Verónica Alcocer le deseó “sabiduría, serenidad y acierto” a Abelardo de la Espriella como electo presidente de Colombia

Verónica Alcocer felicitó al presidente electo, Abelardo de la Espriella, tras oficializarse los resultados electorales - crédito @Veronicalcocerg/X - @delaespriella_style/Instagram

La saliente primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, envió un sorpresivo y diplomático mensaje al electo presidente de la república, Abelardo de la Espriella, tras confirmarse los resultados definitivos de los comicios.

La postura de la aún esposa (legalmente) del mandatario Gustavo Petro Urrego llamó la atención de la opinión pública por su tono conciliador, en medio de la fuerte división que se vivió en las urnas durante la tensa campaña electoral del país que se definió el 21 de junio de 2026.

El pronunciamiento se conoció luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitiera la resolución oficial que declaró al líder de la derecha como el ganador legítimo de la contienda. Con este documento, la autoridad electoral cerró los escrutinios y ratificó que el candidato del movimiento Defensores de la Patria asumirá las riendas del Estado a partir del 7 de agosto.

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, recibió sus credenciales del Consejo Nacional Electoral - crédito Iván Valencia/AP Foto

A través de sus redes sociales, la primera dama compartió una imagen acompañada de una reflexión sobre la madurez que requiere el ejercicio democrático en estos momentos de transición.

El llamado de Verónica Alcocer al respeto institucional y la dignidad

En la imagen, Verónica Alcocer insistió en que el bienestar del territorio colombiano debe estar siempre por encima de las profundas rivalidades ideológicas de las diferentes corrientes de pensamiento.

La gestora social de Colombia invitó a los ciudadanos a acatar los resultados oficiales con altura y con un sentido de pertenencia nacional: “La democracia nos reafirma que, más allá de las diferencias, compartimos el mismo propósito de construir una Colombia donde todos podamos vivir con dignidad, respeto y esperanza”.

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Verónica Alcocer aceptó que en las elecciones presidenciales ganó Abelardo de la Espriella - crédito @Veronicalcocerg/X

En la misma publicación, la esposa de Gustavo Petro se dirigió directamente al mandatario electo para desearle éxitos en los desafíos gubernamentales que le esperan durante el periodo constitucional 2026-2030, una gestión que iniciará formalmente con los procesos de empalme programados para las próximas semanas.

“Le deseo al presidente electo, Abelardo de la Espriella, sabiduría, serenidad y acierto en la enorme responsabilidad que asume”, se lee en el post.

Además, en el mensaje dijo: “Confío en que esta nueva etapa esté acompañada de un lenguaje que inspire diálogo y que nos ayude a reencontrarnos como nación. Colombia siempre será nuestra casa común”.

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La primera dama hizo un llamado al respeto institucional durante la transición de gobierno - crédito @Veronicalcocerg/X

¿Verónica Alcocer estará en la posesión presidencial de De la Espriella?

El traspaso de la Presidencia de Colombia incluye tradicionalmente un encuentro en el que la familia saliente recibe a los nuevos inquilinos de la Casa de Nariño, tal como lo hicieron Iván Duque y María Juliana Ruiz con Gustavo Petro y Verónica Alcocer en 2022.

Sin embargo, la transición hacia el gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, contará con una particularidad en las últimas tres décadas de la historia política del país.

Por primera vez en treinta años, el mandatario saliente afronta este proceso separado sentimentalmente de su esposa. El propio Gustavo Petro confirmó que ya no sostiene una relación afectiva con Alcocer, una ruptura que no se ha formalizado legalmente. De hecho, la primera dama reside actualmente en Estocolmo (Suecia) y la última aparición pública de la pareja ocurrió por estricto protocolo durante las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.

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Abelardo de la Espriella será el nuevo inquilino de la Casa de Narilo junto a su esposa, Ana Lucía Pineda - crédito @analu_pineda/Instagram

Esta realidad genera interrogantes sobre cómo se ejecutará el recorrido protocolario por la residencia oficial para entregar las instalaciones a De la Espriella, a su esposa Ana Lucía Pineda y a sus cuatro hijos menores de edad.

Aunque el distanciamiento entre ambos quedó en evidencia durante las dos jornadas de elecciones presidenciales —cuando votaron por separado en la Plaza de Bolívar para evitar aparecer juntos en público—, Verónica Alcocer optó por privilegiar su papel institucional y enviar un mensaje cordial al presidente electo y dio señales de disposición para un proceso de empalme respetuoso.