se recuerda el ingreso irregular de 8.000 personas a las tribunas por fallas en los controles de seguridad.

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Posibles formaciones

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, James Rodríguez; Jhon Arias, Jhon Córdoba, Luis Díaz.

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix, Cristiano Ronaldo.

Choque de ideas

En rueda de prensa, Néstor Lorenzo y Roberto Martínez hablaron sobre lo que han visto en el equipo del otro y el argentino afirmó que “Portugal tiene un gran equipo y un gran entrenador. En el Mundial no hay que dejar nada al azar. Desde que salieron los rivales en el sorteo, empezamos a analizar, vimos sus juegos preparatorios. Portugal es un equipo consolidado a diferencia de los otros dos. Esperamos un gran partido”.

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“Trataremos de mantener nuestro estilo y esencia de juego, pero hay que prestar atención a las características y virtudes del rival. Es un equipo que se siente cómodo en bloque medio y posesión; sin espacios hace rupturas. Es un equipo bien trabajado con jugadores en la élite de fútbol mundial, eso se ve en su juego y eso lo hace candidato”, dijo Lorenzo.

El director técnico de Colombia se distanció de la creencia de que el mayor peligro de Portugal es el "Bicho" y aseguró que no pueden marcar solo a uno para dejar descuidados otros tres jugadores del cuadro luso - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Por su parte, Martínez mostró su admiración por el rival: “Colombia es un equipo que trabaja mucho. El técnico Néstor Lorenzo ya lleva más de 40 partidos y tiene una continuidad y claridad de ideas, no es qué jugador juega, es más la idea de juego”.

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“Es un equipo que juega con posesión de pelota porque tiene a jugadores como James, Quintero, Jhon Arias, que pueden utilizarse en zonas centrales. Es uno de los mejores equipos en la transición con Luis Díaz y después la finalización con Luis Suárez; pero hay otros jugadores que pueden hacer eso”, finalizó.