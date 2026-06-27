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La Dian reportó que el recaudo tributario subió 9,4% entre enero y mayo de 2026: estas son las cifras

La autoridad tributaria informó que la captación fiscal acumuló $139,2 billones en los primeros cinco meses del año, por encima del mismo lapso de 2025 y de los cálculos del Carf

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La Dian urge a mantenerse al día con normativas que pueden variar anualmente para evitar sanciones y errores fiscales - crédito Colprensa
La Dian informó que el recaudo tributario entre enero y mayo de 2026 llegó a $139,2 billones y creció 9,4% frente al mismo periodo de 2025 - crédito Colprensa

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales informó que el recaudo tributario entre enero y mayo de 2026 llegó a $139,2 billones, un aumento de 9,4% frente al mismo periodo de 2025, con un resultado que además superó las metas internas de la entidad y las estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, en un año en el que el Gobierno espera ingresos tributarios cercanos a $290 billones.

El acumulado al quinto mes del año equivale al 7,3% del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para 2026, de acuerdo con la estimación del Banco de la República que ubica el valor agregado de la economía por encima de $1.900 billones.

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Ese nivel de recaudo representa entre el 44% y el 47% de la meta anual, según las cifras consignadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y en el reporte de la entidad.

Según la Dian, el resultado estuvo $260.000 millones por encima de la proyección mensual de la propia entidad y $460.000 millones por encima de la estimación del Comité Autónomo de Regla Fiscal (Carf).

Carlos Emilio Betancourt es el director general (e) de la Dian. Reemplazó en el cargo a Luis Eduardo Llinás - crédito Dian
Carlos Betancourt afirmó que la Dian cumplió su meta interna al 100,2%, aunque señaló una sobreestimación de cifras que se arrastra desde hace tres años - crédito Dian

Citado por Valora Analitik, el director de la entidad, Carlos Betancourt, dijo que la Dian cumplió su meta interna al 100,2%, aunque reconoció que el avance se está logrando “muy al ras” por una sobreestimación de cifras que, según explicó, se arrastra desde hace tres años.

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La retención en renta y el IVA concentraron más de 60% del recaudo

El presidente Petro celebra la aprobación del presupuesto y pide a cerveceros usar materia prima nacional - crédito Banco de la República
La Dian reportó que el recaudo superó en $260.000 millones su proyección mensual y en $460.000 millones la estimación del Carf - crédito Banco de la República

En la composición del recaudo acumulado, la retención en la fuente a título de renta fue el principal aporte con $50,2 billones, equivalentes al 36,1% del total. Le siguió el impuesto al valor agregado con $35,7 billones, que representó el 25,6%.

Después aparecieron los tributos de aduanas con $19,8 billones y una participación de 14,3%, el impuesto de renta con $13,4 billones y 9,7%, y otros impuestos con $19,9 billones, también con 14,3%. La entidad precisó que los tributos asociados a la actividad económica interna sumaron $119,3 billones, es decir, el 85,7% del total, mientras los vinculados al comercio exterior aportaron $19,8 billones.

El informe también mostró diferencias en el comportamiento por tipo de impuesto. La retención en renta creció 22,6% frente al mismo lapso de 2025 y el IVA aumentó 14,6%, mientras que los impuestos de aduanas cayeron 1,17% y el recaudo por renta bajó 18,43%.

En mayo el recaudo mensual fue de $35,1 billones

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian ) informó que su plataforma está fuera de servicio debido a fallos técnicos - crédito Dian
La retención en la fuente a título de renta y el IVA concentraron más del 60% del recaudo tributario acumulado entre enero y mayo de 2026, según la Dian - crédito Dian

Solo en mayo, el recaudo tributario llegó a $35,1 billones, por encima de los $32,6 billones reportados un año antes. En ese mes, el impuesto a las ventas fue la principal fuente de ingresos con $10,9 billones, equivalentes al 31% del total mensual.

Así mismo, la retención en la fuente aportó $9,4 billones, con una participación de 26,9%; el impuesto de renta sumó $5,7 billones, con 16,5%; las aduanas agregaron $4,1 billones, con 11,9%; y otros conceptos reunieron $4,8 billones, equivalentes al 13,7%.

De acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, las acciones implementadas por sus dependencias misionales permitieron alcanzar en mayo un recaudo de $32,05 billones.

Dentro de ese resultado, la recuperación de cartera aportó $13,30 billones, que la entidad ubicó entre 41,5% y 45,1% del total, mientras las acciones de facilitación y control sumaron $18,75 billones, participación que el informe situó entre 58,5% y 58,8%.

La meta anual del Gobierno para 2026 fue ajustada a la baja en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Ese documento fijó un ingreso acumulado neto de $289,9 billones, aunque otra cifra del mismo reporte lo ubica en $294,2 billones para este año.

La Dian recauda $38.000 millones adicionales por IVA tras operativos en 32 ciudades

El valor de las incautaciones de contrabando aumentó en más de $73 mil millones respecto al primer trimestre de 2025, según el balance oficial de la Dian - crédito @DIANColombia/X
La Dian obtuvo $38 mil millones adicionales por IVA tras operativos de control a grandes superficies en 32 ciudades del país - crédito @DIANColombia/X

La Dian informó que obtuvo $38.000 millones adicionales por IVA tras operativos de control a grandes superficies realizados en 32 ciudades del país, un resultado que representó un aumento de 13% frente a lo declarado por grandes contribuyentes durante los dos primeros meses de 2626.

Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, las acciones se ejecutaron en semanas recientes y superaron lo previsto al compararse con el mismo periodo del año pasado.

Los funcionarios visitaron 680 establecimientos de comercio pertenecientes a 11 grandes contribuyentes, entre hipermercados, supermercados, tiendas de descuento y puntos de venta multimarca.

Las verificaciones se enfocaron en el registro de ingresos, la expedición de la factura electrónica y el cumplimiento de obligaciones tributarias asociadas con la actividad económica.

La entidad destacó el trabajo en su estrategia “Transparencia fiscal para un país más justo”, orientada a promover el cumplimiento voluntario, combatir la evasión y fortalecer la cultura de la legalidad.

La Dian señaló que mantendrá estos controles en todo el territorio nacional para verificar el cumplimiento fiscal de los grandes contribuyentes.

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