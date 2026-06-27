Denuncian ante la SIC a Panini Colombia y Continente S.A.S por la escasez de láminas del álbum del Mundial 2026

Un consumidor pidió a la SIC investigar a Panini y a Continente por la venta del álbum oficial del Mundial 2026 en Colombia ante la escasez de sobres y álbumes - crédito Federico Gutiérrez/EFE

Un consumidor pidió a la SIC investigar a Panini y a Continente S.A.S por la venta del álbum oficial del Mundial 2026 en Colombia, al sostener que la escasez de sobres y álbumes impidió completar una colección promocionada desde marzo y pudo afectar derechos de los compradores.

La denuncia, radicada el miércoles 24 de junio por Óscar Javier Martínez Correa, apunta a la planeación y distribución del producto en el país y plantea que “el desabastecimiento vació de utilidad práctica” un álbum cuya dinámica de compra depende de una oferta continua.

Durante la escasez, los sobres con precio sugerido de $5.000 se ofrecían entre $7.000 y $8.000, según testimonios recogidos por diferentes medios nacionales.

Así mismo, el álbum de pasta blanda, fijado en $14.900, llegó a revenderse entre $35.000 y $40.000, mientras que el de pasta dura, con precio oficial de $49.900, alcanzó entre $70.000 y $80.000.

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El reclamo sostiene que el problema no fue marginal: la edición colombiana reúne 980 láminas en 112 páginas y, según el documento presentado a la Superintendencia de Industria y Comercio, un coleccionista puede necesitar entre 307 y 1.000 sobres para completarla por la probabilidad de piezas repetidas. En ese entorno, la queja afirma que la falta de inventario afectó la finalidad misma del producto.

La denuncia sostiene que el desabastecimiento del álbum Panini del Mundial 2026 afectó la posibilidad de completar una colección promocionada desde marzo - crédito Baracaldo Martínez Asociados

De acuerdo con el escrito, la preventa oficial comenzó el 6 de marzo en paninitienda.com y la comercialización masiva arrancó el 1 de mayo en más de 42.000 puntos de venta autorizados. El lanzamiento se hizo el 29 de abril en el estadio El Campín de Bogotá, con Radamel Falcao García como imagen del evento.

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Dos días después del lanzamiento, el 2 y 3 de mayo, Continente S.A.S. y Panini organizaron el Panini Weekend en centros comerciales del país.

Según el denunciante, allí se entregaron gratuitamente cientos de álbumes de pasta blanda con cuatro láminas iniciales, una estrategia que incorporó más compradores al circuito de adquisición de sobres.

El documento remarcó además que la edición de 2026 es la más extensa en la historia de los álbumes Panini para Mundiales FIFA, tras la expansión del torneo de 32 a 48 selecciones. Desde las primeras semanas de mayo, usuarios reportaron faltantes de láminas especiales y de difícil consecución.

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Según lo consignado por Valora Analitik, esa escasez empujó desde los primeros días una reventa paralela de sobres y láminas.

En plataformas digitales, las piezas individuales se ofrecieron entre $1.000 y $120.000, pese a que no existía un precio oficial diferenciado por lámina.

A finales de mayo y durante junio, el agotamiento alcanzó tanto a los álbumes como a los sobres en puntos de venta autorizados de todo el país. La denuncia agrega que, hasta el 24 de junio, seguían las dificultades para conseguir sobres por canales oficiales y continuaban los sobreprecios en el mercado informal.

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Panini Colombia reconoció el agotamiento del álbum del Mundial 2026 y anunció nuevas remesas de millones de sobres durante junio - crédito Leonhard Foeger/Reuters

La queja cita una declaración pública de Lina María Bolívar, gerente de Panini Colombia, quien el 11 de junio afirmó: “al martes de esta semana tuvimos ya un agotado de producto”, dijo la directiva a Noticias Caracol.

Ese mismo día, con la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la empresa difundió un comunicado en el que reconoció que la demanda superó sus previsiones iniciales.

En ese mensaje, la compañía anunció la llegada de millones de sobres durante la semana del 15 al 21 de junio, además de una nueva remesa a partir del 18 de junio. Según la denuncia, también prometió informar los puntos autorizados de venta y distribución por regiones.

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Pese a esos anuncios, el denunciante sostiene que no hay prueba de un reabastecimiento efectivo acorde con la demanda generada por la campaña. La presentación también advierte que, durante el faltante, circularon sobres oficiales de la edición norteamericana a $7.000 por unidad, $2.000 por encima del precio colombiano, con láminas especiales distintas a las de la edición local.

La queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio pide revisar posibles infracciones a la Ley 1480 por información al consumidor, abastecimiento y protección económica de los compradores - crédito @paninicol/Instagram

El escrito afirma que esa diferencia entre ediciones no habría sido informada de manera suficiente al consumidor en el momento de la oferta.

También cita una declaración de Andrés Giraldo, gerente de entretenimiento del Grupo Éxito, que reconoció episodios de altísima rotación y agotamiento temporal y definió el fenómeno como “una locura en ventas”.

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“Para la muestra, el gerente de Entretenimiento del Grupo Éxito, Andrés Giraldo, reconoció públicamente que hubo momentos de altísima rotación y que en algunos almacenes los productos llegaron a agotarse temporalmente, calificando la situación como “una locura en ventas”, dice en la denuncia.

La denuncia vincula la campaña de lanzamiento de Panini y Continente, incluido el Panini Weekend, con una demanda que luego no pudo ser atendida - crédito Baracaldo Martínez Abogados

La misma cadena proyectó un crecimiento superior al 180% en facturación frente al Mundial de Qatar 2022. Para el denunciante, ese nivel de demanda reforzaba la necesidad de una planeación de inventarios capaz de sostener la comercialización.

La solicitud presentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio pide abrir averiguaciones preliminares por eventuales infracciones a la Ley 1480 de 2011 en frentes como información al consumidor, vinculatoriedad de la publicidad, idoneidad del producto, abastecimiento, especulación, acaparamiento y protección de los intereses económicos de los compradores.

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Entre las medidas reclamadas figura que las empresas informen cuántos álbumes distribuyeron y vendieron entre el 29 de abril y el 24 de junio, cuántos sobres fueron importados, nacionalizados y distribuidos, cuáles fueron sus proyecciones de demanda, qué inventarios se agotaron y repusieron, en qué fechas llegaron nuevas remesas y bajo qué condiciones se comercializaron sobres de otras ediciones.