La Dian reportó que el recaudo tributario subió 9,4% entre enero y mayo de 2026: estas son las cifras

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales informó que el recaudo tributario entre enero y mayo de 2026 llegó a $139,2 billones, un aumento de 9,4% frente al mismo periodo de 2025, con un resultado que además superó las metas internas de la entidad y las estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, en un año en el que el Gobierno espera ingresos tributarios cercanos a $290 billones.
El acumulado al quinto mes del año equivale al 7,3% del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para 2026, de acuerdo con la estimación del Banco de la República que ubica el valor agregado de la economía por encima de $1.900 billones.
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Ese nivel de recaudo representa entre el 44% y el 47% de la meta anual, según las cifras consignadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y en el reporte de la entidad.
Según la Dian, el resultado estuvo $260.000 millones por encima de la proyección mensual de la propia entidad y $460.000 millones por encima de la estimación del Comité Autónomo de Regla Fiscal (Carf).
Citado por Valora Analitik, el director de la entidad, Carlos Betancourt, dijo que la Dian cumplió su meta interna al 100,2%, aunque reconoció que el avance se está logrando “muy al ras” por una sobreestimación de cifras que, según explicó, se arrastra desde hace tres años.
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La retención en renta y el IVA concentraron más de 60% del recaudo
En la composición del recaudo acumulado, la retención en la fuente a título de renta fue el principal aporte con $50,2 billones, equivalentes al 36,1% del total. Le siguió el impuesto al valor agregado con $35,7 billones, que representó el 25,6%.
Después aparecieron los tributos de aduanas con $19,8 billones y una participación de 14,3%, el impuesto de renta con $13,4 billones y 9,7%, y otros impuestos con $19,9 billones, también con 14,3%. La entidad precisó que los tributos asociados a la actividad económica interna sumaron $119,3 billones, es decir, el 85,7% del total, mientras los vinculados al comercio exterior aportaron $19,8 billones.
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El informe también mostró diferencias en el comportamiento por tipo de impuesto. La retención en renta creció 22,6% frente al mismo lapso de 2025 y el IVA aumentó 14,6%, mientras que los impuestos de aduanas cayeron 1,17% y el recaudo por renta bajó 18,43%.
En mayo el recaudo mensual fue de $35,1 billones
Solo en mayo, el recaudo tributario llegó a $35,1 billones, por encima de los $32,6 billones reportados un año antes. En ese mes, el impuesto a las ventas fue la principal fuente de ingresos con $10,9 billones, equivalentes al 31% del total mensual.
Así mismo, la retención en la fuente aportó $9,4 billones, con una participación de 26,9%; el impuesto de renta sumó $5,7 billones, con 16,5%; las aduanas agregaron $4,1 billones, con 11,9%; y otros conceptos reunieron $4,8 billones, equivalentes al 13,7%.
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De acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, las acciones implementadas por sus dependencias misionales permitieron alcanzar en mayo un recaudo de $32,05 billones.
Dentro de ese resultado, la recuperación de cartera aportó $13,30 billones, que la entidad ubicó entre 41,5% y 45,1% del total, mientras las acciones de facilitación y control sumaron $18,75 billones, participación que el informe situó entre 58,5% y 58,8%.
La meta anual del Gobierno para 2026 fue ajustada a la baja en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Ese documento fijó un ingreso acumulado neto de $289,9 billones, aunque otra cifra del mismo reporte lo ubica en $294,2 billones para este año.
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La Dian recauda $38.000 millones adicionales por IVA tras operativos en 32 ciudades
La Dian informó que obtuvo $38.000 millones adicionales por IVA tras operativos de control a grandes superficies realizados en 32 ciudades del país, un resultado que representó un aumento de 13% frente a lo declarado por grandes contribuyentes durante los dos primeros meses de 2626.
Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, las acciones se ejecutaron en semanas recientes y superaron lo previsto al compararse con el mismo periodo del año pasado.
Los funcionarios visitaron 680 establecimientos de comercio pertenecientes a 11 grandes contribuyentes, entre hipermercados, supermercados, tiendas de descuento y puntos de venta multimarca.
Las verificaciones se enfocaron en el registro de ingresos, la expedición de la factura electrónica y el cumplimiento de obligaciones tributarias asociadas con la actividad económica.
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La entidad destacó el trabajo en su estrategia “Transparencia fiscal para un país más justo”, orientada a promover el cumplimiento voluntario, combatir la evasión y fortalecer la cultura de la legalidad.
La Dian señaló que mantendrá estos controles en todo el territorio nacional para verificar el cumplimiento fiscal de los grandes contribuyentes.
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