Colombia

El británico Matthew Ashley Foster Smith será trasladado a Bogotá por presunto feminicidio agravado de Natalia Villalba

La ruta internacional, los cambios de identidad y el operativo de las autoridades adquieren protagonismo en una investigación que ahora pone el foco sobre los antecedentes del implicado

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Matthew Ashley Foster-Smith, de 46 años, llegó a Bogotá a comienzos de junio de 2026 tras evadir a las autoridades británicas - crédito Polícia de Dorset
Matthew Ashley Foster-Smith, de 46 años, llegó a Bogotá a comienzos de junio de 2026 tras evadir a las autoridades británicas - crédito Polícia de Dorset

El traslado a Bogotá de Matthew Ashley Foster Smith se concretará en las próximas horas bajo un fuerte operativo de seguridad, después de que se comprobara que intentó huir a Londres, Inglaterra.

El ciudadano británico, de 46 años, es señalado por el crimen de Natalia Villalba

Según El Tiempo, el británico ya está bajo control de las autoridades colombianas y llegará a Bogotá en la noche de este sábado 27 de junio en un vuelo de Avianca. La investigación lo señala por haber golpeado y asesinado a Villalba en la capital colombiana, y por haber salido hacia Ecuador tres días después de los hechos antes de intentar llegar a Londres.

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El medio citado indicó que Matthew Ashley Foster Smith salió de Colombia por vía terrestre el 20 de junio. Cruzó el puente de Rumichaca y llegó a Quito, en Ecuador.

Las autoridades lo trasladarán a Bogotá para que enfrente el proceso judicial en Colombia.

El caso fue reportado hacia el mediodía del lunes 22 de junio de 2026 en el norte de la capital del país, en la localidad de Chapinero - crédito @ColombiaOscura/X
El caso fue reportado hacia el mediodía del lunes 22 de junio de 2026 en el norte de la capital del país, en la localidad de Chapinero - crédito @ColombiaOscura/X

El caso se centra en el señalamiento por feminicidio agravado y en los movimientos que hizo tras abandonar el país.

Qué se sabe del crimen y del proceso por feminicidio agravado

La investigación lo señala por haber golpeado y asesinado a Natalia Villalba en el apartamento 702 del edificio Morph, en el norte de Bogotá. También le atribuye haber ocultado el cuerpo de la víctima en una maleta.

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Hay pruebas de que agredió físicamente a la colombiana hasta causarle la muerte. La investigación también sostiene que manipuló el cadáver para borrar rastros.

Será procesado por feminicidio agravado, delito que en Colombia contempla penas de entre 40 y 50 años de prisión.

Videos de cámaras de seguridad y la bitácora del edificio permitieron establecer que, entre el 3 y el 17 de junio, entraron al menos 15 personas al lugar. La modelo pagaba cerca de $8,4 millones mensuales por ese apartamento.

La ruta hacia Ecuador y el cambio de identidad

Fuentes cercanas al proceso dijeron a El Tiempo que el extranjero cambió su nombre después de pagar una condena de dos años y dos meses por acoso en el Reino Unido. Los documentos que le incautaron en Ecuador lo identificaban como Martinson Foster.

Esos mismos papeles señalaban otro lugar de origen. Allí afirmó haber nacido en Cambridge, Inglaterra.

El caso se reportó en Bogotá pasado el mediodía del lunes 22 de junio de 2026 - créditos Google Maps | archivo Colprensa / Mariano Vimos
El caso se reportó en Bogotá pasado el mediodía del lunes 22 de junio de 2026 - créditos Google Maps | archivo Colprensa / Mariano Vimos

Fuentes allegadas al caso dijeron, al medio mencionado, que ese documento sería falso. Según esas fuentes, esa maniobra buscaba ocultar su pasado criminal y despistar a las autoridades por información divulgada años atrás en Reino Unido.

Los antecedentes en Reino Unido

El británico cambió su identidad después de enfrentar dos condenas por acoso en Reino Unido. La primera fue en 2020 y la segunda, según el texto citado por El Tiempo, en 2025 por hechos contra sus exparejas.

A raíz de esos antecedentes, las autoridades de su país obtuvieron una orden de allanamiento y registro para entrar en su apartamento del barrio Chapel Chanel, en Poole. En esa ciudad costera tenía una empresa de inversiones.

En la inspección hallaron varios teléfonos, tarjetas SD y memorias USB. Los análisis forenses determinaron que guardaba contenido explícito de una de sus exparejas, material que habría usado para acosarla y amenazarla.

El tabloide británico The Sun, citado por El Tiempo, consignó que negó haber participado en el crimen y afirmó que estaba en un restaurante de Bogotá cuando ocurrieron los hechos.

Foster-Smith había sido condenado en 2023 por acoso y difusión de imágenes íntimas

Matthew Ashley Foster-Smith, de 46 años, fue condenado en 2023 a dos años y dos meses de prisión por acechar a su exnovia, seguirla al gimnasio y publicar fotografías íntimas tras la ruptura. En ese mismo proceso se indicó que es médico y que tenía la obligación de presentarse periódicamente ante la Policía por orden judicial.

El expediente también recoge mensajes enviados a sus parejas en los que insistía en su intención de conseguir un hacha y “destrozar a las mujeres”. En otra frase, afirmó: “Si voy a acabar golpeado, que valga la pena”.

El Tribunal de Magistrados de Poole impuso a Foster-Smith una orden de alejamiento indefinida por acoso, medida adoptada tras una solicitud de la Unidad de Delitos Graves de la Policía de Dorset, reportó BBC.

Galán se refirió el caso que podría ser tipificado como un feminicidio, de acuerdo a lo que arroje la investigación del CTI - crédito @CarlosFGalan/X
Galán se refirió el caso que podría ser tipificado como un feminicidio, de acuerdo a lo que arroje la investigación del CTI - crédito @CarlosFGalan/X

Esa decisión le exigía mantener contacto regular con la Policía, informar su domicilio y los datos de su vehículo, además de prohibirle cualquier comunicación con la víctima y restringir el uso de dispositivos de comunicación electrónica.

Según la propia Policía de Dorset, su Unidad de Alto Riesgo fue creada en 2023 para vigilar a los 15 delincuentes con mayor riesgo de violencia contra mujeres y niñas en ese condado. Esa dependencia registró una reducción del 59% en los delitos cometidos por personas bajo supervisión en los últimos seis meses y del 40% en el último año.

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