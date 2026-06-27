Ante la duda de la asistencia de Gustavo Petro a la boda de su hijo Nicolás Petro y Laura Ojeda, la pareja lo dejó al descubierto

Nicolás Petro se casó con Laura Ojeda en una tierna ceremonia religiosa - crédito @nicolaspetrob/Instagram

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, asistió a la boda religiosa de su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, con Laura Ojeda, en una ceremonia que se celebró de manera privada en Barranquilla en medio del complejo panorama judicial y del caos político que rodea al primogénito del mandatario.

El evento, que se había mantenido bajo estricta reserva, se conoció públicamente el viernes 26 de junio de 2026, luego de que la pareja compartiera varios carruseles de fotografías en sus cuentas de Instagram.

La presencia del jefe de Estado en el matrimonio religioso era una de las grandes incógnitas para los internautas debido a las tensiones políticas que provoca el caso judicial de su hijo, que es investigado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito; sin embargo, las dudas quedaron despejadas cuando los recién casados publicaron imágenes en sus historias donde se observa al mandatario sonriente compartiendo con la familia.

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Gustavo Petro asistió a la boda religiosa de Nicolás Petro y Laura Ojeda en Barranquilla - crédito @lauraojedae/Instagram

Con este gesto, el presidente Gustavo Petro evidenció su respaldo a Nicolás Petro en medio de las investigaciones que aún enfrenta. Las imágenes también contrastaron con la recordada frase “yo no lo crié”, pronunciada al inicio del escándalo por el jefe de Estado, que en su momento alimentó versiones sobre un distanciamiento entre ambos.

Un divorcio demorado y un nuevo comienzo

Este sorpresivo matrimonio en el altar se produce apenas unos meses después de que Nicolás Petro lograra solucionar de forma definitiva su situación sentimental anterior. El hijo del mandatario estuvo casado con Daysuris del Carmen Vásquez desde abril de 2019, pero esa relación terminó de forma caótica a finales de 2022, desatando el escándalo político y familiar más grande del actual Gobierno.

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El trámite oficial de divorcio se demoró debido a las graves acusaciones mutuas y los pleitos legales entre la expareja, logrando concretarse legalmente apenas en enero de 2026. Tras cerrar ese ciclo jurídico, Nicolás decidió formalizar su unión con Laura Ojeda, con quien tiene a su hijo, Luka; además, el primer y único nieto varón del mandatario.

Laura Ojeda y Nicolás Petro se casaron y en la ceremonia el protagonista fue su hijo, Luka - crédito @lauraojedae/Instagram

Mientras el escándalo avanza lentamente en los juzgados penales de la costa atlántica, la pareja decidió buscar estabilidad en su hogar en la capital del Atlántico, alejados -por un momento- de los micrófonos de la prensa nacional.

Antonella Petro y el pequeño Luka también fueron protagonistas

En las imágenes difundidas a través de sus historias de Instagram, también apareció otra persona muy importante para el círculo íntimo del presidente. Se trató de Antonella Petro, la hija menor del mandatario, que viajó junto a él para acompañar a su hermano en la celebración y posó muy sonriente junto a los recién casados.

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Antonella Petro también asistió a la boda de su hermano Nicolás Petro junto a Laura Ojeda - crédito @lauraojedae/Instagram

La joven se mostró muy cercana a su pequeño sobrino, Luka, y se robó todas las miradas. La pareja de esposos compartió una emotiva fotografía de la tía junto al bebé en sus plataformas digitales con un mensaje muy cariñoso.

“Mirando a mi tía favorita y recordando lo afortunado que soy de tenerte en mi vida”, expresaron en la dedicatoria firmada simbólicamente por el pequeño Luka en sus redes sociales.

La hija menor del presidente compartió con su sobrino Luka durante el matrimonio de Nicolás Petro y Laura Ojeda - crédito @nicolaspetrob/Instagram

La reconciliación familiar en medio de la tormenta

La asistencia del presidente Petro al evento religioso marca un nuevo capítulo en la relación con su hijo, la cual estuvo marcada por el distanciamiento físico tras las explosivas declaraciones de Day Vásquez sobre presuntos dineros irregulares en la campaña.

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Aunque en un principio la relación entre el presidente Gustavo Petro y su hijo parecía distante, con el paso del tiempo las apariciones públicas mostraron un acercamiento familiar; de hecho, Laura Ojeda acompañó al mandatario en distintos actos oficiales junto a su hijo Luka, mientras que el jefe de Estado asistió al bautizo de su nieto y estuvo en varios momentos con la familia.

Además, el presidente expresó en diversas ocasiones su respaldo jurídico y familiar a Nicolás Petro a través de sus redes sociales, lo que reflejó un apoyo que contrasta con la percepción inicial generada tras el estallido del escándalo.

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