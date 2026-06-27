Camila Osorio jugará contra Serena y Venus Williams en Wimbledon: conozca los enfrentamientos de las raquetas colombianas en la primera ronda

Camila Osorio jugará el Abierto de Wimbledon tanto en sencillos como en dobles, y el sorteo la ubicó como la rival de Serena y Venus Williams en su regreso al circuito - crédito @_camilaosorio_/Instagram

Camila Osorio tendrá en Wimbledon 2026 uno de los partidos más trascendentales de su carrera: la tenista colombiana y la argentina Solana Sierra deberán medirse en primera ronda de dobles ante Venus y Serena Williams, la dupla con más títulos de dobles femeninos en la historia del torneo, que regresa al All England Club tras recibir una invitación especial.

Las hermanas Williams, quienes no competían juntas en dobles desde hace cuatro años, obtuvieron una wildcard para el cuadro de dobles del torneo. En su palmarés en Wimbledon acumulan seis títulos de dobles —el último en 2016— y el partido ante Osorio y Sierra marcará su reencuentro oficial en la cancha.

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El partido, uno de los esperados de la programación del abierto británico, está previsto para el próximo jueves 2 de julio.

ARCHIVO - Foto del 9 de julio del 2016, Serena y Venus Williams sostienen sus trofeos como campeonas del Wimbledon tras vencer en la final a la kazaja Yaroslava Shvedova y la húngara Timea Babos. (AP Foto/Tim Ireland, Archivo)

Serena Williams, de 44 años, también compite en el cuadro individual del torneo con otra wildcard, lo que convierte su participación en la más completa desde su retiro en el Abierto de Estados Unidos 2022. Su hermana Venus, de 46, participa de forma esporádica en el circuito. Cabe señalar que ninguna de las dos cuenta con el ranking suficiente para clasificarse de manera directa, razón por la que el torneo les otorgó la invitación especial en ambas modalidades.

Para Osorio, el cruce supone una primera ronda de dobles de alto voltaje en un torneo donde ya tiene historia: en 2021, su primera participación en Wimbledon, alcanzó la tercera ronda del cuadro individual.

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En el plano de los sencillos, la colombiana, ubicada en el puesto 69 del ranking WTA, debutará el próximo martes 30 de junio ante la suiza Simona Waltert (88°), rival a quien nunca antes ha enfrentado. La ganadora de ese partido medirá fuerzas con Linda Noskova (10°) o Ella Seidel (97°) en segunda ronda.

Los rivales de los otros colombianos en sencillos

Tras el sorteo en la mañana del viernes 26 de junio, Camila Osorio, Emiliana Arango y Nicolás Mejía ya conocen a sus rivales en primera ronda - crédito Paul Childs/REUTERS

Colombia contará con tres representantes en el cuadro principal de Wimbledon 2026, que dará inicio a los partidos del cuadro principal desde el próximo lunes 29 de junio hasta el 12 de julio en la emblemática sede del All England Lawn Tennis y Croquet Club.

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Junto a Osorio, completan la delegación Emiliana Arango y Nicolás Mejía, quien accedió al cuadro principal tras superar tres partidos de la fase de clasificación.

Arango (101°) llega con buen ritmo: avanzó hasta octavos de final en el torneo WTA 250 de Eastbourne, donde venció a la australiana Maya Joint (39°) por 7-6(2) y 6-4. En el cuadro principal de Wimbledon, la antioqueña abrirá su participación ante la clasificada Anastasia Gasanova (210°), que jugará su primer partido en cuadro principal en lo corrido de 2026, luego de fallar en clasificar a los Abiertos de Australia y Roland Garros.

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De avanzar, Arango esperaría en segunda ronda Naomi Osaka (15°) o Elsa Jacquemot (82°). En 2025, Arango hizo su primera aparición en el césped de Wimbledon y cayó eliminada en primera ronda ante la rusa Daria Kasatkina.

Osorio, por su parte, llega a Londres con el antecedente de haber alcanzado la tercera ronda de Roland Garros e igualado su mejor actuación en un Grand Slam, aunque cayó ante Ajla Tomljanović en la primera ronda de Eastbourne por 2-6 y 4-6. La cucuteña buscará igualar o superar lo conseguido en su debut de 2021, cuando venció a Anna Kalinskaya y a Yekaterina Aleksándrova en las dos primeras rondas antes de caer ante la bielorrusa Aryna Sabalenka en la tercera.

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En cuanto a Mejía (168°) tendrá su debut en el cuadro principal de Wimbledon ante el paraguayo Daniel Vallejo (73°). El ganador enfrentará a Cameron Norrie (29°) o Michael Zheng (143°) en la segunda ronda. Su único antecedente en el torneo fue como junior en 2018, cuando llegó a la final de dobles y a la semifinal en sencillos.