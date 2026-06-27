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Dembélé entró a un selecto grupo de jugadores franceses en la Copa del Mundo, gracias a su triplete ante Noruega

El jugador del Paris Saint-Germain fue el protagonista en la goleada de Les Bleus por 4-1 en Boston, con la que aseguraron el liderato de su grupo

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Ousmane Dembélé lideró la goleada de Francia por 4-1 ante Noruega y aseguró el primer puesto del Grupo I en el Mundial 2026. Fue elegido por la FIFA como la figura del partido - crédito David Butler II/IMAGN IMAGES via Reuters
Ousmane Dembélé lideró la goleada de Francia por 4-1 ante Noruega y aseguró el primer puesto del Grupo I en el Mundial 2026. Fue elegido por la FIFA como la figura del partido - crédito David Butler II/IMAGN IMAGES via Reuters

Ousmane Dembélé se transformó en el protagonista durante el cierre del Grupo I en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que dejó a Francia como primera de su zona tras golear 4-1 a su similar de Noruega.

El delantero del Paris Saint-Germain trituró a una defensa noruega repleta de suplentes en Boston, a primera hora del viernes 26 de junio, abriendo el marcador al minuto 7 tras recibir un pase de Kylian Mbappé y batir a Egil Selvik con un zurdazo. Trece minutos después repitió la jugada con un remate de rosca, también con la zurda, y cerró su triplete con un disparo al palo más lejano en el minuto 32.

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Esta actuación le permitió entrar en la historia de la Selección de Francia, convirtiéndose en el tercer jugador de esta nacionalidad en marcar un triplete en un partido de Copa del Mundo. Solo Just Fontaine — en el Mundial de Suecia 1958 ante Paraguay— y Kylian Mbappé —en Qatar 2022, en la final ante Argentina— habían logrado ese registro con la camiseta de los Bleus en una cita mundialista.

El triplete de Ousmane Dembélé lo convirtió en el tercer jugador de la selección de Francia en lograr esa marca en un partido de Copa del Mundo - crédito Octavio Guzmán/EFE
El triplete de Ousmane Dembélé lo convirtió en el tercer jugador de la selección de Francia en lograr esa marca en un partido de Copa del Mundo - crédito Octavio Guzmán/EFE

Este hito sitúa a Dembélé en una lista corta dentro de la historia del fútbol francés. Para dar una idea de lo significativo del logro, figuras como Zinedine Zidane, Thierry Henry, Dominique Rocheteau, Olivier Giroud o Karim Benzema nunca pasaron del doblete en partidos de la Copa del Mundo. Por otra parte, cabe señalar que Just Fontaine sigue siendo el goleador más prolífico de los Bleus en un único partido: en aquel Mundial de Suecia 1958 marcó cuatro ante Alemania Federal en el duelo por el tercer puesto, con los que completó la cifra de 13 goles en una sola edición de los Mundiales que se mantiene como récord absoluto.

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Además, con cuatro goles en el torneo (le convirtió uno más a Irak en la segunda fecha), Dembélé igualó a Mbappé como máximo anotador de Francia en esta edición, y quedó a un gol de la tabla de máximos goleadores del torneo, liderada por Lionel Messi con cinco goles.

Con cuatro goles en el Mundial 2026, Dembélé igualó a Mbappé como máximo anotador de Francia y quedó a uno de Lionel Messi en la tabla general - crédito Dylan Martinez/REUTERS
Con cuatro goles en el Mundial 2026, Dembélé igualó a Mbappé como máximo anotador de Francia y quedó a uno de Lionel Messi en la tabla general - crédito Dylan Martinez/REUTERS

Francia goleó en medio del luto y con una Noruega llena de suplentes

El partido llegó con una novedad inesperada en el banquillo galo: la ausencia de Didier Deschamps, que no estuvo presente por el fallecimiento de su madre. Su lugar fue asumido por su asistente Guy Stéphan.

En el lado noruego, el técnico Stale Solbakken realizó diez cambios respecto al duelo ante Senegal, dejando en el banco a sus principales figuras, Erling Haaland, Martin Odegaard y Alexander Sorloth. Francia, por su parte, dio entrada a Maxence Lacroix, Theo Hernández, Aurélien Tchouaméni y Désiré Doué.

Mike Maignan atajó un penal de Jorgen Strand Larsen y Désiré Doué cerró el 4-1 para una Francia que avanzó a dieciseisavos como líder de grupo - crédito David Butler II/IMAGN IMAGES via Reuters
Mike Maignan atajó un penal de Jorgen Strand Larsen y Désiré Doué cerró el 4-1 para una Francia que avanzó a dieciseisavos como líder de grupo - crédito David Butler II/IMAGN IMAGES via Reuters

Noruega recortó distancias en el minuto 21 por medio de Thelo Aasgaard, que tras recibir en la frontal del área superó a Dayot Upamecano y batió a Mike Maignan con un remate bajo. Al comienzo de la segunda parte, Jorgen Strand Larsen tuvo la oportunidad de acercar más el marcador desde el punto de penalti, pero Maignan adivinó su lanzamiento y lo detuvo. El definitivo 1-4 llegó en el minuto 94, con un remate de cabeza de Doué tras un centro de Bradley Barcola. Francia avanza a dieciseisavos como líder de grupo, donde aguarda por un tercer clasificado.

Entrenador de Noruega defendió la rotación masiva realizada ante Francia y reconoció el mérito de sus suplentes

Stale Solbakken hizo diez cambios en Noruega, dejó en el banco a Erling Haaland, Martin Odegaard y Alexander Sorloth, y en rueda de prensa defendió la rotación por el cruce ante Costa de Marfil - crédito Dylan Martinez/REUTERS
Stale Solbakken hizo diez cambios en Noruega, dejó en el banco a Erling Haaland, Martin Odegaard y Alexander Sorloth, y en rueda de prensa defendió la rotación por el cruce ante Costa de Marfil - crédito Dylan Martinez/REUTERS

En rueda de prensa, el técnico noruego Stale Solbakken asumió la derrota sin rodeos y justificó la decisión de alinear a un equipo alternativo de cara al cruce de dieciseisavos ante Costa de Marfil, previsto para el 30 de junio en Dallas.

“Todo va muy rápido cuando perdemos el balón varias veces”, admitió el seleccionador. “En ataque, creamos ocasiones durante todo el partido, así que hay que reconocer el mérito de los chicos por eso. No fue solo en la segunda parte que creamos ocasiones”.

Solbakken también reconoció el riesgo de dar descanso a sus referentes ante la expectativa de los aficionados. “El único argumento en contra de lo que hicimos es que los aficionados de toda Noruega y de aquí podrían haber visto a Erling y a Martin, pero entonces este Mundial no duraría mucho, y para eso estamos aquí: para llegar lo más lejos posible”, señaló.

El seleccionador añadió que el margen de recuperación era estrecho: “Recuerden que el descanso que hemos tenido desde el último partido es el más corto que ha tenido el equipo en el torneo, y ahora nos espera un nuevo partido dentro de cuatro días”, apuntó.

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