Hicieron paseos millonarios a más de 20 mujeres en Pereira con brazalete electrónico: así cayeron

Los jóvenes fueron capturados en flagrancia - crédito Policía Nacional

Fueron capturados en flagrancia dos hombres identificados como alias Fercho y alias José, señalados de cometer paseos millonarios contra mujeres en la ciudad de Pereira, Risaralda.

De acuerdo con la información suministrada por voceros de la Policía Nacional, la operación, realizada en coordinación con unidades de la Fiscalía, resultó en la imputación inmediata por los delitos de secuestro simple y hurto calificado.

Según la versión policial, ambos capturados portaban brazalete electrónico y cumplían medida de aseguramiento domiciliaria al momento de su detención.

Los capturados tenían dispositivos de localización porque cumplían con medida de aseguramiento - crédito captura de pantalla Policía Nacional

La investigación indicó que los implicados ya eran conocidos por emplear un falso servicio de transporte para engañar a sus víctimas, privarlas de la libertad, despojarlas de sus pertenencias y forzarlas a entregar el acceso a sus cuentas bancarias.

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Las autoridades vincularon a los capturados con al menos cuatro denuncias formales, aunque se estima que podrían existir más de 20 víctimas, todas mujeres.

Desde la Policía Nacional se hizo un llamado especial a las víctimas que hayan sido afectadas por esta modalidad delictiva a que tramiten sus denuncias ante la Fiscalía General de la Nación.

Capturado feminicida venezolano en Medellín

Tras esta captura, desde la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, se confirmó la retención en Medellín de un ciudadano venezolano conocido como alias Guayo, que era buscado por las autoridades de Chile mediante una Notificación Roja de Interpol.

La captura se realizó a través de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Colombia y en coordinación con el mismo organismo en Chile, en una operación conjunta.

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El hombre era buscado por distintos delitos por las autoridades de Chile - crédito Policía Nacional

De acuerdo con la investigación, “Guayo” es señalado de ser cabecilla de la estructura criminal Tren del Coro y está requerido por los delitos de feminicidio consumado y homicidios frustrados múltiples. Las autoridades chilenas lo acusan de haber asesinado a su compañera sentimental y de estar implicado en otros hechos de violencia que han generado alarma en ese país.

La Policía informó que la retención de este individuo es resultado de un trabajo coordinado de inteligencia y seguimiento internacional, que permitió ubicarlo en territorio colombiano y proceder a su detención conforme a los protocolos de cooperación judicial entre ambos países.

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Capturas en Cali

Desde la institución también se reportaron varios resultados operativos en la Comuna 3 de Cali tras el despliegue de patrullajes, acciones preventivas y controles en los barrios San Nicolás, San Juan Bosco y San Pedro.

Durante estos procedimientos, las autoridades frustraron un hurto a una estación de servicio, recuperaron una motocicleta robada, incautaron dos armas de fuego y capturaron a un hombre con notificación azul de Interpol.

En el barrio San Nicolás, las unidades policiales lograron recuperar una motocicleta reportada como hurtada desde el 19 de mayo. El vehículo fue encontrado abandonado, presuntamente por la presión ejercida por los patrullajes, y fue trasladado para ser entregado a su propietario.

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Las autoridades reportaron capturas por varios delitos en la Comuna 3 de Cali - crédito @PoliciaColombia / X

En este mismo sector, la reacción inmediata de los uniformados evitó el robo en una estación de combustible, donde lograron capturar a uno de los presuntos responsables, incautándole una motocicleta y un arma traumática utilizada para intimidar a las víctimas.

Simultáneamente, en el barrio San Juan Bosco, la Policía detuvo a un hombre de 20 años, a quien se le halló una pistola de fabricación artesanal, un proveedor y un cartucho calibre 7.65 milímetros. El capturado fue presentado ante la Fiscalía por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones.

En el barrio San Pedro, las labores de verificación de antecedentes permitieron la retención de un ciudadano colombiano de 27 años, que tenía una orden de captura vigente con notificación azul de Interpol por delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio, homicidio y homicidio tentado.

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