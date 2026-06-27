Gustavo Petro designó a Germán Ávila para liderar el empalme con el gobierno electo de Abelardo de la Espriella

Germán Ávila Plazas fue designado por el presidente Gustavo Petro para coordinar el empalme del Gobierno nacional con la administración entrante - crédito Luisa González/Reuters

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, designó al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, como coordinador del equipo de empalme por parte del Gobierno nacional, en el proceso de transición hacia la administración del presidente electo, Abelardo de la Espriella, que asumirá el poder el próximo 7 de agosto.

La designación fue anunciada mediante un comunicado de la Presidencia de la República, en el que el mandatario aseguró que el Ejecutivo ya se encuentra preparado técnica, metodológica y logísticamente para adelantar la transición y garantizar la continuidad institucional durante el cambio de gobierno.

Según la información oficial, más de 200 funcionarios de distintas entidades del Estado participaron en la preparación del proceso, recopilando información, consolidando balances de gestión e identificando asuntos prioritarios que requerirán atención inmediata por parte de la próxima administración.

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La Casa de Nariño indicó que en los próximos días se realizará la primera reunión entre Ávila y el delegado designado por el presidente electo, con el propósito de acordar las metodologías de trabajo e iniciar formalmente el intercambio de información entre ambos equipos.

En un comunicado oficial, el Gobierno nacional anunció la designación de Germán Ávila Plazas como coordinador del proceso de empalme con la administración electa - crédito Presidencia

Petro reiteró que, pese a sus posiciones frente al reciente proceso electoral, estas no interferirán con la entrega del Gobierno. “El país conoce mi posición, pero esta no va a ser un impedimento para el cambio de gobierno”, afirmó el jefe de Estado.

Asimismo, el mandatario aseguró que respetará las decisiones judiciales y el relevo institucional previsto para el 7 de agosto de 2026. “En esa fecha juré respetar la Constitución y las leyes”, señaló Petro, que añadió que en este momento de transición democrática acata las decisiones de los jueces.

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Gobierno electo conformó equipo para revisar riesgos de corrupción

Por parte del gobierno entrante, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo fue designado para liderar el denominado Empalme Anticorrupción, una instancia creada por el movimiento político Defensores de la Patria para revisar el estado de la administración pública antes del inicio del nuevo mandato.

De acuerdo con el equipo del presidente electo, la misión de este grupo será garantizar una transición transparente, identificar posibles riesgos para los recursos públicos y establecer mecanismos que fortalezcan la integridad institucional.

El presidente electo Abelardo de la Espriella designó a José Manuel Restrepo para liderar el denominado Empalme Anticorrupción de su gobierno - crédito Sergio Acero/Reuters

El documento difundido por el movimiento político señala que Restrepo encabezará una revisión integral del funcionamiento de las entidades estatales, con el objetivo de detectar eventuales irregularidades, evaluar el estado de los principales programas gubernamentales y generar alertas tempranas sobre el manejo de recursos públicos.

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Además, el equipo estará acompañado por los expertos que durante los últimos seis meses trabajaron en la elaboración de la hoja de ruta del gobierno entrante. Dicho grupo tendrá la responsabilidad de consolidar diagnósticos sectoriales que sirvan de base para las primeras decisiones de la nueva administración.

Desde el entorno de De la Espriella se ha insistido en que la lucha contra la corrupción será uno de los principales ejes del gobierno que iniciará en agosto, razón por la cual el proceso de empalme tendrá un énfasis especial en la revisión administrativa y financiera de las entidades públicas.

De la Espriella no visitará la Casa de Nariño antes de asumir el 7 de agosto

El presidente electo también confirmó que no acudirá a la Casa de Nariño antes de su posesión oficial.

El líder del movimiento Defensores de la Patria sucederá al dirigente del Pacto Histórico a partir del 7 de agosto de 2026, donde cumplirá su periodo hasta el año 2030 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según el comunicado divulgado por su equipo, todos los contactos institucionales durante la transición se realizarán exclusivamente a través de los equipos técnicos designados para el empalme, mientras De la Espriella mantendrá su agenda política y pública por fuera de la sede presidencial.

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De esta manera, el primer ingreso del mandatario electo a la Casa de Nariño se produciría únicamente después de prestar juramento ante el Congreso de la República el próximo 7 de agosto.

Las definiciones sobre el empalme se conocen un día después de que el presidente electo anunciara a Rodrigo Lara Restrepo como futuro ministro del Interior, convirtiéndose en el primer integrante confirmado del gabinete para el periodo 2026-2030.